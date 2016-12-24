Как пережить предновогоднюю депрессию

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В 2016 году умерло много известных людей, и кто-то даже считает его в этом смысле необычайно трагичным и даже аномальным. Точка зрения столь распространенная, что отдел некрологов Би-би-си даже провел собственное небольшое расследование.

Оказалось, что в этом плане уходящий год ничем не отличался от лет предыдущих, что, впрочем, не мешает пессимистам созерцать его в особо мрачном свете.

Впрочем, по нашим наблюдениям, нечто похожее происходит ежегодно - немалое количество людей в последние дни декабря стенают о том, как этот год был едва ли не худшим в истории, скорее бы уже он закончился, а вот в новом году все будет хорошо.

Ну сколько можно канючить?

Ведущие программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев и Александр Кан беседуют с психологом, исполнительным директором Центра по исследованию социальных систем в Глазго Валентиной Шаталиной и президентом фармакологического общества Кингс Колледж Лондон Екатериной Шаталиной.

М.С.: Валентина Вениаминовна, я, если позволите, сразу хотел вас спросить: мы догадались удачно или это научно подтвержденное некое явление, что по зиме да еще вдобавок поближе к Новому году что-то у людей не то случается: внезапно начинает казаться, что год был совершенно отвратительный? Наши сотрудники из английского Би-би-си, из отдела некрологов, провели свое собственное расследование, потому что в начале года казалось, что просто какой-то сезон знаменитостей, но выяснилось, что в рамках статистики нельзя говорить о том, что этот год был какой-то особенно трагичный. Это, наверное, справедливо для многих остальных, - что называется "в среднем по больнице температура, уж, точно нормальная".

В.Ш.: Я думаю, что зимнее состояние вообще, ваше депрессивное расстройство можно назвать красивым именем, в обиходе это называют "зимний блюз" - это специфическая зимняя утомляемость, печальное состояние, грустные мысли. Все это очень объяснимо, а с точки зрения того, что выяснило Би-би-си по поводу каких-то тенденций, здесь нужно, конечно, обращаться к социологии и понимать, что, в общем-то, именно социальные факторы запускают депрессию. Может быть, это сказывается такая политическая депрессия, которая достаточно распространена. Посмотрите на картинки юмористов в журнале Economist, в другой периодике: они все немножко серые, мрачные. Не исключено, вернее, факт, что на все эти тенденции влияет "брексит", Трамп, демократические, но не либеральные выборы в Польше и Венгрии и всякие другие социальные события. Поэтому если говорить о политической депрессии, то здесь нужно обратиться к либералам, к их печальным размышлениям о жизни. Мне это сделать сложнее, я - психолог. Оставим их с их формулой "мир пошел не туда" и попробуем, если хотите, разобраться с депрессией предновогодней и депрессией в конце года у самых обычных нормальных людей.

М.С.: Да, мы здесь не очень политики. То, что "мир пошел не туда", - это известно, наверное, любому профессиональному, - как это сказать по-русски? - депрессанту, депрессисту.

А.К.: Главное, что это известно со времен древних греков, если не древних египтян.

М.С.: Я думаю, что еще задолго до появления письменности уже было известно, что мир пошел не туда, но по зиме это действительно обостряется, может быть, не у всех, но у многих. Тут самые разные факторы. По-моему, еще Гиппократ первый обратил внимание на то, что от депрессии помогает солнечный свет, а зимой его не хватает. Строго говоря, на этом острове его не хватает и летом, но зимой особенно. В этой связи, Валентина Вениаминовна, кроме солнечных ванн простому человеку с сознанием, не сильно замутненным "брекситом", а просто толщиной кошелька перед Рождеством, вернее, - как бы это сказать? - отнюдь даже не толщиной, - и другими бытовыми заботами, что делать?

В.Ш.: Во-первых, разобраться, что с тобой происходит. Понятно, что световой день уменьшается, и холодные температуры в большей части света - это, наверное, главный фактор, который на нас влияет. Ведь солнце всходит и заходит на этой планете, всходило и заходило всегда, а не только в наши обозримые исторические времена, - много-многажды эпох, столетий, тысячелетий до нас. Эти циркадные ритмы, собственно, и отвечают за то, как организму себя правильно вести. Мы разрушаем эти ритмы. Мы не ложимся спать с заходом солнца, при помощи света мы можем усилить иллюминацию, продлить наш рабочий день. Все это нас переутомляет, все это нам доставляет, - нашему организму, нашим внутренним ритмам, - достаточно много хлопот, и наш мозг протестует. Лампочки не спасают, яркие лампы нас не спасают. Мы пребываем в грустном настроении, наблюдаются такие классические вещи, как астения - повышенная утомляемость, ангедония - все перестает приносить радость. Нужно понять, что ты захвачен этими процессами, что ты по каким-то причинам не можешь им противостоять. А вот по каким?

