Как Украина судилась с крымскими музеями за золото скифов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коллекция "Золота скифов" оценивается в 1,5 млн евро

Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золота скифов из музеев аннексированного Крыма. По решению суда, Крым не может претендовать на золото как на культурное наследие, так как не является суверенной страной.

Право принять решение о возврате золота в крымские музеи либо о передаче национальному музею Украины принадлежит украинскому суду, постановили нидерландские судьи.

Российское министерство культуры уже раскритиковало это решение амстердамского суда.

Судебное разбирательство между Украиной и Россией в отношении 500 предметов искусства длится уже более двух лет.

Четыре крымских музея, которые сейчас подчиняются Москве, требовали вернуть экспонаты на полуостров, а Украина настаивает на их передаче на временное хранение в Национальный музей истории Украины.

Коллекция была вывезена из крымских музеев на выставку в Германию и Нидерланды еще до аннексии Крыма в конце 2013 года, а затем музей, где работала выставка, сам обратился в суд, чтобы решить судьбу экспозиции.

"Скифское золото"

Всего стороны спорят о 565 музейных предметах, которые в быту часто называют "скифским золотом", хотя речь идет не только о золотых украшениях.

Среди экспонатов выставки - драгоценности и археологические предметы разных эпох крымского региона.

Часть экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" из музеев континентальной Украины была возвращена в мае и сентябре 2014 года.

Правообладатель иллюстрации ALLARDPIERSONMUSEUM.NL Image caption На время судебного спора предметы искусства оставались в запасниках музея Алларда Пирсона в Амстердаме

А вот коллекции, предоставленные центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Бахчисарайским историко-культурным заповедником, а также заповедником "Херсонес Таврический", "зависли".

Предметы искусства Украина отправила за границу еще в 2013 году: до февраля 2014 года они выставлялись в Рейнском краевом музее Бонна и только потом были отправлены в Нидерланды, в музей Алларда Пирсона, где и "застала" их аннексия Крыма.

На время судебного спора предметы искусства оставались в запасниках этого музея.

Многолетние споры

После окончания выставки музей Алларда Пирсона отказался принимать решение о передаче экспонатов одной из претендующих сторон (в аннексированный Россией Крым или властям Украины), заявив, что вопрос будет решаться компетентным судом.

Крымские музеи также подали иск в суд Амстердама против музея Алларда Пирсона.

Свое требование вернуть коллекцию в Украину выдвинули и в Киеве.

Украинская позиция строится на том, что все экспонаты являются собственностью государства, и поэтому их должны вернуть украинской стороне.

Правообладатель иллюстрации WWW.ALLARDPIERSONMUSEUM.NL Image caption Предмет коллекции

Крымские музеи Украина считает хранителями государственного музейного фонда, поэтому министерство культуры и просило вернуть коллекцию в Киев.

Минкульт Украины формально разорвал соглашения с крымскими музеями о хранении экспонатов.

Действующее руководство крымских музеев отмечает, что в соглашении с музеем Алларда Пирсона указано, что экспонаты взяты из конкретного музея, а значит они должны быть возвращены в конкретный музей.

Кроме того, музеи настаивают на том, что коллекция является частью "культурного наследия Крыма".

Формально сторонами судебного разбирательства являются представители крымских музеев, музей Алларда Пирсона и Украина.

Россия в тяжбе официально не участвует.

Но, как утверждают представители Украины, РФ неформально включилась в этот процесс и пыталась повлиять на решение ситуации.

Власти России неоднократно требовали вернуть коллекцию в Крым. В частности, с такими заявлениями выступал министр культуры РФ Владимир Мединский.

При этом он отмечает, что его страна не является стороной спора.

В свою очередь в украинском министерстве культуры утверждают, что музей Алларда Пирсона предоставил гарантии на возврат коллекции не крымским музеям, а государству Украина.

"Коллекция должна быть возвращена на временное хранение в Киев. Экспонаты вернут крымским музеям после возвращения полуострова в состав Украины", - обещает министр Евгений Нищук.

Решает суд

Решающее заседание окружного суда Амстердама по делу о судьбе коллекции состоялось 5 октября, когда все стороны представили свои аргументы.

Во время слушания защита крымских музеев апеллировала к Гаагской конвенции 1954 года, которая запрещает репрессии культурных ценностей государством.

"Адвокат крымских музеев Савицкая говорила о высокой морали музейного сотрудничества. Хоть рыдай", - поделилась впечатлениями о заседании заместитель министра информполитики Эмине Джапарова.

Правообладатель иллюстрации WWW.ALLARDPIERSONMUSEUM.NL Image caption Афиша выставки

Она была среди участников заседания на стороне Украины.

Представительство и защиту украинских интересов в суде осуществляет юридическая фирма "Bergh Stoop & Sanders N.V."

Директор керченского музея Татьяна Умрихина после заседания суда рассказала журналистам о том, что украинская делегация якобы вела себя недипломатично, а защита крымчан выглядела сильнее.

Противоположную оценку заседанию в разговоре с Украинской службой Би-би-си дала представитель украинской стороны.

По ее словам, именно адвокатов крымчан судья вынужден был время от времени останавливать и перебивать.

В ожидании решения

В начале декабря в дело вмешались правоохранительные органы Украины.

2 декабря прокуратура объявила, что Печерский районный суд Киева заочно наложил арест на все спорные музейные экспонаты, находящееся в музее Алларда Пирсона.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за отказа музея вернуть коллекцию государству Украина.

А украинская сторона направила в Интерпол постановление Печерского районного суда Киева об аресте выставки.

Участники процесса объяснили Украинской службе Би-би-си, что решение Печерского суда - это еще один аргумент украинской защиты в пользу того, что коллекция находится в Нидерландах незаконно.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Легендарную пектораль из Киева не вывозили

Однако особого влияния на решение суда это не окажет, считали собеседники.

На положительное для себя решение суда 14 декабря надеялись и украинская, и крымская сторона. Голландский адвокат Украины Маартен Сандерс также делала положительные прогнозы.

"Поскольку артефакты принадлежат Украине, и музеям больше не разрешается их хранить, я не вижу причин, по которым суд может принять другое решение. Тем более, что аннексия была признана незаконной государством Нидерландов и ЕС", - заявил он.

В то же время заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко была настроена менее позитивно.

"Мы должны понимать, что это лишь середина дела, ведь либо украинская сторона, либо представители крымских музеев будут подавать апелляцию в случае решения суда в ту или иную пользу", - сказала она.

Фоменко подчеркнула, что это будет первым прецедентом в мировой практике, поэтому сложно делать какие-либо прогнозы.

Перед объявлением решения о позитивном настрое заявили и представители крымских музеев.

"Ожидаем победу, но что-то более конкретное пока сказать сложно. Надеемся на благоразумное решение суда", - заявила 13 декабря Татьяна Умрихина.

Обе стороны обещают подать апелляцию в случае проигрыша, поэтому на быстрое решение судьбы коллекции рассчитывать не приходится.