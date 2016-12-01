В обществе до сих пор верят в мифы о ВИЧ

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вирусом ВИЧ невозможно заразиться во время поцелуя

Пугающие мифы о людях, зараженных вирусом ВИЧ, бытовавшие в 1980-е годы, все еще достаточно широко распространены в обществе, выяснил британский благотворительный фонд Terrence Higgins Trust.

В рамках исследования, приуроченного к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом, - фонд провел опрос более 2000 британцев.

Его результаты показывали, что, несмотря на достигнутый за три десятилетия прогресс в борьбе со СПИДом и в понимании того, как развивается и передается эта болезнь, очень многие британцы по-прежнему верят в давно опровергнутые учеными мифы о ВИЧ.

Распространенные заблуждения о ВИЧ-инфекции:

Миф 1: ВИЧ можно заразиться через поцелуй.

Факты: Вопреки убеждению, высказанному каждым пятым опрошенным британцем, вирусом иммунодефицита невозможно заразиться, целуя больного или прикасаясь к нему.

Миф 2: Пользуясь той же зубной щеткой, что и человек,инфицированный ВИЧ, вы также рискуете заразиться вирусом.

Факты: В такую возможность заражения верит каждый третий опрошенный, несмотря на то что давно доказано: вирус ВИЧ погибает вне человеческого тела.

Миф 3: ВИЧ-инфицированные передают вирус своим детям

Факты: Эффективная терапия понижает количество вируса в крови до незаметного уровня. Это означает, что ВИЧ-инфицированные могут заводить детей, не опасаясь, что новорожденные будут также заражены. Об этом факте не знал каждый третий участник опроса.

Миф 4: Продолжительность жизни у людей, зараженных ВИЧ, невелика; они умирают молодыми

Факты: В результате прогресса, достигнутого медициной, люди, зараженные вирусом ВИЧ, могут жить до глубокой старости. Об этом знали лишь половина опрошенных.

Миф 5: Если вы занимаетесь сексом с ВИЧ-инфицированным, то вы тоже заразитесь

Факты: В этом году исследования в очередной раз доказали, что человек, проходящий эффективный курс лечения, не может никого заразить вирусом ВИЧ - даже во время незащищенного секса. Об этом знали лишь 39% опрошенных. Наибольший риск исходит от тех, кто сам не знает, что является носителем вируса, так как они могут случайно заразить других.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Наибольшую опасность представляют собой люди, не знающие, что заражены

По словам Иэна Грина, главы Terrence Higgins Trust, со времен паники, охватившей общество во время эпидемии СПИДа в 80-е годы, был достигнут значительный прогресс.

"Слава Богу, мы сейчас гораздо лучше понимаем, как распространяется вирус ВИЧ, а прогресс в медицине означает, что зараженные могут жить долго, оставаясь при этом здоровыми", - говорит он.

"И тем не менее, - продолжает он, - хотя наука достигла значительных успехов, мы видим, что мифы о вирусе ВИЧ, появившиеся в 80-е годы, глубоко укоренились в сознании людей".

"Недостаток знаний о вирусе может привести к стигматизации зараженных и к серьезному стрессу для тех, кому только что поставили диагноз ВИЧ. Необходимо провести основательную работу для того, чтобы британское общество было лучше информировано о том, что означает заражение ВИЧ в 2016 году", - добавил он.