Под видом искусственного меха британцам продают натуральный

Правообладатель иллюстрации Humane Society International/UK Image caption Этот свитер, сделанный на 80% из вискозы и на 20% из эластана, украшен помпонами, которые, как выяснилось в ходе лабораторных тестов, сделаны из норкового меха

Мода на мех охватила чуть ли не всю Британию. Повсюду видны помпоны на вязаных шапочках, на концах шарфов и даже связок ключей. Но можете ли вы отличить натуральный мех от искусственного?

Почти все помпоны и другие украшения на одежде сделаны из искусственного меха - синтетического волокна, которое и на ощупь, и на взгляд кажется мехом. На этикетках об этом обычно ясно написано.

Но тот факт, что натуральный мех стал чрезвычайно дешевым, означает, что вас могут обмануть. Вы будете уверены, что помпон на вашей шапке - из синтетики, а на самом деле выяснится, что это настоящий мех.

В Великобритании зверофермы были запрещены еще в 2003 году, но ношение реального меха по-прежнему остается в рамках закона.

Однако многие отказываются покупать изделия из натурального меха по моральным соображениям.

"Мы знаем, что подавляющее большинство британцев не хотят покупать изделия из меха, исходя из этических и моральных соображений, но мы все чаще замечаем натуральный мех на улицах наших городов", - говорит Клер Басс, директор Общества защиты животных Humane Society International UK.

"Потребителей обманывают, продавая им натуральный мех", - говорит она.

"Трагично, что мех так сильно подешевел. Он стоит либо столько же, либо даже дешевле искусственного", - добавляет Клер Басс.

Ее благотворительная организация купила в магазинах три предмета одежды, на ярлыках которых говорилось, что они сделаны из искусственного меха, и обнаружила, что на самом деле речь идет о мехе норки, кролика и лисы.

Правообладатель иллюстрации Humane Society International/UK Image caption На этикетке этой шапочки написано "смешанная шерсть", но помпон, как выяснилось, сделан из лисьего меха. Шарф сшит из вискозы, но в лаборатории стало ясно, что помпоны сделаны из кроличьего меха

Большинство крупных магазинов отказываются продавать любые изделия из меха, но помпоны или, например, воротники, сделанные из кроличьего, собачьего, лисьего, норкового меха и даже меха енота, можно легко купить на рынках, в небольших лавочках или заказать по интернету.

Часто продавцы сами не в курсе, что продают изделия из натурального меха.

Как отличить натуральный мех от искусственного?

Раздвиньте мех и посмотрите, к чему он прикреплен у основания. Если мех искусственный, то вы обнаружите тесьму, к которой прикреплены волокна. Если мех настоящий, то там будет кожа

Испытание огнем: отрежьте небольшой кусок меха и подожгите его. Если он начнет плавиться, как пластик, то это искусственный мех. Если вы почувствуете запах горящих волос - мех натуральный

Как нельзя отличить искусственный мех от натурального?

По цене. Производить натуральный мех в Китае так дешево, что часто он стоит меньше искусственного

На ощупь. Современный искусственный мех часто столь высокого качества, что его практически невозможно отличить от настоящего, лишь потрогав его

По ярлыку. Правила, гласящие, что именно должно быть написано на ярлыке, часто сложны, а кроме того, на ярлыке должно быть описано лишь 80% материалов, использованных в производстве изделия. Соответственно, если речь идет лишь о помпонах или воротничках из настоящего меха, об этом может быть вполне законно не упомянуто. Британские правила о ярлыках не распространяются на обувь или сумочки

"Я не хочу енотовый помпон на голове дочки!"

Image caption Дочка Дэвида в шапке с помпоном из шерсти

Дэвид, консультант по управленческим вопросам из Кента, купил на Amazon Marketplace вязаную шапочку с красивым меховым помпоном для своей полуторагодовалой дочки.

"Она стоила всего 9 фунтов, и я был уверен, что за такую цену продают лишь искусственный мех", - говорит он.

Но когда шапочка прибыла к ним прямо из Китая, их терьер просто "сошел с ума".

"В основании помпона была видна кожа какого-то животного".

На ярлыке не было ничего написано про мех, и лишь после тщательного изучения описания шапочки в интернете выяснилось, что помпон сделан из меха енота.

Дэвид пожаловался в Amazon, и компания вернула ему деньги.

"Цена нас не волнует", - говорит он. "Это все просто было очень досадно - собака "сошла с ума", у моей жены аллергия на некоторые виды меха, и я просто не хочу енотовый помпон на голове дочки!".

Image caption Собака Дэвида "сошла с ума" от енотового помпона

Humane Society International UK хочет, чтобы на ярлыках содержалось полное описание того, из чего сделан товар, а также требует запрета на импорт натурального меха.

"Если мы считаем, что производить мех жестоко здесь, в нашей стране, то мы не должны платить звероводческим фермам за границей", - говорит Клер Басс.

Она и ее организация считают, что возможный выход Великобритании из состава ЕС может привести к запрету на импорт пушнины, так как сейчас Лондон этого сделать не может, потому что некоторые страны ЕС все еще производят изделия из натурального меха.

На данный момент, согласно правилам Евросоюза, запрещен импорт лишь собачьего, кошачьего и тюленьего меха.

Британская ассоциация пушного промысла поддерживает предложение законодательно требовать полного описания всех материалов, из которых изготовлен продукт.

"Странно, что кто-то хочет скрывать тот факт, что они используют этот красивый материал, который добавляет ценность одежде и другим предметам", - говорит глава ассоциации Майк Мозер.

По его словам, мех сейчас более популярен, чем когда бы то ни было за последние несколько десятилетий, а продажа изделий из меха удвоилась за последние пять лет, согласно исследованию Копенгагенского университета.

Торговцы пушниной добиваются создания лучших условий на зверофермах в Европе, говорит он, добавляя, что многие сейчас осознают, что пропаганда, как он выразился, против торговли пушниной не всегда соответствует действительности.