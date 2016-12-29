2016 год в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си

В этом году мы просили пользователей "Инстаграма" участвовать в наших тематических фотогалереях. Этой подборкой мы подводим символические фотоитоги года в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си @bbcrussian. Осеннее солнце поймала в цветы подсолнуха @netakaia.