В Йорке толстых пациентов заставят худеть перед операцией
В английском графстве Йоркшир местная комиссия Национальной системы здравоохранения (аналога минздрава) приняла новые правила. Теперь пациентам, страдающим ожирением, а также курильщикам, желающим попасть на плановую операцию, придется потрудиться, чтобы оказаться на операционном столе.
Толстякам придется потерять по меньшей мере 10% веса, тогда как курильщики будут вынуждены ждать полгода, прежде чем ими займутся врачи.
Это вовсе не означает, что курильщика, попавшего в больницу с инфарктом, заставят ждать шесть месяцев, поскольку понятно, что пациент до своей очереди может просто не дожить. Но на любые медицинские процедуры и операции, не связанные с угрозой для жизни, для толстяков и курильщиков будет существовать отдельная очередь.
Новые правила вступят в силу в январе. Президент Королевской коллегии хирургов Клэр Маркс уже назвала вводимые меры неприемлемыми, поскольку "ко всем пациентам необходимо относиться одинаково".
В Йорке возразили, что умереть таким людям все равно постараются не дать, а вот, например, замена шейки бедра или коленного сустава может подождать.
"Слон в комнате", или В доме повешенного не говорят о веревке
Британские врачи уже давно ходят вокруг толстяков на цыпочках. Главное правило - не обидеть пациента и ни в коем случае не сказать ему прямым текстом, что он слишком толстый.
При этом доля людей с ожирением в Британии медленно подбирается к 25%. Кроме того, в некоторых районах - например, на севере Шотландии - оно приближается к 40%, а в одном из самых дорогих и престижных районов Лондона Ричмонде - не дотягивает и до 14%.
Конечно, можно писать об ожирении как о социальном явлении, от которого больше всего страдают наименее обеспеченные люди из более бедных районов, но от главного все равно не уйти: в большинстве случаев ожирение является результатом образа жизни и свободы выбора.
С наибольшей прямотой эту несложную мысль выразил участковый врач Макс Пембертон: "От врачей надо потребовать, чтобы они говорили пациентам правду без прикрас: если вы слишком толстый, то ешьте меньше, занимайтесь спортом больше, а лучше - и то и другое. А если вы и дальше будете поглощать всякие вкусности, то умрете раньше срока. Ожирение - это не болезнь, это образ мыслей. Следовательно, его можно изменить, а от лишнего веса - избавиться".
"Я толстый, дайте мне таблетки"
Многие врачи с горечью признаются, что с подобными просьбами пациентов им приходится сталкиваться довольно часто.
Толстяки, приходящие на прием, не имеют ни малейшего желания сесть на диету, или записаться в тренажерный зал. Они хотят, чтобы им прописали таблетки, которыми можно было бы закусывать какой-нибудь шоколадный торт со взбитыми сливками, чтобы "противные калории" не откладывались на талии и в бедрах.
Такой подход в Британии привел к довольно печальным результатам. Не только почти четверть взрослого населения страны, но и треть детей страдает от избыточного веса.
Национальной системе здравоохранения такая невоздержанность в еде обходится дополнительно в 5 млрд фунтов (6,25 млрд долларов) ежегодно. Каждый день в среднем 300 пациентов попадает в больницы с проблемами, вызванными регулярным перееданием.
Как лечить толстых?
В прошлом году британские газеты писали о том, что службе скорой помощи региона Мидлендс (центральный район Англии, куда входят такие города, как Бирмингем, Ноттингем и Лестер) срочно требуются новые машины.
Количество людей, страдающих ожирением, в этом районе варьируется от 28 до 32%, однако на тот момент в распоряжении "скорой" находился только один "бариатрический экипаж", специально оборудованный для перевозки толстяков.
Бариатрией называется специальный раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.
Сотрудники "скорой" в Mидлендсе столкнулись с таким количеством людей, чей вес превышал 180 кг, что решили на всякий случай заменить все машины на "укрепленный вариант".
В обязательный набор такого автомобиля входят, в частности, двойные носилки, способные выдержать пациента весом до 350 кг (был и такой случай).
