Политический лексикон-2016: от "альт-правых" до "снежинок"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Политики вдруг заговорили на новом языке

2016 год оказался богат не только событиями. Именно в этом году неожиданно включился фонтан лингвистического изобилия, в особенности, когда речь заходит о политике.

Комментаторы и политики по обе стороны Атлантики теперь употребляют слова, которые или вообще не существовали еще совсем недавно, либо о существовании которых мало кто подозревал.

2017 год, судя по всему, увидит не столько новый мировой, сколько новый лингвистический порядок.

Пришло время создать краткий словарь новых политических терминов.

Alt-Right -"Альт-правые" (также "альтернативные правые")

Правообладатель иллюстрации Linda Davidson Image caption Ричард Спенсер, создатель термина "альт-правые"

Речь идет о политически аморфном движении, существующем, в основном, в интернете. Не следует путать с традиционными правыми, защищающими консервативные ценности.

"Альт-правые" позиционируют себя в качестве ультраконсерваторов и громогласно (и часто в оскорбительной форме) выступают против иммиграции, мультикультурализма, феминизма, ислама, чрезмерной политкорректности, прав геев и так далее.

Сторонников "альт-правых" часто обвиняют в антисемитизме, "белом национализме" и экстремизме.

Слово было изобретено в Америке белым националистом Ричардом Спенсером, который хочет "защиты" белых от других рас и призывает к сегрегации.

Эндрю Маранц в журнале New Yorker описывает этот термин как "навешиваемый ярлык, вроде сноба или хипстера, который обычно отвергается людьми, воплощающими этот термин".

Основной площадкой для выражения взглядов альт-правых стало интернет-издание Breitbart.

В ноябре главный редактор Breitbart Стивен Бэннон был назначен избранным президентом США Дональдом Трампом ответственным за стратегический анализ и старшим советником в своей будущей администрации.

"Брексит"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Камо грядеши, Британия?

"Брексит" (Britain + exit = Brexit) - решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза, за которое проголосовали на референдуме 23 июня британские избиратели.

Что будет означать этот выход, если он состоится, пока неизвестно, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказывается в подробностях рассказывать о том, чего конкретно добивается Лондон, а ее министры делают подчас противоречащие друг другу заявления.

В среду палата общин британского парламента ошеломляющим большинством голосов - как консерваторов, так и лейбористов - высказалась в поддержку пошагового плана правительства о выходе страны из состава Евросоюза, что лишило противников "брексита" последнего проблеска надежды на то, что парламент каким-либо образом сможет задержать или пересмотреть решение о выходе.

Подготовленный правительством план предусматривает объявление о начале процесса выхода до конца марта следующего года, переговоры в течение двух лет и окончательный выход из Евросоюза в 2019 году.

"Великий" или "славный" (в оригинале glorious)

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Движение "альт-правые" не считает Дональда Трампа "своим", но уверено, что он продвигает их интересы

Самый главный комплимент.

Сторонники идеологии "альт-правых" называют Дональда Трампа "нашим славным лидером".

Наиболее горячие заходят еще дальше и называют его "Божественным императором".

"Глобализм"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Антиглобалисты убеждены, что мировой капитал становится неподконтрольным

Практически ругательное слово, как для левых, так и для правых.

Левые занимают антиглобалистские позиции, так как считают, что существующая система - на руку лишь международному капиталу, а не трудящимся.

Правые убеждены, что глобализм не дает каждой стране жить согласно своим собственным принципам и ценностям, а кроме того, повышает уровень нежелательной иммиграции.

Друпи

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Друпи - не только персонаж мультфильма

Кличка Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от Республиканской партии.

Так его так называют за то, что выражение его лица часто похоже на персонаж из американского мультфильма Droopy - пса Друпи с чрезвычайно унылым лицом.

Президентские выборы во Франции пройдут в 2017 году, и обозреватели предрекают победу Фийона.

