Исследование: российские школьники стали учиться несколько лучше

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Российские школьники стали учиться лучше, но не намного, гласят результаты исследования качества образования PISA.

В исследовании принимают участие страны Организации экономического содействия и развития (ОЭСР), а также страны, сотрудничающие с этой организацией.

Исследование проводится раз в три года среди 15-летних школьников. Учеников проверяют на читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. В общей сложности в экзаменах приняли участие 540 тысяч учеников из 72 стран.

В этом году по всем предметам первое место заняли школьники из Сингапура. Андреас Шлейхер, глава отдела образования ОЭСР, заявил, что результаты экзаменов в Сингапуре улучшаются с каждым разом.

Правообладатель иллюстрации NTU Image caption На первом месте по всем предметам оказались школьники из Сингапура

Россия заняла 32-е место в естественных науках, что ниже среднего. В чтении - 26-е место, а в математике - 23-е место, что чуть выше среднего. При этом российские школьники улучшили свои результаты по сравнению с прошлым исследованием.

Великобритания заняла 15-е место и отстает от таких стран, как Эстония, Япония, Финляндия и Вьетнам.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Практически все европейские страны отстают от стран Азии

Политические деятели и правительства многих стран обращают все больше внимания на результаты тестов PISA, и часто проводят реформы системы образования, если они приходят к выводу, что их школьники отстают от других.

В рейтинге PISA традиционно лидируют страны Азии. В первую пятерку вошли лишь три европейские страны - Эстония, Финляндия и Ирландия.

Image caption По словам Андреаса Шлейхера, странам Азии, в особенности Сингапуру, удалось создать эффективную систему образования, и при этом там практически нет разрыва в показателях подростков из обеспеченных и бедных семей

Сингапур стал независимой страной лишь в 1965 году.

В то время как Великобритания была охвачена битломанией, власти Сингапура пытались понять, как обеспечить развитие и благосостояние страны с бедным и в основном неграмотным населением.

Правительство пришло к выводу, что путь к процветанию лежит через образование.

Учителями в Сингапуре могут стать лишь лучшие 5% студентов. Система подготовки будущих учителей строго централизована, и правительство постоянно следит за качеством их подготовки.

Результаты этого подхода демонстрирует исследование PISA.