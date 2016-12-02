Что нужно знать про выборы президента Австрии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пост президента Австрии претендуют бывший лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен (слева) и евроскептик Норберт Хофер

В воскресенье, 4 декабря, в Австрии пройдут повторные выборы президента страны. Итоги предыдущих выборов, на которых победил бывший лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен, успешно оспорил его соперник - кандидат от крайне правой Партии Свободы Норберт Хофер.

Первые выборы прошли еще в мае. Тогда Хофер уступил ван дер Беллену всего 31 тысячу голосов и подал жалобу в Конституционный суд страны. По утверждению проигравшего кандидата, выборы прошли с многочисленными нарушениями.

Претензии к проведению выборов носили скорее процессуальный характер. В частности, Хофер отмечал, что в ходе подсчета голосов был нарушен регламент, что могло привести к подтасовкам. При этом он не утверждал, что подтасовки действительно были.

Суд счел доводы Хофера обоснованными и отменил итоги голосования.

Первоначально повторные выборы назначили на октябрь. Но их пришлось перенести из-за выявленных проблем с досрочным голосованием. В итоге голосование назначили на 4 декабря.

Трамплин перед парламентскими выборами

Австрия - парламентская республика, и ее фактический лидер - глава правительства, то есть канцлер. Президенту в Австрии отводится скорее церемониальная роль, но при этом у него есть и реальные полномочия.

Президент является верховным главнокомандующим австрийской армией. Кроме того, он назначает чиновников, в том числе утверждает кандидатуру канцлера. Члены правительства также утверждаются президентом - правда, уже по представлению канцлера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент Хайнц Фишер поддержал кандидатуру Ван дер Беллена

Помимо этого полномочия президента позволяют ему распустить верхнюю и нижнюю палаты парламента или правительство, а также освободить от должности канцлера.

Австрийский президент подписывает международные договоры и законы, а также имеет право миловать осужденных. Во всех этих решениях он, впрочем, не самостоятелен: их должен одобрить хотя бы один министр.

Но не стоит недооценивать представительские функции, которые выполняет австрийский президент. Он представляет страну на международных встречах и выступает в качестве морального авторитета в спорах между разными политическими силами.

Кроме того, нынешние выборы могут иметь еще одно важное политическое значение: победа Хофера на них может стать для Партии Свободы трамплином перед парламентскими выборами, успех на которых значительно важнее.

Неудобная партия

Главная интрига грядущих выборов именно в этом - сможет ли на них одержать победу кандидат от правой партии, включение которой в правящую коалицию в начале этого века на время спровоцировало международную изоляцию Австрии.

В 1999 году Партия Свободы сумела набрать 27% голосов, незначительно опередив умеренно консервативную Австрийскую народную партию.

Та, чтобы не вступать в коалицию с выигравшими выборы социал-демократами, предложила Партии Свободы вместе сформировать правительство.

Включение политиков из крайне правой партии в правящую коалицию разозлило большинство европейских партнеров Австрии. Они фактически объявили Австрии бойкот, так как ее власти нарушили негласный запрет на союзы с крайне правыми силами.

За что выступает Партия Свободы?

Основные пункты предвыборной программы партии с ее официального сайта:

Ограничение миграции вместо политики открытых дверей

Политика уважения к старшим, повышение пенсий

Поддержка семей и традиционных гендерных ролей

Разумные траты вместо бесконечной экономии

Сохранение рабочих мест для жителей страны

В результате на следующие два года Австрия оказалась в европейской изоляции - даже несмотря на то, что лидер Партии Свободы, одиозный политик Йорг Хайдер, ушел в отставку, чтобы не раздражать европейских партнеров своей страны.

В итоге через два года Евросоюз счел бойкот Австрии непродуктивным и восстановил с ней контакты, а Партия Свободы на выборах 2003 года набрала всего около 10% голосов и не вошла в новую коалицию.

