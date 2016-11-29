В Йорке толстых пациентов заставят худеть перед операцией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Йорке решили, что пациенты с излишним весом должны сначала похудеть, а уж потом ложиться на операцию

В английском графстве Йоркшир местная комиссия Национальной системы здравоохранения (аналога минздрава) приняла новые правила. Теперь пациентам, страдающим ожирением, а также курильщикам, желающим попасть на плановую операцию, придется потрудиться, чтобы оказаться на операционном столе.

Толстякам придется потерять по меньшей мере 10% веса, тогда как курильщики будут вынуждены ждать полгода, прежде чем ими займутся врачи.

Это вовсе не означает, что курильщика, попавшего в больницу с инфарктом, заставят ждать шесть месяцев, поскольку понятно, что пациент до своей очереди может просто не дожить. Но на любые медицинские процедуры и операции, не связанные с угрозой для жизни, для толстяков и курильщиков будет существовать отдельная очередь.

Новые правила вступят в силу в январе. Президент Королевской коллегии хирургов Клэр Маркс уже назвала вводимые меры неприемлемыми, поскольку "ко всем пациентам необходимо относиться одинаково".

В Йорке возразили, что умереть таким людям все равно постараются не дать, а вот, например, замена шейки бедра или коленного сустава может подождать.

"Слон в комнате", или В доме повешенного не говорят о веревке

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Британские врачи испытывают огромные сложности с тем, чтобы сказать пациенту, что тот слишком толстый и ему надо худеть

Британские врачи уже давно ходят вокруг толстяков на цыпочках. Главное правило - не обидеть пациента и ни в коем случае не сказать ему прямым текстом, что он слишком толстый.

При этом доля людей с ожирением в Британии медленно подбирается к 25%. Кроме того, в некоторых районах - например, на севере Шотландии - оно приближается к 40%, а в одном из самых дорогих и престижных районов Лондона Ричмонде - не дотягивает и до 14%.

Конечно, можно писать об ожирении как о социальном явлении, от которого больше всего страдают наименее обеспеченные люди из более бедных районов, но от главного все равно не уйти: в большинстве случаев ожирение является результатом образа жизни и свободы выбора.

С наибольшей прямотой эту несложную мысль выразил участковый врач Макс Пембертон: "От врачей надо потребовать, чтобы они говорили пациентам правду без прикрас: если вы слишком толстый, то ешьте меньше, занимайтесь спортом больше, а лучше - и то и другое. А если вы и дальше будете поглощать всякие вкусности, то умрете раньше срока. Ожирение - это не болезнь, это образ мыслей. Следовательно, его можно изменить, а от лишнего веса - избавиться".

"Я толстый, дайте мне таблетки"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption От ожирения страдают не только люди

Многие врачи с горечью признаются, что с подобными просьбами пациентов им приходится сталкиваться довольно часто.

Толстяки, приходящие на прием, не имеют ни малейшего желания сесть на диету, или записаться в тренажерный зал. Они хотят, чтобы им прописали таблетки, которыми можно было бы закусывать какой-нибудь шоколадный торт со взбитыми сливками, чтобы "противные калории" не откладывались на талии и в бедрах.

Такой подход в Британии привел к довольно печальным результатам. Не только почти четверть взрослого населения страны, но и треть детей страдает от избыточного веса.

Национальной системе здравоохранения такая невоздержанность в еде обходится дополнительно в 5 млрд фунтов (6,25 млрд долларов) ежегодно. Каждый день в среднем 300 пациентов попадает в больницы с проблемами, вызванными регулярным перееданием.

Как лечить толстых?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Пациентам с излишним весом требуются другие носилки, другие операционные столы, другие каталки и даже другие иглы

В прошлом году британские газеты писали о том, что службе скорой помощи региона Мидлендс (центральный район Англии, куда входят такие города, как Бирмингем, Ноттингем и Лестер) срочно требуются новые машины.

Количество людей, страдающих ожирением, в этом районе варьируется от 28 до 32%, однако на тот момент в распоряжении "скорой" находился только один "бариатрический экипаж", специально оборудованный для перевозки толстяков.

Бариатрией называется специальный раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.

Сотрудники "скорой" в Mидлендсе столкнулись с таким количеством людей, чей вес превышал 180 кг, что решили на всякий случай заменить все машины на "укрепленный вариант".

В обязательный набор такого автомобиля входят, в частности, двойные носилки, способные выдержать пациента весом до 350 кг (был и такой случай).