Как в случае победы, так и поражения, следует ожидать множества заголовков с упоминанием Друпи.

"Неопопулизм"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Эксплуатирует ли элита простой народ?

Доктрина неопопулистов основана на идее, что общество разделено на две враждующие группы - коррумпированную правящую элиту и честный трудящийся народ.

Они убеждены в необходимости создания кардинально новых политических движений и методов обуздания элит.

Сторонники неопопулистского мировоззрения находятся как на крайне правой, так и на крайне левой сторонах политического спектра.

Наиболее известными примерами успеха правых неопопулистов можно назвать победу Дональда Трампа на выборах в США и растущую популярность Национального фронта во Франции.

Левое крыло британской Лейбористской партии и правящая в Греции партия "Сириза" - примеры левого неопопулизма.

"Неореакционеры"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Некоторые мечтают о возврате к феодализму

Движение также известно под названием "Темное просветительство" (Dark Enlightenment).

Эти люди хотят вернуться к более ранним социальным конструкциям и формам государственного устройства, включая монархию, поддерживают традиционные гендерные роли и выстпуают с либертарианских или схожих консервативных позиций в экономических вопросах.

Они отрицают значение чувств и эмоций, предпочитая то, что они называют холодным рационализмом, традиционными ценностями.

Отдельные критики называют движение неофашистским.

Пепе, или Пепе-лягушка

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Пепе-лягушку некоторые называют символом крайне правых

Персонаж комикса Мэтта Фьюри Boy's Club.

В 2016 изображение Пепе стало использоваться "альт-правыми" как символ или логотип движения.

В сентябре 2016 года штаб-квартира Хиллари Клинтон обнародовала заявление, в котором было сказано, что Пепе стал символом идеологии господства белых, и призвала кампанию Дональда Трампа убедить его сторонников не использовать этот "разжигающий ненависть" образ.

"Производительство" (в оригинале producerism)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторрые убеждены, что реальная экономика должна производить реальные товары

Во многом схож с неопопулизмом.

Сторонники этой идеологии ("производственники") считают, что обществу более полезны люди, производящие материальные блага, а не финансисты, банкиры, биржевые игроки, аристократы и прочие подобные группы населения, не производящие ничего, кроме прибыли.

Идеология уходит корнями к движению диггеров в Англии XVII века.

Современные "производственники" возмущены махинациями международного капитала и корпораций, тесно связанных с политиками.

Так же как и неопопулизм, варианты этой идеологии разделяют как правые, так и левые. Несколько британских премьер-министров от Консервативной партии, а также Дональд Трамп много раз заявляли, что защищают интересы тех, кто занят в производстве, т.е. рабочий и средний класс.

"Снежинка" или "поколение снежинок"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В 2016 году слово "снежинка" стало ругательным

Слово возникло после 2010 года в отношении молодого поколения, которое, якобы страдает и не может перенести столкновений с чуждыми им взглядами.

Русский эквивалент выражения - "цветок в пыли".

К 2016 году сторонники "альт-правых" стали называть "снежинками" всех с ними не согласных, а также тех, чьи чувства оскорбляют заявления "альт-правых".

"Трампизм"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока трудно с уверенностью сказать, из каких элементов состоит идеология Дональда Трампа

Идеология Дональда Трампа, выступающего за экономический протекционизм, национальные интересы США, против нелегальной иммиграции и идеологии либерализма, а также критически относящегося к существующей политической системе.

Точное определение этого термина меняется в соответствии с противоречивыми заявлениями самого Трампа.

"Экономический национализм"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граница на замке?

Новая версия старого протекционизма.

Его сторонники говорят, что хотят лишь защитить производителей и компании в своей собственной стране от несправедливой конкуренции.

По словам Стивена Бэннона, рупора "альт-правых", "Американцы не хотят, чтобы их поимели".

"Экономические националисты" убеждены, что глобалисты нанесли почти смертельный удар по рабочему классу.

Экономические националисты могут быть как правого, так и левого толка.