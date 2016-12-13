Связь противозачаточных таблеток с депрессией не доказана

Правообладатель иллюстрации BSIP Image caption Некоторые побочные эффекты противозачаточных таблеток хорошо известны с тех пор, как они появились на рынке в 60-е годы

Одно научное исследование недавно постулировало связь между приемом контрацептивных таблеток и риском возникновения депрессии.

Это не первое исследование, якобы обнаруживающее нежелательные побочные эффекты контрацептивных препаратов.

Но, как пишет Элизабет Кассин, неграмотная интерпретация статистики представляет куда большую опасность для здоровья женщин.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 миллионов женщин во всем мире принимают комбинированные оральные контрацептивы, также известные как противозачаточные таблетки.

Некоторые побочные эффекты подобных таблеток хорошо известны с тех пор, как они появились на рынке в 60-е годы. Но недавнее исследование якобы установило связь между противозачаточными таблетками и депрессией.

Датские ученые изучили медицинские истории более миллиона женщин в возрасте от 15 до 34 лет, которые в прошлом никогда не страдали от депрессии.

Они обнаружили, что тем из них, кто принимал противозачаточные таблетки, в дальнейшем врачи чаще прописывали антидепрессанты или ставили диагноз "депрессия".

О результатах исследования сообщила пресса всего мира. "Принимаете ли вы противозачаточные таблетки? У вас больше шансов оказаться в депрессии: у женщин, принимающих контрацептивы, на 70% больше шансов страдать от депрессии", - громогласно заявила одна из газет. "Противозачаточные таблетки связаны с депрессией. Почему не разразился скандал?", - вопрошала другая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рандомизированное исследование противозачаточных таблеток провести невозможно

Однако, как отмечает Фил Ханнафорд из Абердинского университета, датское исследование указало лишь на "незначительный эффект, если он вообще существует".

Из каждых 100 женщин, не принимающих противозачаточные таблетки, 1,7 употребляли антидепрессанты. Среди каждых 100 женщин принимающих оральные контрацептивы, это число несколько выше - 2,2.

По словам Ханнафорда, это очень незначительная разница. "Разница составляет 0,5, то есть одна женщина на каждые 200", - говорит он.

Хотя эти данные и указывают на статистическую связь, они ничего не говорят о причинно-следственной связи, так как в данном случае могут действовать какие-то другие факторы.

"Например, некоторые из женщин, принимающих противозачаточные таблетки, могли разойтись со своими партнерами. Это, в свою очередь, может привести к депрессии", - отмечает он.

Подобные исследования достаточны для того, чтобы выдвинуть гипотезу, но не следует забывать, что они не дают оснований установить причинно-следственную связь, добавляет Фил Ханнафорд.

Для этого необходимо провести крупное рандомизированное контролируемое испытание, в рамках которого одной группе женщин выдается исследуемое вещество, а другой - плацебо.

В данном случае это невозможно (и неэтично), так как женщины, получившие плацебо, думали бы, что они принимают контрацептивы, и не предпринимали бы других действий для предотвращения зачатия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противозачаточные таблетки 70-х годов

Ученые не впервые говорят о возможных побочных эффектах противозачаточной таблетки.

Наибольшее внимание привлекают редкие случаи образования тромбов, что может быть опасно для жизни.

Но слабое понимание степени риска может привести к нежелательным последствиям.

Профессор Герд Гигеренцер из берлинского Центра рисковой грамотности имени Хардинга говорит, что "В Великобритании много традиций, в том числе запугивание людей рисками, связанными с противозачаточными таблетками. Начиная с начала 60-х годов женщин пугают каждую пару лет тем, что эти таблетки приводят к тромбозу".

В 1995 году британский комитет по безопасности лекарственных средств опубликовал официальное предупреждение, ссылаясь на исследование, согласно которому противозачаточные пилюли третьего поколения увеличивают риск тромбоза "в два раза".

"По всей стране забили тревогу", - говорит профессор Гигеренцер.

В результате этой паники некоторые женщины прекратили принимать контрацептивы. По некоторым оценкам, это привело к тому, что в 1996 году рождаемость увеличилась на 12400 младенцев и были проведены 13600 дополнительных абортов.

"Это пример отсутствия рисковой грамотности - отсутствие понимания разницы между относительным и абсолютным риском приводит к эмоциональной реакции, что, в свою очередь, приводит к отрицательным последствиям для самих женщин", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Беременность и роды гораздо чаще приводят к тромбозу, чем противозачаточная таблетка

Что же такое абсолютный риск? И как его должны понимать женщины?

На сайте газеты Guardian недавно появился фильм, посвященный молодым женщинам, умершим из-за тромбов, после применения гормональных контрацептивов - противозачаточных таблеток, вагинальных колец и пластырей.

Авторы фильма утверждают, что если бы женщины знали об уровне смертности, то они бы перестали пользоваться гормональными контрацептивами. Они также заявляют, что из 10 тысяч женщин, использующих вагинальные кольца, как минимум несколько умирают.

"Утверждать, что несколько из 10 тысяч женщин умрут, - не достоверно", - говорит доктор Сара Хардман с факультета сексуального и репродуктивного здравоохранения Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

"Точнее было бы сказать, что у нескольких из 10 тысяч женщин - от пяти до 12 - возникнут проявления тромбоза. Но не все из них от этого умрут. На самом деле лишь примерно 1% женщин, у которых отмечается тромбоз, умирают", - говорит она.

"То есть речь идет о том, что от трех до 10 из каждого миллиона женщин умирают из-за тромбов, возникших в результате применения гормональной контрацепции", - подчеркивает Хардман.

Для женщин репродуктивного возраста, не использующих гормональные контрацептивы, летальный исход грозит всего двум из 10 тысяч женщин в год.

Но, конечно, отказ от применения противозачаточных таблеток во избежание развития тромбоза увеличивает риск беременности. А беременность, в свою очередь, сама по себе резко увеличивает риск тромбоза.

"Среди беременных женщин, речь идет о примерно 29 на 10 тысяч", - говорит доктор Хардман.

"В первые несколько недель после родов риск развития тромбов затрагивает от 300 до 400 из 10 тысяч женщин", - продолжает она.

Другими словами, беременность и роды гораздо чаще приводят к тромбозу, чем противозачаточная таблетка.

Кроме того, противозачаточная таблетка весьма эффективно предотвращает беременность. Более эффективны лишь внутриматочная спираль, импланты или стерилизация.