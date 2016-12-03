7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Продажа "Роснефти": объясняем на рублях, лимонах и банках

Похоже, акции "Роснефти" купит... сама "Роснефть". Мы пытаемся объяснить, почему эта сделка такая непростая.

2. Искусство фейка: как арт-центр в Донецке превратили в "базу ИГИЛ"

Расследование Би-би-си: в самопровозглашенной Донецкой народной республике сняли костюмированные "доказательства" службы боевиков ИГИЛ* в украинском спецподразделении "Азов". (*ИГИЛ - запрещенная в России организация.)

3. Точка зрения: я жалею, что завела детей, но общество заставило

Правообладатель иллюстрации Corinne Maier

Взрослые слишком одержимы идеей детей, считает писательница Корин Майер, и так истощены воспитанием, что у них не остается сил ни на что другое.

4. #Londonблог: каково быть студентом в Лондоне?

По просьбе наших зрителей видеоблог Русской службы Би-би-си #Londonблог побывал в одном из главных лондонских вузов - King's College London, он же "Кингс" - в поиске ответов на заданные вами вопросы о студенческой жизни Лондона

5. "Русская Жанна д'Арк": как Зоя Космодемьянская стала героиней войны

Правообладатель иллюстрации РИА Новости

75 лет назад в деревне Петрищево Московской области нацисты повесили 18-летнюю комсомолку Зою Космодемьянскую.

6. К чему приведет падение Алеппо?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Падение Алеппо может стать поворотным моментом войны в Сирии, но не ее концом

Падение Восточного Алеппо под ударами сил Башара Асада практически неизбежно. К каким последствиям для Сирии, Ближнего Востока и мира в целом это может привести?

7. Внук Ислама Каримова: мою маму хотят ликвидировать

Узбекская служба Би-би-си поговорила с внуком покойного президента Узбекистана Ислама Каримова - Исламом Каримовым-младшим - и спросила его о судьбе его матери Гульнары Каримовой, а также о ситуации вокруг семьи бывшего президента.