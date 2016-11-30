Даррил Джонс: неизвестный член группы "Роллинг Стоунз"

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Британская группа "Роллинг Стоунз" готовится выпустить новый альбом, являющийся своеобразной данью уважения в адрес всех тех черных блюз-музыкантов, которые служили вдохновением для группы на протяжении стольких лет.

Не пора ли отдать должное и чернокожему басисту группы, который вот уже более 20 лет является ее неофициальным членом?

Даррил Джонс никогда не появляется на официальных фотографиях группы, хотя именно он играет на бас-гитаре почти на всех записях "Роллинг Стоунз", сделанных с 1994 года, - в том числе и на новом альбоме "Blue and Lonesome" - и неизменно участвует в концертных выступлениях группы.

Однако, когда приходит время выходить на поклон, Джонс чаще всего растворяется в толпе других музыкантов - на авансцену неизменно выходят Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Эта четверка является ядром вполне эксклюзивного, по словам самого Даррила, клуба. Он чувствует себя старожилом в группе, но членом этого клуба себя не считает.

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Когда в 1994 году, после 31 года пребывания в группе, из "Роллинг Стоунз" ушел басист Билл Уайман - причем ушел со скандалом, заявив, что не желает больше принимать участие в концертных турне, - музыканты стали искать ему замену и приступили к прослушиванию претендентов.

Американец Даррил Джонс был на 20 лет моложе британской четверки и к тому времени был уже опытным музыкантом, который играл у Майлса Дэвиса и вообще имел солидную джазовую подготовку. В ранних интервью басист признавался, что до присоединения к "роллингам" он их почти не слушал.

Но во время прослушиваний он подружился с ударником группы Чарли Уоттсом, у которого за плечами тоже был джазовый опыт, а его легкий характер позволил ему занять место в группе, не нарушая деликатного равновесия между ее четырьмя членами.

Даррил Джонс

Начал музыкальную карьеру в качестве студийного музыканта в Нью-Йорке, в 1983 году стал выступать в составе группы Майлса Дэвиса

С 1994 года выступает вместе с Rolling Stones; сейчас ему 54 года

Участвовал в записи всех альбомов группы с 1994 года: "Voodoo Lounge" (1994), "Stripped" (1995), "Bridges to Babylon" (1997), "No Security" (1998), "A Bigger Bang" (2005) и "Blue and Lonesome" (2016)

Также выступал с Мадонной, Стингом, Эриком Клэптоном и другими рок-музыкантами

Вопрос о том, когда он должен стать полноправным членом группы, висел в воздухе с самого начала.

Когда в 1994 году журналисты спросили об этом Кита Ричардса, тот ответил так: "Если ты выступаешь с нами на сцене, значит, ты - член "Роллинг Стоунз", вот и всё".

Ричардс высоко отзывается о своем товарище в новом документальном фильме, который готовится к выходу на экраны - "Darryl Jones: Like A Rolling Stone", называя его своей левой рукой.

"Я считаю его своим старшим братом, хотя на деле я старше его", - замечает в фильме Ричардс.

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Но при этом Джонс остается музыкантом на контракте - каким был Ронни Вуд в течение почти десяти лет после 1976 года, когда он заменил ушедшего гитариста Мика Тейлора.

Бывший гитарист группы Faces, все эти годы Вуд получал фиксированную зарплату, прежде чем его сделали полноправным членом группы, имеющим право на свою долю от прибыли.

Спустя 50 лет после своего создания группа "Роллинг Стоунз" остается одним из самых прибыльных музыкальных коллективов в мире. Их три последних концертных турне, включая гастроли этого года, в рамках которых они отыграли концерт в Гаване, принесли им 401 млн долларов только за счет продажи билетов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Rolling Stones прибывают в Гавану в марте этого года

Обсуждался ли вопрос о том, чтобы сделать полноправным членом группы Даррила Джонса?

