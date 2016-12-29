Тайну Габсбургов пытаются раскрыть при помощи ДНК-теста
Чешский эксперт-генетик проводит тесты ДНК на одежде, принадлежавшей первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику, чтобы дать ответ на вопрос, который вот уже почти сто лет волнует историков: был ли отец Чехословацкой республики и борец за права славянских народов Австро-Венгрии незаконнорожденным сыном австро-венгерского императора?
"Ну, вот - мы на месте", - говорит Марек Варека, историк музея Масарика в Годонине. Машина тормозит у Голичского замка, расположенного на границе со Словакией.
Перед нами - мрачного вида огромное трехэтажное здание эпохи барокко, окруженное заросшим травой рвом.
"В то время, когда Габсбурги владели обеими поместьями - и Годонином, и Голичем, - они часто здесь останавливались", - говорит Варека.
Сегодня два города разделены государственной границей. Годонин - на чешской стороне, Голич - на словацкой.
В 1849 году граница была внутренней: Годонин относился к имперской коронной земле Моравия, Голич - к королевству Венгрия. Все они входили в состав империи Габсбургов.
"Мы знаем, что в декабре 1849 года император Франц Иосиф проезжал через Годонин и Голич. Он ехал инспектировать армейские полки, которые летом того же года подавили венгерское восстание, - рассказывает историк.
Я закрываю глаза и пытаюсь представить Франца Иосифа - не того кайзера в барашковой шапке времен Первой мировой войны, а 19-летнего суверена, облаченного в красно-белый военный мундир, - гордо проезжающим по замку верхом на лошади.
Он был здесь в декабре. Мог ли он заехать сюда и летом? Мог ли он проводить здесь время, хотя бы недолго, в женской компании?
"О, подобное считалось вполне нормальным", - поясняет Варека, по словам которого при императоре состояли специальные люди, отбиравшие для него "чистых" и здоровых селянок.
Была ли среди них Тереза Кропачекова, повариха поместья Годонин? Та самая Тереза Кропачекова, которая в августе 1849 года вышла замуж за Йозефа Масарика, а всего через семь месяцев родила мальчика по имени Томаш?
Разумеется, все имеющиеся доказательства гипотезы остаются косвенными.
Был ли Томаш Масарик незаконнорожденным сыном императора?
По словам Вареки, нет никаких письменных свидетельств, что Кропачекова встречалась с императором, не говоря уж о том, что она могла делить с ним ложе. В приницпе, это все лишь домыслы.
Но это никак не мешает ходящим с тех пор слухам.
Во-первых, говорившая по-немецки Тереза была на 10 лет старше своего мужа, неграмотного словацкого кучера. Она также была из более высокого сословия.
Создавалось впечатление, что с самых ранних лет у Томаша - мальчика из бедной моравской семьи - была некая "защита сверху".
"Многие вещи не вполне понятны", - констатирует чешский документалист Давид Вондрачек.
"Еще в детском возрасте он был введен в аристократические круги. Он был репетитором в богатейших австрийских семьях", - продолжает Вондрачек.
Жизнь Томаша Масарика
- 1850 год - родился в семье кучера и кухарки
- 1882 год - стал профессором философии в Вене
- 1900 год - основал чешскую Прогрессивную партию
- 1918-1935 гг. - президент Чехословакии
Вондрачек находит крайне необычным тот факт, что Масарика исключили из школы в Брно из-за разногласий с директором, однако после этого его приняли в самую престижную гимназию в Вене.
"И одним из его покровителей был начальник полиции Вены Антон Риттер фон Ле Моннье, бывший доверенным лицом императора Франца Иосифа", - говорит документалист.
Теперь Вондрачек хочет разрешить этот вопрос при помощи анализа ДНК.
Ему удалось приобрести чемодан, набитый одеждой Масарика. Элементы ДНК, оставшиеся на одежде, можно сравнить с ДНК его сына Яна, для того чтобы убедиться, что речь идет о генетическом материале именно Масарика.
Если это так, то затем его ДНК будет сравнено с ДНК потомков мужского пола его отца.
Если анализ ДНК приведет к выводу, что Томаш Масарик не был сыном своего отца Йозефа, то его ДНК будет сравнено с ДНК Габсбургов - либо членов семьи, либо с образцами ДНК, которые остаются на предметах, хранящихся в музеях Чехии, - например с пропитанного кровью носового платка эрцгерцога Франца Фердинанда, убитого в Сараево (в результате чего началась Первая мировая война).
И если результаты анализа укажут на генетическую связь Масарика с Габсбургами, то учебники истории придется переписывать.
Чешское телевидение объявит результаты исследования через несколько месяцев. Многие ожидают их с нетерпением.
"Лично я как историк этим не занималась бы", - говорит Ирена Хованчикова, директор музея Масарика, явно недовольная тем, что столь уважаемый ей президент оказался в центре столь унизительного, с ее точки зрения, исследования.
"Масарик всегда называл Йозефа своим отцом. Об их семейных отношениях знали все", - говорит она, сидя в Общественном доме в Праге, где в октябре 1918 была объявлена независимость Чехословакии.
"Это просто желтый подход к этому вопросу - иногда дебаты были просто отвратительными", - говорит она.
Отвратительными? Может быть. Но эти же дебаты могут перевернуть историю Центральной Европы с ног на голову.