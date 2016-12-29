2016 год в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си

  • 29 декабря 2016

В этом году мы просили пользователей "Инстаграма" участвовать в наших тематических фотогалереях. Этой подборкой мы подводим символические фотоитоги года в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си.

  • цветы подсолнуха netakaia

    В этом году мы просили пользователей "Инстаграма" участвовать в наших тематических фотогалереях. Этой подборкой мы подводим символические фотоитоги года в "Инстаграме" Русской службы Би-би-си @bbcrussian. Осеннее солнце поймала в цветы подсолнуха @netakaia.

  • снег zantor

    Все желающие поучаствовать в наших фотонеделях ставили к своим фотографиям тег #bbcrussianyourpics. Эти цветы из льда запечатлела @zantor.

  • ледяной узор ahalmena

    А такой ледяной узор увидела на окне @ahalmena. Тема "лед" оказалась одной из самых популярных в "Инстаграм" @bbcrussian.

  • окна Петербурга amina_schneider

    Фотографические темы менялись каждую неделю. Окна Петербурга запечатлела @amina_schneider.

  • крыши o.valerjanova

    А крыши - @o.valerjanova.

  • яблоки elenaz.78

    Яблоки после дождя в исполнении @elenaz.78. Этот снимок оказался одним из самых популярных в "Инстаграм" @bbcrussian по числу лайков (505).

  • отражение dimaberlin

    Отражение - еще одна популярная тема среди пользователей "Инстаграма". Этот снимок сделал @dimaberlin.

  • отражение pirrattka

    Отражение в Измайловском парке уловила @pirrattka.

  • отражение на озере elenkonstantinova

    А таким сказочным отражением поделилась @elenkonstantinova.

  • улица в нижнем новгороде katya_radchenko

    Нижегородский пейзаж запечатлела @katya_radchenko. Этот снимок-победитель по числу лайков в "Инстаграме" bbcrussian - 655 лайков.

  • чб фото maria_nigai

    Своей вариацией на тему черно-белого поделилась @maria_nigai.

  • дерево oxsanches

    Почти гравюра. Фото дерева в национальном парке Читван в Непале сделала @oxsanches.

  • маттерхорн andreyalmazoff

    Вершина Маттерхорна в объективе @andreyalmazoff.

  • рассвет denis_eliceev

    Такой рассвет на Енисее наблюдал @denis_eliceev.

  • стрекоза на цветке neko_byaka

    Стрекоза на цветке в объективе @neko_byaka.

  • звезды ночью arkadiimirtov

    Звездную ночь в национальном парке Алханай под Читой провел @arkadiimirtov.

  • море aliya_idrisova

    Спокойное море опубликовала пользователь @aliya_idrisova

  • птицы в небе marie_taran

    Геометрия в небе глазами @marie_taran.

  • цветы на поле hakikos_hd

    Маки и другие полевые цветы на лугу в исполнении @hakikos_hd.

  • рябина в снегу smaylikoff

    Краски зимы уловил @smaylikoff.

  • отражение sergey_rasskazov79

    Сразу две фототемы выражены в этом снимке @sergey_rasskazov79 - отражение и закат в Подмосковье.

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