Как и другие европейские ультраправые, Партия свободы ведет предвыборную борьбу под лозунгами ограничения иммиграции и выступает с требованиями создания новых рабочих мест.

Кто такой Норберт Хофер?

Партию Свободы в европейском истеблишменте не любят до сих пор - несмотря на то, что в 2005 году Хайдер, бывший объектом особо острой неприязни, покинул партию, а затем погиб в автокатастрофе. Партию обвиняют в популизме и в правом национализме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Норберт Хофер может стать первым со времен войны представителем крайне правых на высоком государственном посту

В связи с этим некоторые рассматривают грядущие выборы президента Австрии как возможное продолжение так называемого правого поворота в мировой политике.

В частности, о возможном избрании Хофера резко высказался колумнист крупнейшей левоцентристской газеты Der Standard. В статье под заголовком "Австрия в опасности" он называет нынешние выборы самыми важными в послевоенной истории.

Колумнист отмечает, что избрание Хофера может означать резкий разворот во внешней и внутренней политике, отказ от приверженности идеям европейской интеграции и падение международного престижа Австрии.

Правоцентристская газета Die Presse, напротив, предоставила Хоферу площадку для диалога с жителями страны. На сайте газеты он в режиме реального времени отвечал на их вопросы, причем в основном очень вежливо и обтекаемо.

Вообще в преддверии голосования Хофер существенно смягчил свою позицию по многим вопросам. В частности, если после референдума о "брексите" он выступал за проведение аналогичного плебисцита в Австрии, то теперь он не так категоричен.

В последних интервью Хофер говорит, что считает важным членство Австрии в ЕС. Он все еще допускает возможность проведения такого референдума, но только в случае еще большей централизации Евросоюза.

Политик уже стал первым в истории кандидатом от Партии Свободы, сумевшим выйти во второй тур президентских выборов. В случае победы он станет первым после Второй мировой войны крайне правым президентом Австрии.

Кто его конкурент?

Во второй тур выборов наряду с Хофером вышел Александер Ван дер Беллен - опытный политик, который представлял партию "зеленых", но перед выборами вышел из нее и формально выступает как независимый кандидат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александера Ван дер Беллена многие считают моральным авторитетом

Это еще одна, хоть и не очень твердая, традиция австрийских выборов, которую нарушил Хофер, - считается, что президент должен выступать в роли нейтрального переговорщика, поэтому часто кандидаты выходят из своих партий.

Ван дер Беллен - один из самых уважаемых политиков в Австрии. Политическую карьеру он начал в Социал-демократической партии Австрии, а "зеленых" возглавил в 1997 году и привел к первому ощутимому успеху на парламентских выборах.

Личный рейтинг политика нередко был даже выше, чем рейтинг его партий. Многие считают 72-летнего Ван дер Беллена противоположностью его 45-летнему сопернику, пришедшему в большую политику 10 лет назад.

Каковы шансы кандидатов?

Несмотря на существенно меньший опыт Хофер сумел не только неожиданно для многих выйти во второй тур президентских выборов, но и уступил Ван дер Беллену менее одного процента голосов.

Впервые со времен Второй мировой войны кандидаты от ведущих австрийских партий - Социал-демократической и Народной - не смогли пройти во второй тур. Поражение социал-демократов привело к отставке канцлера Вернера Файмана.

Сейчас Ван дер Беллена поддержал бывший президент Хайнц Фишер. Также против кандидатуры Хофера выступают многие видные австрийские публицисты и бывшие политические деятели.

В то же время Хофер заручился поддержкой некоторых чиновников правящей Австрийской народной партии, спровоцировав даже некоторый раскол в ней.

Глава партии Райнольд Миттерленер выразил недовольство тем, что его однопартийцы не согласовали с ним свои выступления в поддержку Хофера.

Шансы обоих кандидатов на победу на выборах оцениваются теперь примерно одинаково, и главная интрига - сумеет ли представитель крайне правой партии впервые избраться в Австрии на высший пост.