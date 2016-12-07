"100 женщин": что делать, когда дома бьют

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Статьи Анны Жавнерович и сетевой флешмоб #ЯНеБоюсьСказать пробили стену молчания вокруг проблемы домашнего насилия

Официально зарегистрированных актов насилия против членов семьи, чаще всего женщин, в России становится все больше. Но эти цифры - лишь вершина айсберга, уверены правозащитники.

Эта тема остается табу, а закон о предотвращении домашнего насилия в Думе пока не рассматривают.

Тем важнее оказалась общественая дискуссия о этой проблеме, которая стала набирать обороты благодаря уникальным по своей откровенности публикациям российской журналистки Анны Жавнерович.

Позднее, в 2016-м году, обсуждение возобновилось с новой силой после интернет-кампании #‎ЯНеБоюсьСказати украинской активистки Анастасии Мельниченко. Флешмоб подхватила и русскоязычная аудитория "Фейсбука" как‬ #ЯнеБоюсьСказать.

"Твое истинное лицо"

Правообладатель иллюстрации Anna Zhavnerovich/ W-O-S Image caption После и до: эти фотографии Анна поместила в свою публикацию

Анна Жавнерович в 2015 году опубликовала статью "Твое истинное лицо" на сайте информационного портала "В-О-С"("Вокруг огромная страна"), где открыто рассказала, проиллюстрировав фотографиями, как ее избил бойфренд и как ситуация развивалась, когда она решила подать на него в суд.

Решение суда Анна нашла удовлетворительным, подробно описав процесс в следующей статье.

Эффект от выступлений этих девушек можно измерить количеством личных историй, которые начали появляться, это показало, что общество уже устало терпеть это все... Алена Попова, правозащитница

Эта информация помогла огромному количеству девушек, страдающих от домашнего насилия, считает правозащитница Алена Попова.

"Именно после Аниных материалов девушки начали понимать, что - да, они могут с этим бороться, - отмечает Алена Попова. - Аня дала целую инструкцию, что и как нужно делать, с какими оказиями внутри нашей судебной системы приходится сталкиваться девушкам, которые хотят выступить против своих домашних насильников".

"Эффект от выступлений девушек (Анны Жавнерович и Анастасии Мельниченко - ред.) можно измерить количеством личных историй, которые начали появлятся. Это показало, что общество уже устало терпеть это все, и женщины выступили достаточно ярко с тем, что им это не нравится и с этим надо что-то делать", - говорит Алена Попова.

В рамках проекта "100 женщин" Анна Жавнерович рассказала Би-би-си о том, как публичный рассказ о пережитом насилии повлиял на ее жизнь, и как ее пример помогает другим жертвам.

Media playback is unsupported on your device Анна Жавнерович

Би-би-си: Что изменилось после того, как вы рассказали свою историю?

Анна Жавнерович: С момента выхода публикации и по сей день я получаю множество писем от женщин из разных уголков страны.

Они разного возраста, разного социального статуса. Объединяет их то, что они все сталкиваются с домашним насилием, психологическим насилием. Их гнобят старшие братья, либо бьют мужья, бойфренды.

Проблема одна на всех - они не знают, к кому обращаться, не видят никакой помощи от своих близких, сор из избы выносить в России не принято. Они боятся рассказать о происходящем друзьям, подругам - думают, что их будут осуждать.

Би-би-си:Вас осуждали?

А.Ж.: Мой бывший - тоже человек публичный. Все наши знакомые… Большинство приняли мою сторону.

С ним тоже кто-то остался. Разумеется, те друзья, которые были изначально его друзьями, но в процессе нашего трехлетнего проживания стали и моими. Они остались с ним.

Из моих друзей, знакомых, коллег, кто был со мной - не было такого, что кто-то от меня отвернулся.

Би-би-си: Как вы провели эти два года?

А.Ж.: Я наслушалась и начиталась историй от женщин, которые всем хорошо известны. От медийных женщин, от публичных женщин.

Вы годами можете наблюдать ее по телевизору, жить с ней в одном подъезде, знать эту пару и не знать, что у них происходит.

