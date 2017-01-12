"Компромат на Трампа": как и почему мы до такого дошли?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Компромат, якобы имеющийся у российских спецслужб на Дональда Трампа, напоминает плохое кино

Сообщения целого ряда СМИ о том, что предвыборный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой, а у российских спецслужб на него якобы есть компромат, сам избранный президент США назвал тотальной фабрикацией и совершенной чепухой. Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Пол Вуд видел материалы, о которых идет речь, еще до проведения президентских выборов, и теперь, когда эта информация получила огласку, размышляет о том, к каким последствиям может привести их утечка.

Значимость якобы имеющегося компромата заключается в том, что, если он действительно существует, избранный президент США может быть уязвим для шантажа со стороны России.

Насколько я понимаю, ЦРУ считает информацию о том, что у Кремля действительно есть такие компрометирующие материалы на будущего верховного главнокомандующего США, заслуживающей доверия. Одновременно с этим специальная следственная группа, в которую входят и сотрудники ЦРУ, и ФБР, расследует и утверждения о том, что россияне якобы перечисляли деньги подконтрольным Трампу организациям или даже его избирательному штабу.

О якобы имеющейся у российских спецслужб компрометирующей видеозаписи сообщил в одном из своих донесений бывший сотрудник британской разведки.

Работая в МИ-6, он был прикреплен к британскому посольству в Москве, а теперь руководит компанией, предоставляющей консультации бизнесменам, вкладывающим деньги в России. В числе его контактов было несколько сотрудников ФСБ, у которых он иногда покупал информацию.

Они-то и рассказали ему, что Дональда Трампа сняли на видео в окружении группы проституток в президентском люксе московского отеля "Ритц-Карлтон". Я знаю об этом, поскольку вашингтонская компания, занимающаяся политическими исследованиями и заказавшая британскому экс-разведчику пресловутый доклад, показала мне этот доклад, когда до президентских выборов в США оставалось меньше недели.

Тогда Би-би-си решила не сообщать эту информацию - по той простой причине, что, не посмотрев эту видеозапись (если она вообще существует), мы не могли подтвердить правдивость сделанных заявлений. Детали доклада были, безусловно, сенсационными. И вот теперь все они в подробностях опубликованы изданием BuzzFeed.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Твит Дональда Трампа по поводу "нацистской Германии"

Сторонники Трампа говорят, что это политически мотивированный выпад.

Сам избранный президент в гневе твитнул сегодня утром: "Мы что - живем в нацистской Германии?"

Позднее на долгожданной пресс-конференции он пустился во все тяжкие: "О таких вещах не надо было писать и уж точно нечего было публиковать".

По его словам, этот служебный документ писали "больные люди, сварганившие эту чушь".

Спонсируемая демократами вашингтонская компания, заказавшая этот отчет, сначала работала на "антитрамповскую супергруппу" - политический комитет действий - во время республиканских праймариз.

Затем, уже во время всеобщих выборов, ее спонсировал анонимный донор Демократической партии.

Но это не просто поденщики от политики - обычно эти фирмы составляют аналитические отчеты с оценками коммерческих рисков, наподобие тех, которыми занимался бывший сотрудник МИ-6. Он, по-видимому, и отдал свое досье ФБР вопреки совету этой вашингтонской фирмы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп был в Москве в 2013 году на конкурсе "Мисс Вселенная"

Хотя этот бывший агент МИ-6 - не единственный источник утверждений о российском компромате на Трампа. Еще в августе прошлого года отставной шпион рассказал мне, что его проинформировал о существовании этого компромата "глава одной восточноевропейской разведслужбы".

Чуть позже я через посредника задал несколько вопросов действующим сотрудникам ЦРУ, работающим с этим досье, поскольку напрямую со мной они говорить не стали. В ответ мне было сказано, что "существует больше одной пленки", "аудио и видео", "от разных дней", "с разных мест" - из московского отеля "Ритц-Карлтон", а также из Петербурга, и что они "сексуального содержания".

"Будь очень осторожен"

ЦРУ полагало, что утверждения о российском компромате на Трампа были "достоверны". Именно поэтому, как утверждают газеты New York Times и Washington Post, это досье на прошлой неделе оказалось на столе у президента Обамы - в сокращенном виде документ также был передан в конгресс и самому Трампу.

