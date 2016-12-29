2016 год в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си
В этом году мы просили пользователей "Инстаграма" участвовать в наших тематических фотогалереях. Этой подборкой мы подводим символические фотоитоги года в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си.
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netakaia
В этом году мы просили пользователей "Инстаграма" участвовать в наших тематических фотогалереях. Этой подборкой мы подводим символические фотоитоги года в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си @bbcrussian. Осеннее солнце поймала в цветы подсолнуха @netakaia.
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zantor
Все желающие поучаствовать в наших фотонеделях ставили к своим фотографиям тег #bbcrussianyourpics. Эти цветы из льда запечатлела @zantor.
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ahalmena
А такой ледяной узор увидела на окне @ahalmena. Тема "лед" оказалась одной из самых популярных в "Инстаграм" @bbcrussian.
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amina_schneider
Фотографические темы менялись каждую неделю. Окна Петербурга запечатлела @amina_schneider.
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o.valerjanova
А крыши - @o.valerjanova.
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elenaz.78
Яблоки после дождя в исполнении @elenaz.78. Этот снимок оказался одним из самых популярных в "Инстаграм" @bbcrussian по числу лайков (505).
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dimaberlin
Отражение - еще одна популярная тема среди пользователей "Инстаграма". Этот снимок сделал @dimaberlin.
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pirrattka
Отражение в Измайловском парке уловила @pirrattka.
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elenkonstantinova
А таким сказочным отражением поделилась @elenkonstantinova.
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katya_radchenko
Нижегородский пейзаж запечатлела @katya_radchenko. Этот снимок-победитель по числу лайков в "Инстаграме" bbcrussian - 655 лайков.
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maria_nigai
Своей вариацией на тему черно-белого поделилась @maria_nigai.
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oxsanches
Почти гравюра. Фото дерева в национальном парке Читван в Непале сделала @oxsanches.
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andreyalmazoff
Вершина Маттерхорна в объективе @andreyalmazoff.
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denis_eliceev
Такой рассвет на Енисее наблюдал @denis_eliceev.
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neko_byaka
Стрекоза на цветке в объективе @neko_byaka.
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arkadiimirtov
Звездную ночь в национальном парке Алханай под Читой провел @arkadiimirtov.
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aliya_idrisova
Спокойное море опубликовала пользователь @aliya_idrisova
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marie_taran
Геометрия в небе глазами @marie_taran.
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hakikos_hd
Маки и другие полевые цветы на лугу в исполнении @hakikos_hd.
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smaylikoff
Краски зимы уловил @smaylikoff.
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sergey_rasskazov79
Сразу две фототемы выражены в этом снимке @sergey_rasskazov79 - отражение и закат в Подмосковье.
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