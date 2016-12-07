"100 женщин": я начала акцию против насилия #ЯНеБоюсьСказати

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Кампания по-настоящему началась с первого отклика: истории об изнасиловании маленькой девочки в подъезде, говорит автор #ЯНеБоюсьСказати Анастасия Мельниченко. Таких историй последовало несколько тысяч.

Флешмоб против насилия, открывшийся личной историей Мельниченко летом 2016-го года и распространившийся на российские соцсети как #ЯНеБоюсьСказать, стал одной из самых громких социальных интернет-кампаний на постсоветском пространстве.

Его можно считать революционным, считает правозащитник Алена Попова, поскольку "люди, которые всю жизнь говорили, что нас насилие не касается, - они вдруг обернулись и поняли, что большинство их знакомых, в соцсетях по крайней мере, так или иначе сталкивались в своей жизни с насилием: психологическим, моральным, экономическим, физическим".

Активист Анастасия Мельниченко в июле 2016 года опубликовала в своем "Фейсбуке" пост с личной историей и хэштэгом #‎ЯНеБоюсьСказати, призвав других открыто делиться своим опытом пережитого насилия (сексуального, физического, психологического).

Эта кампания, равно как и публикации российской журналистки Анны Жавнерович "Твое истинное лицо", привлекли широкое общественное внимание к проблеме.

В рамках проекта "100 женщин" Анастасия Мельниченко рассказала Би-би-си о результатах кампании #ЯНеБоюсьСказати и о том, как она отразилась на ее собственной жизни.

Media playback is unsupported on your device Анастасия Мельниченко

Би-би-си: Как вы оцениваете результаты кампании?

Анастасия Мельниченко: Я не ожидала, что будут настолько масштабные результаты. Я ожидала, что это будет как всегда: несколько десятков перепостов, потому что я, можно сказать, блогер. Пишу в интернете так, чтобы это вызвало резонанс.

Я умею так писать, выбираю такие темы. Сфера моих интересов - темы гендерного направления, вопросы равных прав женщин и мужчин, насилия, гендерного воспитания.

Когда я писала этот пост, я знала, что такие темы всегда вызывают резонанс, всем больно. Есть люди, которым больно, потому что они за, есть люди против этого. Такие темы никогда не оставляют равнодушными.

Но, конечно, я не ожидала такого размаха. Когда он произошел, я, честно говоря, немного испугалась. Потому что, как говорится, "проснулась знаменитой". Даже сбежала в деревню. У меня там есть избушка, я спряталась. Сказала, что уже не могу никаких давать интервью. Просто сбежала, можно сказать.

Интерпретации и обвинения

Би-би-си: Как изменилась ваша личная жизнь? Кроме того, что вы сбежали в деревню?

А.М.: Моя личная жизнь изменилась, к сожалению, в ту сторону, что некоторые члены моей семьи отказались со мной общаться, мы оборвали связь. После того как "взорвалась" эта кампания, было очень много интерпретаций от других авторов, блогеров, публичных лиц, которые, в частности, обвинили меня в том, что я провожу эту кампанию за деньги Кремля.

Поскольку у нас такая ситуация в Украине, продолжаются военные действия, Россия является агрессором, то человеку, который якобы живет на деньги Кремля и делает это за деньги Кремля, сразу ставят клеймо предательницы.

И моя семья, точнее некоторые представители моей семьи, к сожалению, почему-то решили, что так и есть. Верили не мне, а другим блогерам, и решили оборвать общение со мной. Это то, что было действительно больно.

И мне обидно, потому что это незаслуженно, несправедливо, потому что никаких денег, разумеется, за эту кампанию никто не давал. Если верить людям, которые об этом пишут, то получается, что я гребу деньги лопатами. С одной стороны меня засыпает деньгами Кремль, а с другой стороны - Госдеп. Такое впечатление, что я с жиру бешусь.

Би-би-си: Были ли родные и близкие, которые иначе отреагировали? И как?

А.М.: Да, моя мама, об истории с родственником. Когда я писала, что он ко мне приставал, оказалось, что он также приставал к моей маме. Это стало для меня новостью и неожиданностью. Я этого не ожидала.

