Пресса Британии: хаос в Вашингтоне - давняя мечта КГБ

В обзоре британских газет:

Что Путин хочет от Трампа?

Хаос в Вашингтоне - давняя мечта КГБ

Сомнительное досье, или месть агента Стила

К чему могут привести заигрывания Трампа с Кремлем

"Когда заигрываешь с Кремлем, всегда помни о возможности обжечься", - пишет политический обозреватель газеты Financial Times Филип Стивенс. По его мнению, совсем не обязательно верить в сомнительные истории о том, как Россия намеревалась сначала приручить, а потом скомпрометировать Дональда Трампа, чтобы осознать опасность увлечения избранного президента Владимиром Путиным. Трамп - это богатый предприниматель, Путин - президент и бывший глава зловещей службы безопасности ФСБ. Это явный мезальянс.

Цели российского президента абсолютно прозрачны: в первую очередь он хочет, чтобы ему сошел с рук реваншизм на Украине Филип Стивенс, Financial Times

Чего же хочет Трамп от этого брака? Понять это непросто: с одной стороны, он говорит о перезагрузке отношений, но тут же добавляет, что их с Путиным дороги могут разойтись. Да, признает он, Кремль мог быть причастен к хакерским атакам на демократов, но и американские спецслужбы хороши - как они могли допустить утечку информации! Да, хорошие отношения с Москвой необходимы для победы над джихадистами в Сирии, но при этом отменять санкции против России, введенные при Обаме, похоже, не стоит.

В отличие от Трампа, цели Путина предельно ясны, пишет Филип Стивенс. Ему необходимо, чтобы Запад закрыл глаза на российский реваншизм на Украине и беспощадные бомбардировки в Сирии с целью поддержать режим Асада. Далее следовало бы добиться отмены экономических санкций, ну а закончить имело бы смысл на том, чтобы рассорить Америку с Европой и распространить, наконец, российскую сферу влияния на страны бывшего СССР.

Когда кремлевские чиновники говорят о новой концепции безопасности в Европе, они имеют в виду конец американского присутствия, потому что холодная война закончена, а значит, американцам пора отправляться домой. И с этой точки зрения Грузия, Белоруссия, Молдавия, Украина и Центральная Азия по праву принадлежат Москве. Что касается НАТО, то альянс себя изжил, и ему нет места в странах бывшего Варшавского договора.

Повод для таких амбиций Кремля дает сам Трамп, публично демонстрирующий презрение к НАТО, заявляющий о необходимости крепить новые связи и о том, что Европа может и должна сама позаботиться о своей безопасности.

И в этом смысле мир Трампа похож на мир Путина, где узкие национальные интересы ставятся превыше международных норм, а слабые подчиняются сильным. Европейцы привыкли называть это балансом сил.

Пока что Путин уже одержал одну явную победу - еще до того, как Трамп занял место в Овальном кабинете. Когда в следующий раз американская разведка объявит об очередной угрозе со стороны России, скажем, вторжении на Украину или свержении законно избранного восточноевропейского правительства, у Кремля будет готовый ответ: если сам президент не верит своим ЦРУ, АНБ и ФБР, то почему это должны делать другие?

Но остановится ли на этом российский президент? И кто может с уверенностью сказать, что сделает Трамп, когда сядет в президентское кресло? Похоже, сказать, будто нас ожидают опасные времена, - это ничего не сказать, делает печальный вывод Филип Стивенс.

Хаос в Вашингтоне - о чем мечтали в КГБ

Хаос в Вашингтоне: о таком агенты КГБ времен холодной войны могли только мечтать об этом, пишет комментатор газеты Guardian Саймон Тисдалл.

Россия всячески открещивается от скандала с компроматом на Дональда Трампа, называя это выдумкой и "бульварным чтивом", но, по словам Тисдалла, сначала история с якобы имевшим место вмешательством российских хакеров в ход американских президентских выборов, а затем информация о тоже якобы имеющемся у Кремля досье на избранного президента явно сыграли на руку Владимиру Путину.

Трампу нанесен серьезный урон, но он этого еще не осознал Саймон Тисдалл, Guardian

Был ли это запланированный эффект или нет - другой вопрос, но Москва заметно продвинулась на пути к достижению своей давней цели: ослаблению США, парализации там процесса принятия политических решений и, таким образом, отмщению за обидное поражение в холодной войне и связанное с этим унижение.