Слон, носорог, бегемот
Однако довезти толстяка до больницы - это только полдела. Ведь потом его надо лечить. Для этого требуются сверхпрочные операционные столы, сверхустойчивые тележки, более длинные иглы, способные пройти через слой подкожного жира, и даже сверхширокие аппараты для МРТ.
В прошлом году врач Салли Нортон, специалист по бариатрической хирургии, написала в специализированном медицинском журнале, что, возможно, придется рассмотреть вариант использования ветеринарного оборудования, которым пользуются на фермах и зоопарках, что, разумеется, будет унизительным для пациентов.
Число операций желудочного шунтирования за последние семь лет выросло в Британии более чем в семь раз.
Полный набор
Министерство здравоохранения Британии опубликовало полный список заболеваний, развивающихся вследствие ожирения.
Перечень этот очень длинный. Даже беглого ознакомления с ним достаточно, чтобы понять, что нет ни одной части нашего организма, ни одного органа, который бы выигрывал от излишнего веса. Кроме того, у толстяков существенно выше риск заболеваний раком и диабетом.
Почему же, невзирая на такие пугающие перспективы, мы продолжаем стремительно толстеть? Врачи, диетологи и психологи составляют длинные списки причин, суть которых сводится к одному и тому же - надо меньше есть.
Что способствует ожирению?
- Генетическая предрасположенность. Однако далеко не все врачи признают существование "толстых" генов. Многие считают, что толстые дети вырастают у толстых родителей в основном потому, что с младенчества усваивают вредные привычки в еде. Если потом они меняют стиль жизни, то худеют, несмотря на какие гены.
- Поглощение большего числа калорий, чем человек тратит. Мы генетически запрограммированы на то, чтобы копить калории в виде жира "на черный день". Если день категорически не чернеет, талия начинает стремительно исчезать.
- Недостаточная подвижность. Не только бег и упражнения, но и обычная ходьба способствует сжиганию калорий и делают поедание пятой шоколадной конфеты в день не таким уж страшным событием.
- Недостаток сна. Связь между недосыпом и ожирением известна, но толком не объяснена. Скорее всего, мозг таким хитрым способом компенсирует недостаток сна.
- Бедность. Да-да, бедность. Не такая, как в странах третьего мира, а такая, как в развитых. Свежие овощи и фрукты и "здоровые" продукты питания стоят дороже. Гораздо дешевле засунуть в микроволновую печь пакет с жареной картошкой и шлепнуть на сковородку жирный бургер, нежели возиться с салатами и диетическими супами.
- Гормональная недостаточность.
- Индивидуальный состав бактерий, обитающих в нашем кишечнике. Кому-то крупно повезло, и его бактерии справляются с перевариванием пищи гораздо успешнее, чем у среднего человека. Зависть, которую вызывает худой как щепка человек, одно за другим поглощающий на завтрак пирожные, трудно описать словами.
- Повсеместное наличие дешевой и калорийной еды (речь идет исключительно о развитых странах). Резкое чувство голода проще утолить перехваченной на бегу шоколадкой, нежели искать магазин с диетическими салатами.
- Антидепрессанты. Врачи неоднократно замечали, что тощие несчастные молодые девушки после приема соответствующих таблеток превращаются в веселых пухленьких женщин. Правда, веселость не распространяется на факт набора веса.
- Смена обстановки и образа жизни. Известно, что студенты в первый год обучения и молодые мужья в первый год семейной жизни набирают пару килограммов. В качестве совета можно разве что предложить не получать высшее образование и не жениться.
Каждого из этих факторов может быть достаточно для того, чтобы потерять контроль над собственным весом. Рецепт же во многих случаях один и тот же: ешьте поменьше, двигайтесь побольше.
Йоркский эксперимент
Йоркская комиссия Национальной системы здравоохранения (NHS) впервые предложила свой план в сентябре.
Против него сразу же высказались Королевская коллегия хирургов и главный совет NHS. К настоящему времени NHS свои возражения уже сняла, хирурги пока думают.
В любом случае, если толстякам или курильщикам потребуется срочная операция для спасения жизни, то в ней им никто не откажет. Но с заменой коленного сустава или удалением катаракты придется подождать.