100 женщин: Мой путь от шовиниста до феминиста

Бразильский фотограф Педриньо Фонсека хочет воспитать своего сына Жоау феминистом - человеком, уважающим женщин и признающим за ними равные права и свободы с мужчинами - как в широком, гражданском, смысле, так и в более узком - семейном. Это резко контрастирует с тем агрессивным шовинизмом, который окружал в детстве самого фотографа. Для проекта Би-би-си "100 женщин" Фонсека рассказал, что повлияло на его нынешнее решение и как именно он пытается помочь юному Жоау отказаться от принятых в окружающей его культуре стереотипов.

Image caption Появление Жоау полностью изменило мировоззрение его отца

Мое детство было полно сексизма.

Я родился на северо-востоке Бразилии - регионе бедном, вобравшем в себя самое худшее, что было связано с колониальным правлением Португалии - идею господства, доминирования. Наши земли заселили белые состоятельные мужчины, которые превратили африканцев в рабов и оставили нам в наследство общество, которые должно было руководствоваться той же логикой.

Мужчины в этих местах росли с пониманием, что они хозяева, у них есть собственность, будь то надел земли или люди, чаще всего женщины. Главное, за что отвечают мужчины, - это за то, чтобы зарабатывать деньги, без лишних эмоций.

А от женщин ожидалось, что те будут прислуживать. И столетия спустя мы по-прежнему растем с тем же самым ощущением - что мы можем делать все что угодно, а женщины существуют исключительно для наших утех. Это совершенно искаженное мироощущение привело к тому, что целые поколения бразильцев росли в крайне сексистской обстановке.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Места на севере Бразилии, где вырос Фонсека

Как растет ребенок:

Ты видел, с чего начинается река? С крохотного ручейка. Никакого потока воды - ничего, что указывало бы на то, что этот небольшой ручей превратится в конце концов, за много километров отсюда, в полноводную реку. Каждая река - это, по сути, неожиданность для тех, кто следует вдоль ее русла.

Она наводняет каменистые отмели, затопляет долины, омывает зеленые берега, водопадами обрушивается с высоты, ласкает ноги женщинам, стирающим детское белье.

Вот, что такое - смотреть, как растет ребенок.

Роли распределены

Однако некоторое время назад, когда у меня родился сын, Жоау, я понял, что я должен научить его совершенно иному взгляду на вещи - не тому, что я перенял сам от тех взрослых мужчин, которые окружали меня в детстве, - чтобы он рос с другим мировоззрением.

Мужчины, добытчики, сидят сложа руки, игнорируя самые обычные домашние дела, такие как уборка, застилание кровати, готовка, мытье посуды, поливка цветов, закупка продуктов. Их задача заключается в том, чтобы уйти утром на заработки, прийти вечером домой, завалиться спать - а на следующее утро начать все по новой. Подобный распорядок был совершенно нормальным положением дел на протяжении поколений, а для многих остается им и сейчас, особенно на северо-востоке Бразилии.

Я вырос в такой обстановке. Это было то, к чему я привык. Мне даже в голову не приходило задуматься над этим, поскольку такой порядок вещей глубоко вошел в нашу культуру, стал символом господства, в основе которого лежит понимание того, что женщины существуют для того, чтобы прислуживать.

И вот это мое мировоззрение, с которым я жил - основанное на том, что у мужчин есть голос, а у женщин нет, - вдруг оказалось нарушено появлением на свет моего сына. Вдруг появился кто-то, кто тоже мог пойти по этому установленному обществом для бразильского мужчины пути, но я не мог ему этого позволить.

В моем доме появился еще один мужчина, и его появление принесло с собой возможность перемен. Для него и для меня - для нас обоих.

Image caption Жоау гоняет мяч со своими сестричками

Как вырастить разностороннюю личность - советы папам мальчиков:

Пригласите сына для начала помыть вместе посуду. Потом вы можете перейти к уборке квартиры (да-да, и ванной тоже), а как-нибудь попробуйте вместе что-нибудь приготовить. Это ужасно интересно - и возможно, ваш сын поймет, что в вопросах ухода за собственным жилищем не должно быть гендерной составляющей

Поиграйте в футбол с ним и его друзьями, но не забудьте пригласить в команду и девочек!

Если вы отец - никогда, никогда, никогда не перебивайте мать вашего сына, когда она что-то говорит. Это очень важно, поскольку в будущем он будет следовать вашему примеру.

И, пожалуйста, повторяйте это своему мальчику каждый день: совершенно неправильно думать, что женщины любят насилие. Нет, не любят. На самом деле, его никто не любит.

Я - никогда раньше не ценивший той роли, которую в моей жизнь играла моя мать, - вдруг начал смотреть на нее по-другому. Она вырастила меня практически в одиночку, была одна за всех: целый день она проводила на работе, но еще успевала и за мной последить, приготовить еду, приласкать меня, утешить в моих мелких детских горестях.

Я -никогда раньше не понимавший, что партнерские отношения могут иметь политическую и этическую составляющие и что я могу, способен, бороться за гендерное равенство - вдруг понял, в чем сила женщин. Понял - благодаря своей жене Луа.

И что, прислушиваясь к ее мнению - как по поводу домашних дел, так и по поводу более глобальных, общемировых, отстаивающих женское равноправие - Жоау может пойти по тому пути, по которому в свое время не пошел я.

Image caption Отец Жоау полагает, что важно прививать нужные ценности с детства, а иначе будет поздно

Image caption Педриньо Фонсека верит, что изменить стереотипы можно, но начать надо с собственной семьи

Я понял, что невозможно достичь в обществе гендерного равенства, если мы не начнем со своих собственных детей.

И когда я проявляю свою любовь и ласку, когда мы делим домашние обязанности поровну между всеми членами семьи (у Жоау две младшие сестры), когда он осознает, что норма - это когда к мнению женщины и к женскому телу относятся с уважением, - тогда я понимаю, что он начинает смотреть на мир по-другому. Не так, как смотрел я и большая часть моего поколения, но с тех позиций, к которым мы непременно должны прийти.

Image caption Жена Фонески Луа радикально повлияла на мировоззрение своего мужа

"Сделал что-то не так"?

Отпускает ли Жоау иногда какое-нибудь сексистские замечания? Да - иногда, когда забывается. Все-таки он еще ребенок, да и живет все еще в окружении сексистских стереотипов.

Например, он как-то рассказал нам, что во время школьной перемены все побежали на площадку поиграть в футбол, а когда прибежали туда, то мальчики сказали девочкам, чтобы те нашли себе какое-то другое занятие.

Он рассказал об этом за обедом, потому что, как он выразился, "ему показалось, что он сделал что-то не так, но он не понял, что именно". Мы поговорили об этом и сказали, что ошибкой было решать за девочек, что ТЕ должны делать, и ошибкой было заранее предполагать, что игра в футбол, это "занятие не для девочек".

Мы обсудили все, он нас выслушал, а на следующий день, когда пришел из школы, сказал, что извинился перед девочками за произошедшее на площадке.

Все фотографии: Педриньо Фонсека

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни женщин в XXI веке в разных странах: о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются, и возможностях, которые открываются перед ними.

На протяжении трех недель мы будем рассказывать о вдохновляющих примерах женщин, которые стали лидерами в спорте, музыке, политике и других областях жизни, а также вести дискуссии о феминизме и других вопросах.

Проект Би-би-си "100 женщин" продлится до 9 декабря.