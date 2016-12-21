Надо ли дружить с коллегами по работе?

Правообладатель иллюстрации Phil Dibbs Image caption Больше не враги: Фил и Кэролайн нашли путь друг к другу

Как вы относитесь к коллегам по работе? Как к друзьям, с которыми можно сходить пообедать, или, скорее, как к знакомым, с которыми приходится мириться на рабочем месте?

Консультант по вопросам управления Фил Диббс признается, что ему было крайне трудно уживаться с одной из своих коллег, когда он работал в компании Westland Helicopters.

"Кэролайн работала в отделе снабжения, а я работал в отделе сбыта - продавал наши вертолеты министерству обороны. Мы должны были работать сообща, но мы ненавидели друг друга, просто до предела, - рассказывает он. - Настолько, что приходилось общаться через наших помощников, а иначе весь день проходил в спорах. Она считала меня наглым, а я ее надменной и недружелюбной, но потрясающе привлекательной".

Поначалу они даже думать не думали, чтобы встретиться вне работы, но в какой-то момент один из друзей организовал им встречу в баре в Йорке, и после этого они пересмотрели свое отношение друг к другу.

Правообладатель иллюстрации Phil Dibbs Image caption Фил и Кэролайн сначала не сработались как коллеги, но заключили успешный брак

"В тот момент никакого амурного интереса еще не было, но с этой встречи все началось", - признается Фил. Их общение за пределами офиса оказалось гораздо более плодотворным, чем просто сугубо рабочие отношения.

"Мы поженились в Лас-Вегасе и вместе уже 14 лет!", - говорит Фил.

Их опыт показывает, что жизнь за пределами работы может быть совершенно другой по сравнению с тем, что происходит "с девяти до пяти".

И их опыт не единичен. Поданным опроса YouGov, каждый пятый британец (22%) встретил своего брачного партнера на работе, тогда как треть британцев в какой-то момент своей карьеры имели на работе роман с коллегой.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Не все любят выпить со своими коллегами

Кому-то легко дружить с коллегами, но кто-то предпочитает разделять работу и личную жизнь.

Консультант по информатизации Питер Смит говорит, что у него хорошие отношения с коллегами, но за пределами работы он с ними не встречается.

"Я провожу 10-12 часов в день с одними и теми же людьми. Зачем же мне еще вечером с ними куда-то идти? Мне надо как-то расслабиться, отвлечься, а с людьми из офиса я этого сделать не смогу. И мне не хочется снова говорить о работе", - объясняет Смит.

"У меня есть друзья, с которыми я вижусь после работы и в выходные, и есть коллеги, с которыми я могу вместе выйти на обед, но я стараюсь не смешивать их вместе".

Но вне зависимости от того, как мы сами строим свою жизнь и отношения, некоторые события невозможно игнорировать - например, такие как предновогодние вечеринки на работе или сабантуй по случая ухода коллеги.

И если вы никогда на них не ходите, ваши коллеги могут подумать, что вам с ними неинтересно, а это означает, что вы - не часть команды, что само по себе может сослужить вам не очень хорошую службу.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ученые MIT выяснили, что общение с коллегами на работе повышает производительность

На самом деле, как показало исследование, проведенное в Массачусетском технологическом институте (MIT), общение на рабочем месте, даже на отвлеченные темы, может повысить вашу работоспособность.

Ученые прикрепили к добровольцам значки с радиопередатчиком и микрофоном, чтобы наблюдать за тем, как проходит общение на рабочем месте и связано оно с работой или нет.

Они выяснили, что те, кто общался больше всех со своими коллегами, имел наивысшую продуктивность вне зависимости от того, на какие темы они говорили - по работе или о футболе или косметике.

Медсотрудник в Национальной службе здравоохранения Адель Харман признается, что, поскольку она раньше работала в одиночестве, то, войдя в коллектив из 20 человек, поначалу ни с кем не общалась.

"Но потом понимаешь, что тебе нужна моральная поддержка - она дает тебе уверенность в себе, а это ведет к более продуктивной обстановке на работе", - полагает Адель.

Правообладатель иллюстрации Adele Harman Image caption Адель Харман (в центре) говорит, что получает поддержку от своих коллег

Шашанка Шарма, основатель и исполнительный директор американской инженерно-технологической компании Iscientia, говорит, что обязательно встречается со своими сотрудниками вне работы.

"Время от времени мы всем коллективом что-нибудь делаем - будь то совместный обед или прогулка, или просто вместе заходим в бар после работы. Это сближает нас и помогает мне лучше узнать моих сотрудников на личном уровне, а им - меня", - поясняет Шарма.

Для него, как для шефа компании, в этом есть и коммерческая выгода: "В сегодняшней атмосфере очень трудно удержать сотрудников и коллег, если у них нет эмоциональной связи с компанией".

"Я бы хотел, чтобы мои сотрудники теснее общались друг с другом, а также чувствовали, что они - часть фирмы, а это может произойти, только если люди работают сообща, как одна семья", - говорить предприниматель.

Правообладатель иллюстрации Sasanka Sharma Image caption Шашанка Шарма регулярно придумывает для своих сотрудников выездные мероприятия

Вместе с тем важно помнить, что то, что происходит во время вечеринок с коллегами, по сути, навсегда остается частью офисного фольклора.

Так что если вы выпиваете в баре со своим шефом, неважно, насколько неформально в данную минуту ваше с ним общение - вы все равно не должны забывать, что это - ваш начальник, поэтому не говорите ничего такого, чего вы не сказали бы в офисе.

С одной стороны, не очень здорово, если вас всегда можно найти в пабе после работы, но с другой - мы социальные животные, поэтому нам важно развивать с нашими коллегами приятельские отношения.

Эти связи могут помочь вам понять, что на самом деле происходит у вас на работе, а это, в свою очередь, может послужить толчком для развития карьеры.

Что касается общения после работы, то, как говорит Фил Диббс, необязательно набиваться кому-то в лучшие друзья, но это может помочь узнать кого-то с другой стороны и сделать общение на работе более приятным, что совершенно определенно помогло самому Филу и Кэролайн.