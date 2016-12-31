5 самых популярных видео из соцсетей Би-би-си

Этот год был богатым на запоминающиеся, яркие и вирусные видео. Мы собрали для вас самые популярные видео из соцсетей Русской службы Би-би-си.

1. Португальский мальчик успокаивает плачущего французского болельщика после проигрыша французской сборной на чемпионате Европы по футболу летом этого года. Это видео собрало в наших соцсетях и на сайте около 1,5 млн просмотров.

Media playback is unsupported on your device Португальский мальчик успокаивает плачущего болельщика сборной Франции

2. Владимир Путин на вручении премий Русского географического общества спросил у юных географов, где заканчиваются границы России. А после ответа одного из мальчиков сам заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Это видео посмотрели более миллиона раз в наших соцсетях.

Media playback is unsupported on your device Путин: границы России нигде не заканчиваются

3. 90-летняя жительница Лондона Мэри Хобсон - специалист по русской литературе XIX века, переводчик Пушкина и Грибоедова, лауреат многочисленных переводческих премий - как в Британии, так и в России.

Русским языком она начала заниматься, мягко говоря, в не очень молодом возрасте - в 56 лет. В 62 поступила в университет, а в 65, на третьем курсе, провела год в Москве, живя в студенческом общежитии МГУ. У этого видео - более миллиона просмотров, десятки тысяч лайков и шеров в соцсетях.

Media playback is unsupported on your device 90-летняя британка переводит всего Пушкина. Она начала учить язык в 60

4. В Турции во время событий, связанных с попыткой госпереворота, одного из сторонников действующей власти дважды переехали танки мятежников. Но он выжил. Видео собрало более 900 тысяч просмотров

Media playback is unsupported on your device Танки переехали сторонника Эрдогана

5. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прочитал отрывок из гимна Российской империи "Боже, царя храни!" на церемонии награждения в Кремле. Политик получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Награду ему вручил президент России Владимир Путин. Видео посмотрели около 700 тысяч раз.