Политический лексикон-2016: от "альт-правых" до "снежинок"
2016 год оказался богат не только событиями. Именно в этом году неожиданно включился фонтан лингвистического изобилия, в особенности, когда речь заходит о политике.
Комментаторы и политики по обе стороны Атлантики теперь употребляют слова, которые или вообще не существовали еще совсем недавно, либо о существовании которых мало кто подозревал.
2017 год, судя по всему, увидит не столько новый мировой, сколько новый лингвистический порядок.
Пришло время создать краткий словарь новых политических терминов.
Alt-Right -"Альт-правые" (также "альтернативные правые")
Речь идет о политически аморфном движении, существующем, в основном, в интернете. Не следует путать с традиционными правыми, защищающими консервативные ценности.
"Альт-правые" позиционируют себя в качестве ультраконсерваторов и громогласно (и часто в оскорбительной форме) выступают против иммиграции, мультикультурализма, феминизма, ислама, чрезмерной политкорректности, прав геев и так далее.
Сторонников "альт-правых" часто обвиняют в антисемитизме, "белом национализме" и экстремизме.
Слово было изобретено в Америке белым националистом Ричардом Спенсером, который хочет "защиты" белых от других рас и призывает к сегрегации.
Эндрю Маранц в журнале New Yorker описывает этот термин как "навешиваемый ярлык, вроде сноба или хипстера, который обычно отвергается людьми, воплощающими этот термин".
Основной площадкой для выражения взглядов альт-правых стало интернет-издание Breitbart.
В ноябре главный редактор Breitbart Стивен Бэннон был назначен избранным президентом США Дональдом Трампом ответственным за стратегический анализ и старшим советником в своей будущей администрации.
"Брексит"
"Брексит" (Britain + exit = Brexit) - решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза, за которое проголосовали на референдуме 23 июня британские избиратели.
Что будет означать этот выход, если он состоится, пока неизвестно, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказывается в подробностях рассказывать о том, чего конкретно добивается Лондон, а ее министры делают подчас противоречащие друг другу заявления.
В среду палата общин британского парламента ошеломляющим большинством голосов - как консерваторов, так и лейбористов - высказалась в поддержку пошагового плана правительства о выходе страны из состава Евросоюза, что лишило противников "брексита" последнего проблеска надежды на то, что парламент каким-либо образом сможет задержать или пересмотреть решение о выходе.
Подготовленный правительством план предусматривает объявление о начале процесса выхода до конца марта следующего года, переговоры в течение двух лет и окончательный выход из Евросоюза в 2019 году.
"Великий" или "славный" (в оригинале glorious)
Самый главный комплимент.
Сторонники идеологии "альт-правых" называют Дональда Трампа "нашим славным лидером".
Наиболее горячие заходят еще дальше и называют его "Божественным императором".
"Глобализм"
Практически ругательное слово, как для левых, так и для правых.
Левые занимают антиглобалистские позиции, так как считают, что существующая система - на руку лишь международному капиталу, а не трудящимся.
Правые убеждены, что глобализм не дает каждой стране жить согласно своим собственным принципам и ценностям, а кроме того, повышает уровень нежелательной иммиграции.
Друпи
Кличка Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от Республиканской партии.
Так его так называют за то, что выражение его лица часто похоже на персонаж из американского мультфильма Droopy - пса Друпи с чрезвычайно унылым лицом.
Президентские выборы во Франции пройдут в 2017 году, и обозреватели предрекают победу Фийона.
Как в случае победы, так и поражения, следует ожидать множества заголовков с упоминанием Друпи.
"Неопопулизм"
Доктрина неопопулистов основана на идее, что общество разделено на две враждующие группы - коррумпированную правящую элиту и честный трудящийся народ.
Они убеждены в необходимости создания кардинально новых политических движений и методов обуздания элит.
Сторонники неопопулистского мировоззрения находятся как на крайне правой, так и на крайне левой сторонах политического спектра.
Наиболее известными примерами успеха правых неопопулистов можно назвать победу Дональда Трампа на выборах в США и растущую популярность Национального фронта во Франции.
Левое крыло британской Лейбористской партии и правящая в Греции партия "Сириза" - примеры левого неопопулизма.
"Неореакционеры"
Движение также известно под названием "Темное просветительство" (Dark Enlightenment).
Эти люди хотят вернуться к более ранним социальным конструкциям и формам государственного устройства, включая монархию, поддерживают традиционные гендерные роли и выстпуают с либертарианских или схожих консервативных позиций в экономических вопросах.
Они отрицают значение чувств и эмоций, предпочитая то, что они называют холодным рационализмом, традиционными ценностями.
Отдельные критики называют движение неофашистским.
Пепе, или Пепе-лягушка
Персонаж комикса Мэтта Фьюри Boy's Club.
В 2016 изображение Пепе стало использоваться "альт-правыми" как символ или логотип движения.
В сентябре 2016 года штаб-квартира Хиллари Клинтон обнародовала заявление, в котором было сказано, что Пепе стал символом идеологии господства белых, и призвала кампанию Дональда Трампа убедить его сторонников не использовать этот "разжигающий ненависть" образ.
"Производительство" (в оригинале producerism)
Во многом схож с неопопулизмом.
Сторонники этой идеологии ("производственники") считают, что обществу более полезны люди, производящие материальные блага, а не финансисты, банкиры, биржевые игроки, аристократы и прочие подобные группы населения, не производящие ничего, кроме прибыли.
Идеология уходит корнями к движению диггеров в Англии XVII века.
Современные "производственники" возмущены махинациями международного капитала и корпораций, тесно связанных с политиками.
Так же как и неопопулизм, варианты этой идеологии разделяют как правые, так и левые. Несколько британских премьер-министров от Консервативной партии, а также Дональд Трамп много раз заявляли, что защищают интересы тех, кто занят в производстве, т.е. рабочий и средний класс.
"Снежинка" или "поколение снежинок"
Слово возникло после 2010 года в отношении молодого поколения, которое, якобы страдает и не может перенести столкновений с чуждыми им взглядами.
Русский эквивалент выражения - "цветок в пыли".
К 2016 году сторонники "альт-правых" стали называть "снежинками" всех с ними не согласных, а также тех, чьи чувства оскорбляют заявления "альт-правых".
"Трампизм"
Идеология Дональда Трампа, выступающего за экономический протекционизм, национальные интересы США, против нелегальной иммиграции и идеологии либерализма, а также критически относящегося к существующей политической системе.
Точное определение этого термина меняется в соответствии с противоречивыми заявлениями самого Трампа.
"Экономический национализм"
Новая версия старого протекционизма.
Его сторонники говорят, что хотят лишь защитить производителей и компании в своей собственной стране от несправедливой конкуренции.
По словам Стивена Бэннона, рупора "альт-правых", "Американцы не хотят, чтобы их поимели".
"Экономические националисты" убеждены, что глобалисты нанесли почти смертельный удар по рабочему классу.
Экономические националисты могут быть как правого, так и левого толка.