Слон, носорог, бегемот

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Животным в зоопарках тоже требуется медицинское оборудование, которое иногда можно применять и для людей

Однако довезти толстяка до больницы - это только полдела. Ведь потом его надо лечить. Для этого требуются сверхпрочные операционные столы, сверхустойчивые тележки, более длинные иглы, способные пройти через слой подкожного жира, и даже сверхширокие аппараты для МРТ.

В прошлом году врач Салли Нортон, специалист по бариатрической хирургии, написала в специализированном медицинском журнале, что, возможно, придется рассмотреть вариант использования ветеринарного оборудования, которым пользуются на фермах и зоопарках, что, разумеется, будет унизительным для пациентов.

Число операций желудочного шунтирования за последние семь лет выросло в Британии более чем в семь раз.

Полный набор

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ожирение вызывает огромное количество проблем со здоровьем

Министерство здравоохранения Британии опубликовало полный список заболеваний, развивающихся вследствие ожирения.

Перечень этот очень длинный. Даже беглого ознакомления с ним достаточно, чтобы понять, что нет ни одной части нашего организма, ни одного органа, который бы выигрывал от излишнего веса. Кроме того, у толстяков существенно выше риск заболеваний раком и диабетом.

Почему же, невзирая на такие пугающие перспективы, мы продолжаем стремительно толстеть? Врачи, диетологи и психологи составляют длинные списки причин, суть которых сводится к одному и тому же - надо меньше есть.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption У толстых родителей растут толстые дети не потому, что у тех "неправильные" гены, а потому, что дети усваивают вредные привычки питания с раннего возраста

Что способствует ожирению?

Генетическая предрасположенность. Однако далеко не все врачи признают существование "толстых" генов. Многие считают, что толстые дети вырастают у толстых родителей в основном потому, что с младенчества усваивают вредные привычки в еде. Если потом они меняют стиль жизни, то худеют, несмотря на какие гены.

Поглощение большего числа калорий, чем человек тратит. Мы генетически запрограммированы на то, чтобы копить калории в виде жира "на черный день". Если день категорически не чернеет, талия начинает стремительно исчезать.

Недостаточная подвижность. Не только бег и упражнения, но и обычная ходьба способствует сжиганию калорий и делают поедание пятой шоколадной конфеты в день не таким уж страшным событием.

Недостаток сна. Связь между недосыпом и ожирением известна, но толком не объяснена. Скорее всего, мозг таким хитрым способом компенсирует недостаток сна.

Бедность. Да-да, бедность. Не такая, как в странах третьего мира, а такая, как в развитых. Свежие овощи и фрукты и "здоровые" продукты питания стоят дороже. Гораздо дешевле засунуть в микроволновую печь пакет с жареной картошкой и шлепнуть на сковородку жирный бургер, нежели возиться с салатами и диетическими супами.

Гормональная недостаточность.

Индивидуальный состав бактерий, обитающих в нашем кишечнике. Кому-то крупно повезло, и его бактерии справляются с перевариванием пищи гораздо успешнее, чем у среднего человека. Зависть, которую вызывает худой как щепка человек, одно за другим поглощающий на завтрак пирожные, трудно описать словами.

Повсеместное наличие дешевой и калорийной еды (речь идет исключительно о развитых странах). Резкое чувство голода проще утолить перехваченной на бегу шоколадкой, нежели искать магазин с диетическими салатами.

Антидепрессанты. Врачи неоднократно замечали, что тощие несчастные молодые девушки после приема соответствующих таблеток превращаются в веселых пухленьких женщин. Правда, веселость не распространяется на факт набора веса.

Смена обстановки и образа жизни. Известно, что студенты в первый год обучения и молодые мужья в первый год семейной жизни набирают пару килограммов. В качестве совета можно разве что предложить не получать высшее образование и не жениться.

Каждого из этих факторов может быть достаточно для того, чтобы потерять контроль над собственным весом. Рецепт же во многих случаях один и тот же: ешьте поменьше, двигайтесь побольше.

Йоркский эксперимент

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В Йорке решили, что любые меры хороши, чтобы люди вели более здоровый образ жизни

Йоркская комиссия Национальной системы здравоохранения (NHS) впервые предложила свой план в сентябре.

Против него сразу же высказались Королевская коллегия хирургов и главный совет NHS. К настоящему времени NHS свои возражения уже сняла, хирурги пока думают.

В любом случае, если толстякам или курильщикам потребуется срочная операция для спасения жизни, то в ней им никто не откажет. Но с заменой коленного сустава или удалением катаракты придется подождать.