Дональд Трамп посещал Москву в ноябре 2013 года - именно тогда якобы сделана основная запись. Есть телезапись его присутствия на конкурсе "Мисс Вселенная".

Любой посетитель любого гранд-отеля в Москве должен, наверное, осознавать, что тамошние номера оснащены не только мини-баром, но и скрытыми камерами и микрофонами.

На своей пресс-конференции Трамп сказал, что предупредил свой штат во время поездки: "Будьте очень осторожны, поскольку в ваших гостиничных номерах - где бы вы ни оказались - будут, вероятно, камеры".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Президент Путин иногда говорит, что компромат есть даже на него - но он, скорее всего, так шутит

Российские спецслужбы возвели дело добывания компромата в искусство.

Один российский специалист рассказывал мне, что сам Владимир Путин иногда говорит, что и на него самого есть компромат, хотя, скорее всего, он просто так шутит. Этот же человек сказал, что в ФБР любят хвалиться тем, что у них есть пленки на известных людей, поэтому надо с осторожностью воспринимать их заявления.

А бывший агент ЦРУ сказал, что разговаривал по телефону с действующим сотрудником ФБР, который тоже упомянул эти пленки. Бывший агент сделал такой вывод: "Это дикая фальшивка".

Трамп и его сторонники правы в том, что все эти обвинения ничем не подтверждены.

Однако речь идет не только о сексе, но и о деньгах. Бывший агент МИ-6 в своем отчете описал подробно, как Кремль якобы предпринимал попытки предложить Трампу выгодные полюбовные деловые сделки в России, чтобы купить его лояльность.

Трамп от них отказался, и на самом деле в России он никаких дел не вел. Однако объединенная группа представителей разведки и правоохранительных органов изучает утверждения в том, что Кремль дал денег на его предвыборную кампанию через его сторонников.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп заявляет, что Москва не пыталась оказать на него никакого влияния

Юридические последствия

15 октября закрытый суд разведслужб США выдал ордер на расследование деятельности двух российских банков. Об этом я узнал из нескольких источников, и еще получил подтверждение от некоего человека, которого я могу лишь назвать как высокопоставленного сотрудника американских спецслужб. Сам он ничего рассказывать не стал бы, поскольку разглашение конфиденциальной информации карается по закону, но мог подтвердить или опровергнуть данные, которые я получил от других источников.

"Я собираюсь написать материал, в котором будет..." - начинал я наш разговор. "У меня нет с этим проблем", - отвечал он, если моя информация была верной. И он подтвердил цепочку приводимых мною ниже событий.

В апреле 2015 года директору ЦРУ показали некие материалы, которые его обеспокоили. Они якобы касались пленки с записанным на ней разговором о кремлевских деньгах на американскую президентскую кампанию.

Она была передана в США разведслужбой одной из прибалтийских стран. ЦРУ не может действовать внутри страны против американских граждан, поэтому была создана объединенная контрразведывательная целевая рабочая группа.

В нее входили шесть агентств или правительственных подразделений. С внутренней частью расследования имели дело ФБР, министерство финансов и министерство юстиции. Зарубежным и разведывательными аспектами этого дела занимались три агентства: ЦРУ, Аппарат директора национальной разведки и Агентство национальной безопасности (АНБ), отвечающее за электронный шпионаж.

Затем юристы из отдела национальной безопасности в минфине составили запрос, отдали его в закрытый суд по контролю за внешней разведкой (Fisa), названный так в соответствии с имеющимся Законом о контроле деятельности служб внешней разведки. Они хотели получить разрешение на перехват электронных сообщений, исходящих из двух российских банков.

Их первый запрос, поданный в июне, судья зарубил. В июле они вновь подали запрос, сузив поле деятельности, и вновь получили отказ. Они получили разрешение от другого судьи только 15 октября - за три недели до выборов.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Харри Рид написал директору ФБР, обвинив его в укрывании "взрывоопасной информации"

Ни Трамп, ни его сотрудники не называются в ордере Fisa, поскольку там могут быть указаны только иностранные граждане или организации - в данном случае российские банки. Но самое главное в этом расследовании: обнаружить переводы денег из российских банков в США, что, если будет доказано, является противозаконным.