"Он не то чтобы часто всплывает. Конечно, было бы замечательно, если бы мне такое предложили, ведь я уже более 30 лет выступаю на вторых ролях... И было бы нечестно сказать, что я бы не хотел бы стать полноправным членом группы. Но это решение принимаю не я", - замечает Даррил.

Однако он добавляет, что это никак не влияет на его отношения с коллегами и он по-прежнему рад возможности выступать с ними. Даррил отказывается назвать размер своего жалования.

Даррил Джонс - далеко не первый музыкант, выступавший вместе с Rolling Stones, которого держали в тени. Клавишник Иан Стюарт, который умер в 1985 году, выступал с группой с самого начала, но его внешность никак не соответствовала тому зрительному образу "роллингов", который менеджер Эндрю Луг Олдэм создавал в начале 1960-х годов.

По словам музыкального критика Мата Сноу, всем было известно, что Иан играл в группе, но на фотографиях он не появлялся, так как не выглядел молодым бунтарем.

Правообладатель иллюстрации Archive Photos Image caption Клавишник Иан Стюарт (крайний слева) выступал с "Роллинг Стоунз" с самого начала

Правообладатель иллюстрации Evening Standard Image caption Но к 1964 году он исчез с официальных фотографий группы

Сноу находит иронию в том, что Джонс остается единственным чернокожим музыкантом, регулярно выступающим и записывающийся с группой, которая всегда исполняла "черную музыку". Но при этом он не совсем вписывается в образ группы, в отличие от Ронни Вуда, который был участником блюзового движения Лондона в 60-е годы, хотя и не входил тогда в ближайшее окружение Rolling Stones.

Джаггер и Ричардс всегда с глубочайшей признательностью говорили о чернокожих блюзменах, в музыке которых они черпали свое вдохновение.

Слушая эти записи в своих домах в лондонском предместье Дартфорде, Ричардс и Джаггер попали под обаяние блюза, который исполняли полузабытые черные американцы, перебравшиеся из южных штатов в Чикаго.

Чернокожая аудитория в Америке их не слушала, предпочитая им Джеймса Брауна и записи Мотаун Рекордз. Но ранние "Роллинг Стоунз" и их ближайшее окружение были тогда блюз-пуристами. Их первые выступления в Стейшн-отеле в Ричмонде и на острове Ил-Пай на Темзе включали произведения таких черных музыкантов, как Мадди Уотерс и Хаулин Вулф.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Хаулин Вулф среди прочих был вдохновителем блюзового бума в британском роке

В выходящий на днях новый альбом включены 12 композиций, написанных в 1950-е годы чикагскими блюзменами. Почти все они могли бы войти в список любимых произведений группы в ранние годы, еще до того как Джаггер и Ричард стали писать поп-песни.

"Они так и не перестали играть эту музыку, - говорит Даррил Джонс, который сам родом из Чикаго и одно время был активным участником блюзового сообщества. - Эта музыка стала предметом их изучения на всю жизнь".

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Джонс всегда участвовал и в других музыкальных проектах, кроме своей работы в составе "Роллинг Стоунз". Сейчас он работает над сольным альбомом.

По его словам, в 1960-е годы его родители принадлежали к радикальной группировке "Черные пантеры" и научили его гордиться тем, что он чернокожий юноша.

"А сейчас я живу в мире, где белые по-прежнему играют первую скрипку, - говорит он. - И в то же время родители научили меня, что о человеке судят не по цвету кожи, а по характеру".

"И когда я смотрю на "Роллинг Стоунз" и на музыку, которую они исполняют, я не чувствую свою обособленность от них. Они исполняют блюз ничуть не хуже других музыкантов, с которыми мне довелось вместе играть, и для меня это самое главное", - добавляет Джонс.

Он хорошо помнит, как мальчиком в Чикаго слушал на волне местной черной радиостанции первые пластинки "роллингов".

Он и тогда хотел выступать вместе с самыми лучшими группами и музыкантами. И его желание сбылось - в табеле о рангах блюза и рок-н-ролла "Роллинг Стоунз" занимает почетное место.