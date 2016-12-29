Тайну Габсбургов пытаются раскрыть при помощи ДНК-теста

Правообладатель иллюстрации Getty Images/UK Government Art Collection Image caption Был ли Томаш Масарик (слева) сыном императора Франца Иолсифа?

Чешский эксперт-генетик проводит тесты ДНК на одежде, принадлежавшей первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику, чтобы дать ответ на вопрос, который вот уже почти сто лет волнует историков: был ли отец Чехословацкой республики и борец за права славянских народов Австро-Венгрии незаконнорожденным сыном австро-венгерского императора?

"Ну, вот - мы на месте", - говорит Марек Варека, историк музея Масарика в Годонине. Машина тормозит у Голичского замка, расположенного на границе со Словакией.

Перед нами - мрачного вида огромное трехэтажное здание эпохи барокко, окруженное заросшим травой рвом.

"В то время, когда Габсбурги владели обеими поместьями - и Годонином, и Голичем, - они часто здесь останавливались", - говорит Варека.

Image caption В 1849 году Голичский замок посетил император Франц Иосиф

Сегодня два города разделены государственной границей. Годонин - на чешской стороне, Голич - на словацкой.

В 1849 году граница была внутренней: Годонин относился к имперской коронной земле Моравия, Голич - к королевству Венгрия. Все они входили в состав империи Габсбургов.

"Мы знаем, что в декабре 1849 года император Франц Иосиф проезжал через Годонин и Голич. Он ехал инспектировать армейские полки, которые летом того же года подавили венгерское восстание, - рассказывает историк.

Image caption Марек Варека говорит, что нет никаких документальных свидельств встреч императора с местной кухаркой

Я закрываю глаза и пытаюсь представить Франца Иосифа - не того кайзера в барашковой шапке времен Первой мировой войны, а 19-летнего суверена, облаченного в красно-белый военный мундир, - гордо проезжающим по замку верхом на лошади.

Он был здесь в декабре. Мог ли он заехать сюда и летом? Мог ли он проводить здесь время, хотя бы недолго, в женской компании?

"О, подобное считалось вполне нормальным", - поясняет Варека, по словам которого при императоре состояли специальные люди, отбиравшие для него "чистых" и здоровых селянок.

Была ли среди них Тереза Кропачекова, повариха поместья Годонин? Та самая Тереза Кропачекова, которая в августе 1849 года вышла замуж за Йозефа Масарика, а всего через семь месяцев родила мальчика по имени Томаш?

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Schloss Schoenbrunn Image caption Томаш Масарик (слева) в 1930 году, и император Франц Иосиф в 1900 году

Разумеется, все имеющиеся доказательства гипотезы остаются косвенными.

Был ли Томаш Масарик незаконнорожденным сыном императора?

По словам Вареки, нет никаких письменных свидетельств, что Кропачекова встречалась с императором, не говоря уж о том, что она могла делить с ним ложе. В приницпе, это все лишь домыслы.

Но это никак не мешает ходящим с тех пор слухам.

Во-первых, говорившая по-немецки Тереза была на 10 лет старше своего мужа, неграмотного словацкого кучера. Она также была из более высокого сословия.

Создавалось впечатление, что с самых ранних лет у Томаша - мальчика из бедной моравской семьи - была некая "защита сверху".

"Многие вещи не вполне понятны", - констатирует чешский документалист Давид Вондрачек.

"Еще в детском возрасте он был введен в аристократические круги. Он был репетитором в богатейших австрийских семьях", - продолжает Вондрачек.

Жизнь Томаша Масарика

1850 год - родился в семье кучера и кухарки

1882 год - стал профессором философии в Вене

1900 год - основал чешскую Прогрессивную партию

1918-1935 гг. - президент Чехословакии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эрцгерцог Франц Фердинанд за день до убийства

Вондрачек находит крайне необычным тот факт, что Масарика исключили из школы в Брно из-за разногласий с директором, однако после этого его приняли в самую престижную гимназию в Вене.

"И одним из его покровителей был начальник полиции Вены Антон Риттер фон Ле Моннье, бывший доверенным лицом императора Франца Иосифа", - говорит документалист.

Теперь Вондрачек хочет разрешить этот вопрос при помощи анализа ДНК.

Ему удалось приобрести чемодан, набитый одеждой Масарика. Элементы ДНК, оставшиеся на одежде, можно сравнить с ДНК его сына Яна, для того чтобы убедиться, что речь идет о генетическом материале именно Масарика.

Если это так, то затем его ДНК будет сравнено с ДНК потомков мужского пола его отца.

Если анализ ДНК приведет к выводу, что Томаш Масарик не был сыном своего отца Йозефа, то его ДНК будет сравнено с ДНК Габсбургов - либо членов семьи, либо с образцами ДНК, которые остаются на предметах, хранящихся в музеях Чехии, - например с пропитанного кровью носового платка эрцгерцога Франца Фердинанда, убитого в Сараево (в результате чего началась Первая мировая война).

И если результаты анализа укажут на генетическую связь Масарика с Габсбургами, то учебники истории придется переписывать.

Чешское телевидение объявит результаты исследования через несколько месяцев. Многие ожидают их с нетерпением.

"Лично я как историк этим не занималась бы", - говорит Ирена Хованчикова, директор музея Масарика, явно недовольная тем, что столь уважаемый ей президент оказался в центре столь унизительного, с ее точки зрения, исследования.

"Масарик всегда называл Йозефа своим отцом. Об их семейных отношениях знали все", - говорит она, сидя в Общественном доме в Праге, где в октябре 1918 была объявлена независимость Чехословакии.

"Это просто желтый подход к этому вопросу - иногда дебаты были просто отвратительными", - говорит она.

Отвратительными? Может быть. Но эти же дебаты могут перевернуть историю Центральной Европы с ног на голову.