Е.Ш.: В этой ситуации очень важно не забывать про биохимию, которая происходит в нашей голове. На сегодняшний день медицинское общество опирается на моноаминовую гипотезу. Есть три главных нейротрансмиттера - дофамин, норадреналин, серотонин, и что-то в их балансе идет не так. Частично это отвечает за наше эмоциональное состояние. Опять же, в медицинском обществе слишком много уделяют этому внимания, когда забывают про все те социальные факторы, которые мы сегодня будем обсуждать. Например, Новый год - это на самом деле очень стрессовый период для большинства из нас, не согласитесь? Может, много давления от того, что от нас ожидается, что мы должны радоваться, и вот сейчас все изменится и…

М.С.: Это некий переломный момент - новогодний. Такие переломные моменты в жизни человека, в году, во всяком случае, встречаются дважды за исключением тех, кого угораздило родиться первого января, - это день рождения, когда вроде, как очередная отметка, и можно надавать себе разнообразных обещаний, и Новый год. Если день рождения - это..., в этом есть некий, вряд ли можно говорить о том, что больший смысл (во всяком случае, мы привыкли вкладывать его, если вкладывать его, то не так), но Новый год - это вообще совершенно искусственная конструкция. Строго говоря, не понятно, почему его отмечают первого января, например, а не двадцать второго декабря, когда день самый короткий. Это как-то все-таки привязано к астрономии. Вещь сугубо выдуманная и, как следствие, наша реакция на него, наверное, тоже во многом сугубо выдуманная, нет?

В.Ш.: Что именно выдумано: Новый год? Попробуйте не встретить Новый год и не заметить, как он пришел и начался следующий. Люди подводят итоги какие-то в конце года, вручаются награды, выявляются лауреаты различных премий. Это очень трудно не заметить, это все-таки какие-то наши социальные ритмы, и мы их стараемся соблюдать. К тому же Новый год окрашен волшебством: все помнят детство, чудесного Деда Мороза, что там под елкой. Я думаю, что это важный фактор и совсем не случайный.

М.С.: Алик, вы помните Деда Мороза?

А.К.: Помню, конечно.

М.С.: Вы с ним встречались?

А.К.: Неоднократно.

М.С.: Как вам повезло, послушайте! Я подозреваю, что теперь, когда выяснилось, что вы многократно видели самого Деда Мороза, наверное, самое время поговорить все-таки с фармакологами, тем более, что есть такая возможность. Екатерина, вы упомянули много разных умных слов, которые в предновогодний период воспринимаются с особенным трудом, потому что это как-то напоминает о необходимости работать, а настроение у всех уже, с одной стороны, как мы выяснили, - да, "зимний блюз", а с другой стороны, - все-таки Новый год и праздники. Есть ли какие-то способы без нейрохирургии с трепанацией черепа воздействовать на настроение, например, сидящего напротив меня обозревателя по вопросам "голубого блюза"?

Е.Ш.: От имени медицины могу смело сказать, что три, возможно, немного очевидных совета, но очень важных, которые могу дать: алкоголь нужно не переусердствовать в этот сезон праздников - Рождества, Нового года.

А.К.: Подождите, алкоголь нужно употреблять или не нужно употреблять?

М.С.: Это важно.

Е.Ш.: Не слишком много. Употреблять, конечно же, можно, потому что все мы празднуем с бокалом шампанского, но есть очень много исследований, которые показывают, что, когда слишком много употребляется алкоголя, депрессивное состояние ухудшается, потому что алкоголь, как нам известно, - это депрессант.

В.Ш.: Не переусердствовать, ключевое здесь - не переусердствовать.

Е.Ш.: Также не переусердствовать с неправильным питанием, то есть питаться сбалансированно.

В.Ш.: Можно употреблять все: и белки, и жиры...

Е.Ш.: В Новый год, конечно, можно. Главное не есть одно сладкое, не забывать про белки, не забывать про полезные жиры, не забывать про углеводы, клетчатку.

В.Ш.: Есть совет от специалистов по питанию: брюссельская капуста, например, содержит вещества, которые расщепляют те яды, которые образуются в организме, если ты переел.