Она сразу сказала, что поняла, о ком речь из наших родственников. Она говорила, что когда с ней это произошло, она просила защиты у моего папы, но папа это проигнорировал и просто не обращал на это внимания.

Когда она обращалась к другим родственникам, они также игнорировали. Получается, что в нашей семье от одного человека пострадало двое других людей. Но эта семья никоим образом не реагировала. Это замалчивалось, толерировалось. Точнее, лучше молчать, чем вынести сор из избы.

Би-би-си: Как это все отразилось на родственнике?

А.М.: Никак, мы с ним не общаемся много лет, он живет не в Киеве. Он, как правило, приезжал на семейные праздники, поскольку сейчас семья разъехалась, каждый живет отдельно, поэтому общего формата праздников уже нет. Поэтому я не знаю, что там происходит. Но я думаю, что он тоже не будет со мной общаться после всего.

Первый отклик и истории мужчин

Би-би-си: Какие истории вам особенно запомнились?

А.М.: Больше всего мне запомнилась история самая первая, которая появилась после моего сообщения.

Сначала, первые пять минут, никто ничего не писал. Я думала, что никто не отреагирует и не будет никакой реакции. Я снова буду какой-то чудачкой, которая видит угнетенных женщин там, где их нет.

Первая история потрясла меня и, я думаю, всех. Поэтому я считаю, что акция началась не с моей истории, а с этой истории, которая пошла после меня.

Эта женщина рассказала о том, как ей было семь или восемь лет, она поднималась на лифте, и в него зашел парень 25 лет. Он нажал на последний этаж, где он ее вытащил из лифта и изнасиловал. Маленького ребенка.

Эта история меня поразила. Также меня очень поразили истории от мужчин, они потерялись в общей массе.

Когда я начала работу над книгой для подростков, о насилии сексуальном, я отдельно обратилась к мужчинам с просьбой прислать мне истории.

Таких историй было несколько. Кроме одной, это были истории, в которых мужчин насиловали мужчины. Одна история, где была пара. Парень был изнасилован, но это были женщина и мужчина. По инициативе мужчины.

Каждый раз меня эти истории сильно впечатляли, во-первых, тем, что мужчины не могут эти истории выплеснуть так, как женщины. Для них это всегда означает, грубо говоря, к сожалению, потерю мужественности.

Хотя это не так, но наше общество считает, что если ты был унижен таким образом, то ты уже не настоящий мужчина. До сих пор такой общественный стереотип тяготеет над мужчинами.

И даже сейчас, хотя прошло много лет, после того как произошла такая трагедия, они меня просят, говорят: "Измени стилистику таким образом, чтобы никто нас не узнал", или "Как только ты получишь, удали все, что ты получила, все файлы". Они очень боятся, что это выплывет.

И, на самом деле, меня поражает, насколько проблема насилия над мужчинами замалчивается. На самом деле им гораздо труднее. Так, статистически, их меньше, чем женщин страдает. Это 90% против 10%. Но тот груз, который есть, он несравнимо тяжелее, простите за тавтологию.

Сдвиги в обществе

Би-би-си: Заметили ли вы, что хоть что-то изменилось в украинском обществе? Вы не сожалеете сейчас, что начали это дело?

А.М.: Я не жалею, что провела эту кампанию, поскольку после нее прошла целая волна других акций, где поднималась тема сексуального насилия и сексуальных домогательств. Был сформирован общественный запрос в органы государственной власти о том, что нужно решать этот вопрос.

И начались уже какие-то движения, в частности, к ратификации Стамбульской конвенции (европейское соглашение о комплексном подходе к борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием - ред.).

Ну, к сожалению, это не удалось в таком виде, как мы ожидали. Как вы знаете, (законопроект о ратификации - ред.) был отправлен на доработку с просьбой убрать слова "гендер" и "сексуальная ориентация". То есть мы имеем такую ситуацию, когда гендер или сексуальная ориентация есть, а слова нет.

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни женщин в XXI веке в разных странах: о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются, и возможностях, которые открываются перед ними.

На протяжении трех недель мы будем рассказывать о вдохновляющих примерах женщин, которые стали лидерами в спорте, музыке, политике и других областях жизни, а также вести дискуссии о феминизме и других вопросах.

Проект Би-би-си "100 женщин" продлится до 9 декабря.