Один адвокат - не из министерства юстиции, но знакомый с этим расследованием - рассказал мне, что следствие занимается тремя приближенными к Трампу людьми. "Хотя совершенно ясно, что все дело в Трампе", - сказал он.

Я говорил с этими тремя людьми, на которых указал этот человек, и все они настойчиво отрицали какую-либо вину. "Чепуха", - сказал один. "Ерунда", - сказал другой. Что касается упомянутых российских банков, то один отрицал какие-либо противоправные действия, тогда как второй не ответил на просьбу прокомментировать эти обвинения.

Расследование шло, пока шли выборы. В это же время лидер демократов в сенате Харри Рид написал директору ФБР, обвинив его в укрывании "взрывоопасной информации" по поводу Трампа.

Рид послал это письмо, получив сводку от разведслужб наряду с другими членами конгресса. Лишь восемь человек присутствовали на том заседании: председатель, лидеры меньшинства в спецкомитетах по разведке Сената и Палаты представителей конгресса, а также лидеры демократической и республиканской партий в конгрессе - или "банда восьмерых", как их иногда называют. Обычно высокопоставленные члены также присутствуют на заседании "банды восьмерых", но не на этот раз. На этот раз лидерам конгресса даже не разрешили ничего записывать.

"Марионетка"

В своем письме директору ФБР Джеймсу Коми Рид писал: "В ходе моего общения с Вами и другими высокопоставленными членами служб национальной безопасности стало ясно, что у Вас имеется взрывоопасная информация по поводу тесных связей и сотрудничества между Дональдом Трампом, его советниками и российским правительством - иностранным государством, открыто враждебным Соединенным Штатам, которое Трамп превозносит при любой возможности".

"Общественность имеет право знать об этом. Я писал Вам несколько месяцев назад с призывом обнародовать эту информацию. Это не представляет никаких угроз американским интересам. Но, несмотря на это, Вы продолжаете сопротивляться призывам раскрыть публике эту чрезвычайно важную информацию".

ЦРУ, ФБР, министерства юстиции и финансов отказались комментировать, когда я попросил их об этом, узнав об ордере Fisa.

Неясно, что произойдет с их межведомственным расследованием, когда в должность заступит Трамп, и вообще - продолжит ли эта рабочая группа свою работу. Русские отрицают, что пытались каким-то образом повлиять на избранного президента - или деньгами, или шантажом по поводу видеозаписи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хиллари Клинтон назвала Трампа "марионеткой" во время дебатов

Если эта пленка существует, то русские вряд ли ее отдадут, хотя некоторые надеются подбить какого-нибудь неблагонадежного агента ФСБ, который мог бы захотеть подзаработать.

Еще до выборов издатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт предложил 1 млн долларов за инкриминирующую Трампа пленку. Теперь его примеру последовал журнал Penthouse, также выделив 1 млн долларов за запись, сделанную в "Ритц-Карлтоне" (если она существует).

За 10 дней до вступления Дональда Трампа в Белый дом сложилась экстраординарная ситуация, но тени ее легли уже во время предвыборной кампании.

Во время последних президентских дебатов Хиллари Клинтон назвала Дональда Трампа "марионеткой" российского лидера Владимира Путина. "Не марионетка, не марионетка, - тут же вскинулся Трамп, перебивая Клинтон. - Нет, вы марионетка, вы!"

В августе в колонке комментатора, напечатанной в New York Times, бывший директор ЦРУ Майкл Морелл писал: "В разведывательных кругах мы бы сказали, что Путин завербовал Трампа в качестве "непреднамеренного источника" Российской Федерации".

Агент, марионетка - оба эти термина предполагают какую-то степень контроля или влияния Москвы.

Майкл Хейден, бывший глава и ЦРУ, и АНБ, назвал Трампа "полезным дураком".

Это было сказано на основании той информации, которая тогда циркулировала в кругах спецслужб. Теперь ее услышали все американцы, которым за несколько дней до инаугурации предстоит решить, действительно ли Москва шантажирует их президента.