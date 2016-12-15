Пять выставок, обрушившие сайты продаж билетов

Третьяковская галерея сообщила, что ее электронная система продаж не выдержала огромного спроса на билеты проходящей там выставки "Шедевры пинакотеки Ватикана". Мы решили вспомнить аналогичные случаи обвала онлайн-продаж на самые популярные выставки в Британии и США.

Выставка Александра Маккуина "Дикая красота"

Правообладатель иллюстрации V&A Image caption Один из самых ярких образов на выставке Александра Маккуина "Дикая красота"

Билеты на открывавшуюся 14 марта 2015 года выставку британского модельера Александра Маккуина "Дикая красота" в лондонском Музее Виктории и Альберта поступили в продажу почти за год - 25 апреля 2014 года.

Ажиотаж, однако, был таков, что в первый же день продаж сайт музея был обрушен.

"Мы испытываем чрезвычайно высокий спрос на билеты на выставку "Дикая красота". Пожалуйста, не сдавайтесь, билетов у нас множество", - обратилась к поклонникам модельера администрация музея.

Музей The Broad в Лос-Анджелесе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Музей The Broad в Лос-Анджелесе - одно из самых представительных собраний современного искусства в мире

Намеченное на 20 сентября 2015 года открытие музея современного искусства The Broad в Лос-Анджелесе ожидалось с таким нетерпением, что уже за три недели музей вынужден был вывесить у себя на сайте объявление ярко-красными буквами: "Из-за повышенного спроса наша система продажи билетов в настоящее время не работает".

Музей The Broad, получивший свое имя в честь финансировавшего строительство известного филантропа Илая Броуда, содержит одну из самых представительных и ярких коллекций современного искусства, в которую, среди прочих, входят работы таких известных художников, как Синди Шерман, Джефф Кунс, Энди Уорхолл и Рой Лихтенштейн.

"Барашек Шон"

Правообладатель иллюстрации Aardman Animations Ltd Image caption Герои мультяшки "Барашек Шон" пользуются гигантской популярностью у своих маленьких поклонников

Поклонники популярного мультфильма "Барашек Шон" практически мгновенно обрушили сайт по продаже билетов на проходившую в британском городе Бристоль выставку кукол с изображением героев популярной анимационной ленты.

Билеты поступили в продажу утром 18 августа 2015 года, и уже к часу дня подступиться к сайту было невозможно. За считанные часы были проданы все 25 тысяч билетов. Выставка называлась "Шон в городе" и состояла из 120 скульптурных изображений героев любимого британской детворой мультика.

"Депрессивный Диснейленд"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Женщина, подвергающаяся нападению птиц" - так назывался один из шокирующих экспонатов выставки "Депрессивный Диснейленд"

Там же, в Бристоле, в том же августе 2015 года, всего лишь несколькими днями позже, был обрушен сайт по продаже билетов на другую популярную выставку. Правда, смысл и содержание ее были прямо противоположны наивному детскому развлечению "Барашка Шона".

Эта выставка называлась Dismaland, что можно перевести как "Депрессивный Диснейленд", и представляла собой устроенную уроженцем Бристоля - легендарным и загадочным художником Банкси - пародию на знаменитый парк развлечений.

Для участия в "Депрессивном Диснейленде" Банкси сумел привлечь звезд современного авангарда: Дэмиена Хёрста, Дженни Хольцер, Джули Берчелл.

"Летучий шотландец"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Летучий шотландец" прибывает на лондонский вокзал King's Cross 11 декабря 2016 года

"Летучий шотландец" - так называется поезд, осуществляющий пассажирское экспресс-сообщение между Лондоном и Эдинбургом. Началось оно в 1862 году, но свое гордое прозвище поезд получил только в 1924-м. Действует "Летучий шотландец" и по сей день, хотя на смену паровозам пришли сначала тепловозы, а затем и электровозы.

Однако, когда в апреле 2016 года было объявлено, что легендарный первый паровоз совершит рейс по железной дороге вдоль реки Северн, спрос на имевшиеся в продаже 7 тысяч билетов был таков, что уже через час после начала работы сайт по продаже билетов закрылся и купить их можно было, только лично явившись на станцию Киддерминстер.