Считается, что семейное насилие - это признак маргинальной среды, но, на самом деле, процент среди буржуазии, среднего класса, богемы, креативного класса абсолютно такой же. Просто вы, скорее всего, об этом не узнаете.

Вне зависимости от того, это домохозяйка, которая 30 лет подавала мужу горячий борщ, или это вообще лесбийская пара - все происходит одинаково.

Сначала появляются элементы психологического насилия. Это всегда подготовка.

Первые признаки

Чаще всего семейные насильники имеют общую психологическую черту - тиранию, которую чаще всего путают с излишней заботой.

Появляются первые признаки, которые ты, будучи в отношениях, скорее всего, не можешь оценить… думаешь, что с тобой что-то не так.

К тебе придираются, ты думаешь, что это ты что-то не сделала, что ты недостаточно в отношениях, в последнее время ты слишком увлечена работой или друзьями и так далее.

Сначала появляются пренебрежение, упреки, какие-то звоночки, которые приводят, в конечном итоге, к физическому насилию.

Этот сценарий - цикл. Сначала тебя гнобят, потом бьют, потом истерическое раскаяние, примирение, ты веришь, потом медовый месяц, потом тебя снова начинают гнобить, бить, и цикл повторяется заново.

Би-би-си: Куда бьют?

А.Ж.: Самая распространенная травма - это, конечно, кости черепа. Лицо, сломанный нос - практически всегда. Многие мужчины стремятся именно изуродовать лицо. Это один самый распространенный способ бить жену.

Второй способ обычно используют мужчины, либо служившие в спецвойсках, либо полицейские, либо бывшие полицейские, либо охранники, либо спортсмены - в общем, те, кто знает, как правильно наносить побои.

Тогда они бьют женщин как раз-таки не по лицу, а по спине, по ребрам, по почкам, и так, чтобы не оставалось синяков.

Они делают это либо кулаком, обернутым в полотенце, либо апельсинами. Это секретный полицейский пыточный способ.

Берут пару спелых таких, плотных апельсинов, у которых кожица, знаете, трудно отдирается, заворачивают в полотенце и со всей силы бьют по почкам.

Отбивают внутренние органы, от апельсинов начинается внутреннее кровотечение - это лучше, чем кулак.

Уйти незаметно

Би-би-си: Как вы помогаете?

А.Ж.: Мессенджеры, секретные чаты в "Телеграме". Мне бы не хотелось все технические стороны раскрывать.

Но выглядит так, что я объясняю, как лучше… Как это сделать незаметней. Чтобы о твоем будущем уходе не заподозрили. Что нужен друг с машиной, к которому ты ночью перетащишь часть вещей, незаметно, из шкафа.

Мы общаемся с женщиной и с этим другом, у нас чат на троих. Что в определенное время, если вы в одно время уходите на работу, ты собираешь остатки вещей и уезжаешь.

Документы, все очень продумано, чтобы не было такого, что ты забыла какой-то ключевой документ, и все - тебе надо возвращаться... О том, что ты сбежала, в течение по крайней мере восьми часов, не подозревали.

Би-би-си: Какая история вас больше всего удивила?

А.Ж.: Ко мне обратилась избитая девушка с жалобой на своего бойфренда. Я подняла на уши правозащитников, все было готово для победы, для наказания бойфренда, потому что он человек публичный, она, в общем-то, тоже. Такой креативный класс.

Но тут она дала заднюю, все постепенно сошло на нет, мне перестали отвечать. Сейчас я узнаю, что они до сих пор вместе, что все хорошо, все заявления (она собирала доказательства для суда) - все это кануло в Лету.

Би-би-си: Что случилось?

А.Ж.: Причина, по которой женщины прощают, она все-таки не экономическая, она глубже в менталитете сидит.

Я считаю, что это русская национальная черта - такая всепрощающая, милостивая женщина, которая должна терпеть и молчать.

Многие женщины в этой роли, гендерной своей, настолько глубоко утопли, она прилипла к их идентификации: "Я девочка, я хочу платье, я не могу ничего решать".

