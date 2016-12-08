СМИ России: студентов протестируют на экстремизм

В обзоре российских СМИ:

Чеченских военных отправили в Сирию

Экстремистов попробуют найти среди студентов

Продажа доли "Роснефти" состоялась

Замечен рост спроса на отдых в России

Интернет-продажи спиртного легализуют

"Дождь": чеченские контрактники поехали "охранять ислам"

Военных, проходящих службу в Чечне, отправили в Сирию, сообщает телеканал "Дождь", ссылаясь на собеседника, близкого к руководству Чеченской Республики. Это также подтвердил родственник одного из контрактников, который служит в Чечне. Он рассказал, что на прошлой неделе всем служащим объявили: в ближайшие дни некоторых из них командируют в Сирию.

Телеканалу удалось подтвердить подлинность видео из соцсетей, где на военной базе недалеко от Грозного духовенство благословляет солдат на участие в сирийской операции.

Среди военных был муфтий Чечни Салах Межиев, который приехал поддержать отправляющихся на войну чеченцев. Согласно видеозаписи, муфтий заявил следующее: "[глава Чечни Рамзан] Кадыров просил [президента России Владимира] Путина отправить его туда, сказал, что он мечтает туда поехать, чтобы охранять мусульман. Клянусь Аллахом, туда поехать мечтают очень многие, начиная с нашего правителя. Люди завидуют тем, кто туда отправляется, как вы. Очень многие готовы отправиться туда, как только им скажут. В этом нет сомнения. Вы вышли с великим делом. Сейчас мы все помолимся и попросим милости на пути войны".

По данным "Новой газеты", чеченцы давно уже воюют в Сирии, в том числе в составе джихадистских отрядов.

"Ведомости": что будет с "потенциальными экстремистами"?

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с МВД готовит систему анкетирования студентов на экстремизм. "Ведомости" пишут, что это должно выявить сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей. Об этом сообщила ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза.

Идею хотят опробовать на московских студентах, анкетирование планируется проводить при подаче документов абитуриентами либо на первом курсе.

Анкетирование может помочь выявить экстремистские настроения и склонность перейти грань от настроений к действиям, считает завотделом социологии молодежи Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН Юлия Зубок: "Пока до конца не ясна методика анкетирования и то, как будут использованы результаты. Беспокойство есть, поскольку этика использования таких данных - большая проблема".

По данным ИСПИ РАН, потенциальный экстремист - это юноша 18-23 лет, он работает на производстве, получает небольшие деньги и живет в пригороде, но "к этой же категории примыкают студенты", говорит Зубок.

Правоохранители обязаны искать и пресекать потенциальные проявления экстремизма, но возникают вопросы к процедуре анкетирования, полагает уполномоченный по правам студентов Артем Хромов: "Будет ли оно добровольным? Кто получит доступ к этой информации? И главное - что будет со студентом, если окажется, что он потенциальный экстремист? И если к нему будут применять профилактические меры, то какие?".

Подобная информация может пойти проректорам по воспитательной работе, в центр "Э" или ФСБ, полагает руководитель центра "Сова" Александр Верховский: "Нет ничего плохого в том, чтобы опрашивать студентов. Смущает то, как будет интерпретироваться информация".

"Коммерсант": зачем Glencore и фонду Катара доля в "Роснефти"

Приватизацию "Роснефти" комментирует "Коммерсант". По мнению издания, она идет "вопреки ожиданиям и прогнозам": 19,5% акций за 10,5 млрд евро покупает паритетное СП трейдера Glencore и суверенного фонда Катара.

Издание называет сделку неожиданной потому, что по прогнозам "Роснефть" должна была сама выкупить пакет. И на рынке мало верили, что компания найдет реальных инвесторов. Теперь же отзывы о сделке в основном восторженные, поскольку пакет "Роснефти" продается почти по биржевой цене (719 млрд руб. по курсу ЦБ на 8 декабря) без существенного дисконта.

Ряд собеседников издания усомнились, что у Glencore есть такие средства: у самого инвестора довольно большая долговая нагрузка (правда, активно снижавшаяся в течение года). По мнению ряда собеседников газеты, "Роснефть" могла с помощью нового облигационного займа досрочно погасить предоплату, полученную от Glencore в 2013-2015 годах по договорам поставки нефти и нефтепродуктов, а трейдер - направить средства на выкуп акций нефтекомпании. Но даже такая схема позволяет "Роснефти" не увеличивать чистый долг.

Издание называет Glencore крупнейшим трейдером, работающим с российской нефтью, кроме того, у компании уже есть 25% в "Русснефти". Суверенный фонд Катара впервые серьезно заявил о себе в России летом, подписав соглашение о создании совместного фонда на 6,5 млрд долларов с Российским фондом прямых инвестиций, а затем купив чуть менее 25% в петербургском аэропорту Пулково.

Возможно, переговоры по сделке шли достаточно давно, но решение, скорее всего, было принято в последние дни, полагает Алексей Кокин из "Уралсиба". Были ли реальные альтернативные претенденты, неизвестно. Сечин упоминал переговоры с 30 инвесторами, не назвав их.

Какие привилегии получили новые инвесторы, заплатившие за бумаги рыночную цену, стороны не раскрывают. Для Glencore это могут быть льготные условия поставок нефти. Присоединение Катара к сделке могло быть условием участия России в соглашении ОПЕК по сокращению добычи, допускает Алексей Кокин.

"Lenta.Ru": Турцию и Египет заменили на российские курорты

Взрывной рост спроса на отдых в России в 2016 году отметил турсервис "Туту.ру". Как пишет "Lenta.Ru", специалисты считают это искусственным интересом, который произошел из-за ограничения на чартеры в Турцию и запрета на рейсы в Египет.

Россия заняла второе место в рейтинге топ-10 по числу проданных туров осенью текущего года. Лидирует в списке Таиланд, а замыкает тройку рейтинга Индия.

Недельный тур в Таиланд осенью 2016 года обходился примерно в 90 тысяч рублей на человека. Стоимость путевки по России составляла около 24,5 тысячи рублей.

По данным сервиса TripAdvisor, тайский остров Пхукет стал наиболее популярным направлением зимнего отдыха россиян. Согласно сведениям RoomGuru.ru, Таиланд вошел в десятку востребованных у россиян стран для поездок в новогодние каникулы.

"Коммерсант": алкоголь пошел в интернет

Российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему легализации продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой.

В правительстве предлагают сначала ввести досудебную блокировку нелегальных сайтов с алкоголем и разрешить онлайн-продажи сухого вина и пива, а потом, возможно, и остальной алкогольной продукции.

Тема легализации онлайн-торговли алкоголем периодически поднимается, создана отдельная рабочая группа, говорит заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.

В 80-100 тыс. руб. обойдется оборудование для курьера плюс лицензия и организация курьерской доставки, оценивает исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. АКИТ уже включила эту схему в проект стратегии развития интернет-торговли, говорит он. В X5 Retail Group отказались от комментариев, представитель Metro Cash & Carry не ответил на звонок.

За легализацию онлайн-продаж спиртного высказался заместитель главы минэкономики Олег Фомичев. Минэкономики, минфин и минпромторг подготовят законопроект в 2017 году, надеется он.

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"У нас миллионы безработных и горы долгов". Досье газеты "Ведомости" на Франсуа Фийона, выигравшего во Франции президентские праймериз партии республиканцев.

"У "Аэрофлота" своя погода". О том, почему авиакомпания объявила о массовых отменах рейсов, пишет "Коммерсант".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.