В самом деле, урон Америке нанесен - да такой, о котором старые кадры КГБ вроде Путина могли только мечтать. Чьих бы рук это ни было дело, зерна сомнения в независимости и политической легитимности избранного президента посеяны, а доверие к нему подорвано.

Можно счесть предвзятым мнение администрации Барака Обамы, что агенты Москвы помогли Трампу прийти к власти, однако с такой точкой зрения, похоже, согласны все американские разведывательные ведомства, что уже вызвало серьезные и ставшие достоянием общественности разногласия между Трампом с одной, и ЦРУ с АНБ - с другой стороны.

По словам Тисдалла, буря, поднявшаяся в связи с этим скандалом в конгрессе и в СМИ, не только не уляжется, но в ближайшее время еще больше усилится, когда Трамп въедет в Белый дом, так что "медового месяца" ему не видать.

В то же время к страху, с которым в последнее время смотрела на Путина Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток, теперь наверняка будет примешано чувство уважения. В самом деле, США дестабилизированы, их демократическая система правления сильно дискредитирована, а новому президенту грозит чуть ли не импичмент еще до того, как он вступил в должность.

Что же касается Путина, то, как отмечает автор статьи в Guardian, время покажет, не перестарался ли он, однако пока что российскому президенту самое время повеселиться.

Месть агента Стила

"Профессионалы, всякое повидавшие на своем веку, были удивлены низким качеством досье на Дональда Трампа, составленным одним из отставных сотрудников МИ-6 Крисом Стилом", - пишет на страницах Daily Telegraph писатель Найджел Уэст.

Там, в 16 отдельных донесениях, содержатся неподтвержденные предположения, некоторые весьма расплывчатые, и все эти слухи исходят из шести источников, пронумерованных по буквам, причем в досье даже нет оценки надежности этих источников или их предыдущих заслуг.

Аналитиков разведки учат не подстраиваться под тех, кто им платит, но бывают исключения Найджел Уэст, Daily Telegraph

Между тем, по словам Уэста, составитель досье - человек одержимый. У него были отличные контакты в российской иммигрантской среде в Лондоне, и один из этих контактов - Александр Литвиненко, за которого Стил нес прямую ответственность, - был убит вскоре после того, как агент МИ-6 вынужден был уйти в отставку. Это убийство, осуществленное по прямой указке Кремля, в чем Стил не сомневался, вызвало желание отомстить.

Разведчиков учат не привязываться к своим агентам, но в процессе работы личные симпатии часто возникают непроизвольно, а в отличие от фильмов, в реальной жизни убийства агентов и связанные с этим моральные травмы случаются редко.

Тем не менее, после окончания холодной войны, свидетелем которого Стил стал в Москве, русские отказались от неписаного правила не расправляться физически с разведчиками противника.

Внимательно изучив и задокументировав многочисленные случаи российской клептократии и коррупции, Стил составил оправданно негативное впечатление о режиме Путина. Но при этом он полагается на информацию, которую "один бывший работник российского МИДа и один бывший офицер разведки" поведали своему "соотечественнику, которому они доверяли".

Вот это третье лицо, посредник, и рассказал британцу о том что последние пять лет Москва занималась Трампом.

И тут, по словам Уэста, возникают сразу две серьезные проблемы: во-первых, у автора досье не было прямого контакта с первыми двумя лицами; а во-вторых, нет указаний на то, что посреднику можно безоговорочно доверять. В самом деле, каковы его мотивы? Ведь многие русские экспаты по определению крайне негативно относятся к нынешнему правительству, а информация, поступающая от приближенных к власти, может быть неверно понята, а то и сознательно искажена.

В былые времена КГБ предоставляло членам политбюро только такую информацию, которую там хотели видеть, но при этом не шло на откровенные подделки, чего нельзя сказать об американских и британских спецслужбах, особенно накануне войны в Персидском заливе.

Поэтому, какими бы зловещими ни выглядели российские службы безопасности и разведки, какой бы безжалостной ни казалась администрация Путина, досье Стила выглядит весьма легковесным. "Что это, простая небрежность, или подозрительные нестыковки?" - задается вопросом Уэст, и сам отвечает на свой вопрос: "Аналитиков разведки учат не подстраиваться под тех, кто им платит, но бывают исключения".

Обзор подготовил Леонид Лунеев, Русская служба Би-би-си