М.С.: Вообще говоря, старик Лао Цзы две с половиной тысячи лет назад подметил и удачно сформулировал: "Знающий меру не испытает позора". Мы эту фразу здесь на "Пятом этаже" любим и часто употребляем. Александр, прекратите зевать, это неприлично в конце концов. На самом деле, если говорить чуть-чуть более серьезно, возникает такое ощущение, что из всех этих советов мы не узнали ничего нового. В общем и так понятно, что и пить надо умеренно, и не утомлять желудок излишне, хотя не всегда это получается. В любом случае сезон праздников по сравнению с остальным годом достаточно короток. Даже если принять во внимание, что в России его искусственно расширили, в целом речь идет о неделе-двух, год состоит из пятидесяти с лишним. Но народное поверье из серии "как встретишь, так и проведешь" тоже, наверное, не на пустом месте взялось. В этой связи возникает вопрос: собственно можно и стоит ли в таком случае бороться с этими экзотическими новогодними проявлениями или их надо просто, грубо говоря, перетерпеть?

В.Ш.: Мы все-таки с вами говорим о депрессии. Депрессия сегодня - страшная беда современного общества, потому что это болезнь. Как не приятно рассуждать про Новый год, мы понимаем, что даже на Новый год, особенно в канун Нового года, если тебя постигли какие-то неудачи, если ты пережил ряд неуспехов, это очень отчаянно печальное состояние, - то, что называем депрессией. Нужно понимать, что депрессия - все-таки это болезнь. Людям, - если мы обсуждаем эту сторону предновогодних переживаний, - нужно очень хорошо знать о том, что основа этой природы химическая, что наш организм эволюционировал очень давно и зачем-то нам нужна депрессия, зачем-то нам нужны эти эмоциональные переживания и состояния печали, грусти и так далее. Этот момент достаточно не простой, ведь мы нашли очень много социальных формул для того, чтобы как-то с ними справляться. Более того, сколько написано чудесных стихов, вообще произведений любого рода - картин, музыки, - всего, чего хотите. Как быть с эмоциями, что нам нужно знать об этом, как себя уберечь от того, чтобы не зашкалила болезнь? Как справиться со всеми психологическими вещами - с пессимизмом, с заниженной самооценкой, с нарушением аппетита, если хотите, с чувством вины, беспомощности? Вот в чем проблемы. Действительно перед Новым годом человек в ожидании нового может сильно об этом задуматься. Я хочу предложить маленький психологический рецепт, как попытаться поставить точки над "i" и побороть эти тенденции. Вы подписываете новогодние открытки своим близким?

М.С.: Случается.

В.Ш.: Случается. Напишите одну открытку для себя ( это я, как бороться с вашим "зимним блюзом"). Напишите одну открытку для себя. Честно перечислите там свои пожелания себе - серьезные, хорошо продуманные, - пусть их будет много, не бойтесь их количества, - и отправьте эту открытку себе по почте. Она придет к вам через сколько-то дней, может быть, даже в новом году. Если вы ее откроете, прочитаете и где-то поставите на видное место, уверяю вас, она сработает хотя бы в какой-то первый период. Жизнь потечет своим чередом, вас затянут ваши хлопоты, но этот импульс, который вы получите от действительно ваших желаний, с которыми вам предстоит столкнуться в будущем году, может вас очень поддержать и очень вам помочь.

М.С.: Совет, надо сказать, совсем не плох. Применительно лично ко мне, поскольку я и день рождения не отмечаю, да и Новым годом - частенько как-то руки не доходят, - не знаю, можно попробовать. Алик, давайте я, может быть, вам открытку отправлю?

А.К.: Хорошее дело, хорошая идея, а я - вам.

М.С.: Встречно. Но вашу открытку тогда я не открою, как минимум, до апреля месяца. Я себе представляю уже сейчас, что там будет написано. Для тех, кто не в курсе: мы с обозревателем Би-би-си по вопросам культуры Александром Каном ведем эту программу последние то ли восемь, то ли около того, лет, и уже что кто из нас друг другу может пожелать, можем озвучить в любое время дня и ночи, включая три часа утра, будучи поднятыми с постели. Я думаю, что на этом, к сожалению, мы будем наш "зимний блюз" сворачивать, у нас впереди еще культура. У нас в гостях сегодня были Валентина и Екатерина Шаталины. Большое спасибо вам, дамы, позвольте вас поздравить с наступающим Рождеством, Новым годом, впоследствии - православным Рождеством, и дальше, - какие там еще праздники будут следовать на ближайшие двенадцать месяцев. Хотя я подозреваю, что действительно окружающая действительность будет засасывать, и о том, что Новый год весело отметили, где-нибудь в феврале, наверное, уже никто и не вспомнит.

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