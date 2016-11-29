Кандидат в президенты Франции Фийон хладнокровен, но радикален

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фийон был избран в парламент в возрасте 27 лет, став самым молодым членом Национального собрания

Как человек, который увлекается, среди прочего, автогонками, альпинизмом и корридой, может быть столь непроницаемым, безупречным и мрачным?

В этом противоречии кроется главная загадка потенциального будущего президента Франции Франсуа Фийона.

Клеветники утверждают, что под маской молчуна скрывается не более чем застенчивая личность, которая не подходит на роль главы государства.

Фийону, по их словам, самой природой предназначены вторые роли. Человеку, которого прочат в лидеры, недостает смелости, чтобы повести за собой.

А вот и нет, говорят его сторонники.

Если бывший премьер-министр и сдержан, утверждают они, то это оттого, что у него богатый внутренний мир, а его личные убеждения не нуждаются в том, чтобы находить отражение в СМИ.

Быть может, его путь к вершине был долог, но на этом пути он приобрел богатый опыт. И теперь, по словам сторонников Фийона, на пост президента претендует человек, готовый взять на себя всю полноту ответственности.

Член парламента в 27 лет

В самом деле, политическая карьера Фийона была долгой.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, он был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции.

Фийон состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной и националистической политики.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сегодня семья Фийона живет в этом средневековом замке под Ле-Маном

Свои политические пристрастия Фийон унаследовал от родителей: его мать, профессор истории, и отец, юрист, тоже были голлистами. Детство Франсуа прошло в окрестностях города Ле-Ман на западе Франции и было безбедным и счастливым.

Он изучал журналистику, а затем право. В 1974 году он познакомился со своей будущей женой, Пенелопой Кларк, родом из Уэльса. У них пятеро детей, последний родился в 2001 году. Семья по-прежнему живет в окрестностях города Ле-Ман в департаменте Сарт, который остается избирательным округом политика.

Свой первый министерский портфель Фийон получил в 1993 году в правительстве Эдуара Балладюра, став министром высшего образования. После этого он еще пять раз занимал министерские посты, а затем в течение пяти лет, до 2012 года, был премьер-министром при президенте Николя Саркози.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Франсуа Фийон начал участие в праймериз своей партии в качестве аутсайдера

Практически все это время Фийон ассоциировался с движением, известным как "социал-голлизм".

Сдвиг вправо

Другом и наставником Фийона был недавно скончавшийся Филипп Сеген, твердо веривший в необходимость вмешательства государства в экономику и общественную сферу. Фийон также разделял евросекптицизм Сегена, и в 1992 году она оба голосовали против Маастрихтского договора о еврозоне.

Позже, уже в качестве министра социальных дел и труда при президенте Жаке Шираке, Фийон зарекомендовал себя эффективным посредником, готовым на многочасовые переговоры с профсоюзами.

Все это, по мнению некоторых, не вяжется с политикой Фийона-кандидата в президенты, которую смело можно охарактеризовать как радикальный экономический либерализм.

В последние несколько недель Фийон одну за другой произносит речи, в которых чуть ли не как о катастрофе говорит о "сломавшейся общественной модели Франции" и необходимости резкого сокращения государственных расходов.

"Иногда необходимо все разрушить до основания", - утверждает он.

По мнению Гаспара Кенига из компании Generation Libre, занимающейся анализом свободного рынка, объяснение заключается в том, что, покинув в 2012 году пост премьер-министра, Фийон пережил нечто вроде "обращения на пути в Дамаск" (по аналогии с ярым гонителем христиан Савлом, который по дороге в Дамаск был обращен в христианство, став позже апостолом Павлом).

"Последние три года он ездил по всей стране. Он увидел отчаяние простых людей и понял, что больше всего они хотят, чтобы государство от них отвязалось", - поясняет аналитик.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным Фрасуа Фийон призвал налаживать связи с Россией

"Либеральный вираж" Фийона - довольно смелая стратегия для страны, где сторонников Маргарет Тэтчер, к которым он себя причисляет, не слишком жалуют.

Мало того, что противники Фийона рисуют его этаким опасным крайне правым, так он дает им еще одну козырную карту - свою приверженность католицизму.

Он верующий католик, который крайне неодобрительно относится к абортам, хотя и заверяет, что никогда не стал бы отменять действующее законодательство в этой сфере. Равно как и запрещать гей-парам усыновлять детей. Правда, при этом он хотел бы изменить закон, чтобы позволить детям при желании найти свою биологическую мать.

Для левых все это - признаки опасной двойственности подхода к ключевым вопросам прогрессивного общества. На прошлой неделе левая газета Liberation даже вышла с заголовком, выражающим опасение по поводу возвращения к власти клерикалов.

Впрочем, не только левые усматривают связь между католической верой, личностью и политикой Фийона.

По мнению бывшего советника Саркози Анри Гено, Фийон "верит в искупление через боль, в идею о том, что для спасения души необходимы страдания. Он убежден, что его страна слишком сильно и слишком долго роскошествовала. И вот теперь пришла пора приносить жертвы. Это как очищение".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пять лет Фийон сносил унижения от Саркози, чтобы потом поставить крест на надеждах последнего вернуться в политику

Все теми же католическими убеждениями можно объяснить и знаменитую немногословность Фийона, его невозмутимость, которые могут быть признаком как старорежимной вежливости, так и расчетливого нежелания идти на контакт.

Это также может пролить свет на одну из главных загадок его карьеры: почему все пять лет в качестве премьер-министра он терпел постоянные унижения со стороны своего шефа, Николя Саркози, человека, которого он в итоге возненавидел.

Но кто бы ни взялся изображать Фийона как лишенного эмоций мазохиста, он должен будет признать, что это - лишь часть общей картины.

Этот человек еще в детстве влюбился в автогонки, когда в его деревне квартировала команда "Остин Хили", принимавшая участие в соревнованиях "Ле-Ман-24". Он вполне мог бы стать профессиональным гонщиком.

По его собственным словам, у него "всегда были проблемы с субординацией", и его даже на время исключали из школы за то, что он возглавил акцию протеста против одного из учителей.

Фийон презирает политиков, которые "день и ночь не могут думать ни о чем, кроме политики, они одержимы и неуравновешенны". Среди прочих его хобби можно назвать альпинизм и управление беспилотниками.

Друг и союзник Фийона, бывший министр Розелин Башело признает, что у политика - холодный фасад. Однако, по ее словам, "подо льдом бушует пламя".