Они не могут из этой роли выйти, они настолько считают, что это их истинное "я", хотя это не так. На самом деле, по хорошему, всем женщинам, которые не могут уйти, требуется хорошая психотерапия.

Путь до приговора

Би-би-си: Есть ли женщины, добившиеся справедливости?

А.Ж.: Чаще осведомленность демонстрируют те, кто годами планировал побег. Кто 20 лет в браке несчастлив.

И вот в последнее время, как раз-таки из-за того, что тема перестала быть такой табуированной, из-за того, что об этом говорят, она почувствовала себя уже не такой белой вороной, не такой виноватой.

Она поняла, что пора, что она в силах, что есть люди, которые ее не осудят. И теперь она готова.

Она собирает информацию, она собирает данные. Такие женщины демонстрируют наибольшую осведомленность. Им нужно помочь буквально в паре вещей, поддержать их морально, и у них все получается - они уходят, они заявляют на своих бывших, процесс идет.

Би-би-си: Сложно ли самой себя защищать?

А.Ж.: 4% из 100% доходят до суда. Вернее, доходят до приговора. 4% женщин, которым это просто очень нужно, или у них много свободного времени, чтобы этим заниматься самостоятельно.

Мне повезло, у меня был адвокат, Мари Давтян, специалист по семейному насилию. Она - соавтор законопроекта о домашнем насилии, его не могут принять уже несколько лет.

Она делала эту работу за меня. На самом деле, чтобы собрать все эти справки, доказательства и улики, правильно заполнить все бумажки, чтобы у тебя принял мировой суд заявление, нужно на полгода взять отпуск.

Би-би-си: Главный совет тем, кто решил уйти?

А.Ж.: Возвращаться нельзя. Это главное правило.

Би-би-си: Что для вас было самым тяжелым?

А.Ж.: Самое страшное - когда твой бывший оставляет тебя ни с чем. Он сначала высасывает из тебя жизнь, а потом оставляет тебя ни с чем, под тем предлогом, что ты ни на что не способна.

Когда тебя уважают

Би-би-си: Помог ли женщинам флешмоб #ЯНеБоюсьСказать?

А.Ж.: "Я не боюсь сказать" - это такая вещь, которую, конечно, нужно отпускать по рецепту.

Те женщины, которые проходят терапию, они делились, у них посттравматический синдром. Например, они пережили изнасилование, они проходят терапию прямо сейчас, я просто знаю эти случаи, и они советовались со своим терапевтом: можно ли, не повредит ли это терапии.

Для некоторых действительно произошла ретравматизация, а для некоторых, как для меня, это повод впервые рассказать о том, что со мной случилось, когда я была совсем юной, в 15 лет.

Би-би-си: То есть идею флешмоба вы все-таки не одобряете?

А.Ж.: Кому-то, я уверена, действительно это только навредило.

И чужие истории, невозможно было оторваться от этого потока, а читать - как сдирать болячку. И то, что она рассказала свою историю, и получила за это кучу ужасных комментариев. Многих это, конечно, травмировало повторно.

Но если брать не масштаб личности, а масштаб общества, то это замечательно. Слава богу, что это было.

Би-би-си: Что изменилось в обществе после того, как вопрос о насилии в адрес женщин начали всерьез поднимать?

А.Ж.: Вот эта аксиома, которую очень сложно западным журналистам раньше было объяснить - "бьет - значит любит" - уже и не аксиома. Там уже знак вопроса стоит. Если брать среднюю температуру больных на этаже.

Би-би-си: Сложно ли заводить новые отношения с мужчинами?

А.Ж.: Женщины, которые решаются выйти из этих травмирующих, токсичных отношений, очень скоро заводят новые, не компенсаторные какие-то, а, действительно настоящие, классные, где их уважают.

Они наконец-то понимают, что такое - когда партнер тебя уважает.

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни женщин в XXI веке в разных странах: о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются, и возможностях, которые открываются перед ними.

На протяжении трех недель мы будем рассказывать о вдохновляющих примерах женщин, которые стали лидерами в спорте, музыке, политике и других областях жизни, а также вести дискуссии о феминизме и других вопросах.

Проект Би-би-си "100 женщин" продлится до 9 декабря.