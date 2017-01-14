Медики "скорой" о работе в Новый год: похмелье, травмы, бабушки

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В эти выходные, после "старого Нового года", в России заканчивается череда продолжительных праздников. Русская служба Би-би-си спросила медиков "Скорой помощи", как им работается в этот опасный для здоровья период, и что они посоветовали бы согражданам не делать во время каникул.

То, что в долгие зимние праздники увеличивается число вызовов "скорой", и что большая часть этих вызовов связана с пьянством - не новость. Но, как рассказали собеседники Би-би-си, число вызовов растет, например, еще и за счет одиноких старушек, которые грустят, когда у всех вокруг праздник, и зовут врачей по всяким пустяковым поводам.

Русская служба Би-би-си побеседовала с двумя работниками "Скорой помощи", из Барнаула и Иваново. Иван Мишин 15 лет работает фельдшером "скорой" в Барнауле. Илья Хонов проработал восемь лет, до прошлого года, в "скорой" в Иваново.

Это были две отдельные беседы, но, поскольку темы и вопросы были почти одинаковыми, мы объединили ответы в один текст.

Би-би-си: Насколько у вас больше вызовов и работы становится в праздничные дни?

Иван Мишин: Работать в эти дни, конечно, всегда тяжело, вызовов больше, чем обычно [...] Нагрузка, получается, вырастает в полтора-два раза. Если в обычные дни в сутки где-то полторы тысячи вызовов, то в праздники - неважно, новогодние или еще какие-то - бывает 2000-2500 вызовов. По-разному бывает.

Илья Хонов: В процентном отношении сказать сложно, в Иванове, в принципе, и в будние дни достаточно много вызовов. Если брать ориентировочно - на 10-20% точно.

Би-би-си: И как вы справляетесь? У "скорой" в принципе достаточно сил, чтобы нормально работать при этой пиковой нагрузке?

И.М.: Подстанций много, машин, конечно, хватает, но бывают задержки. Максимальная задержка, о которой я знаю, была шесть часов.

Би-би-си: Какие они, эти вызовы и пациенты, из-за которых у вас в праздники становится настолько больше работы?

И.Х.: Алкоголь и все сопутствующие - драки, травмы.

И.М.: Разные - каждый год все меняется. В новогодние праздники это либо травмы - всякие: на улице, дома, петарды - либо температура, ОРВИ и грипп [...]Вообще разные бывают вызовы: спрашивают и как лечить похмелье, и что делать, если уколола пальчик...

Би-би-си: "Уколола пальчик"?!

И.М.: Да, бывает (говорят диспетчеру), что, мол, травма, человек теряет сознание, а приезжаешь - там пальчик порезанный, ну, то есть обычный надрез кожи, рана неглубокая...

Би-би-си: У ребенка?

И.М.: Нет, в основном у взрослых - в основном это девушки.

Правообладатель иллюстрации личный архив Image caption Иван Мишин, фельдшер барнаульской "скорой"

И.Х.: Есть ещё процент вызовов, не такой уж большой, когда пожилым одиноким людям, видимо, на фоне всеобщего праздника становится грустно, и они тоже вызывают "скорую". Понимаете, одинокая бабушка сидит, а везде люди празднуют... Ну, понятно, что она вызывает не просто потому, что грустно, а жалуется на что-то: голова болит, давление. Повод-то придумать - не проблема.

А похмелье - знаете, еще до новогодних праздников, когда начинается череда новогодних корпоративов, (уже тогда) да, вызывают либо с абстинентным синдромом, либо когда человек перебрал свою норму.

Хотя по сути это не функция "Скорой помощи" [...] Года четыре назад не знаю, какой умный человек придумал, что матушке России не нужны вытрезвители. А алкоголя-то меньше не стало, пьяных на улице меньше не стало, и это все перевалили на "Скорую помощь".

И получается как? Допустим, человек пьяный, лег спать на улице. Лето, тепло, ему ничего не угрожает - он просто спит пьяный. Раньше приезжал вытрезвитель, его забирал, он там спал какое-то время и шел домой.

А сейчас получается, что в течение двадцати минут - это уличный вызов "первой срочности" - к нему должна быть направлена бригада. И если в это время у бригады два вызова, кто-то вызывает на дом, даже с болями в сердце, условно говоря, то бригада в первую очередь поедет к пациенту, который лежит на улице просто в алкогольном опьянении.

Би-би-си: Что бы вы посоветовали пациентам - вот таким, "с пальчиками," и другим - что точно не надо делать: во-первых, с собой во время праздников, во-вторых - в общении с врачами?

И.М.: Я бы рассказал пациентам, что надо делать "до нас". То есть, не всегда надо вызывать "Скорую помощь", можно обойтись своими силами.

А еще, когда приезжаешь на вызов, народ у нас сразу начинает, так сказать, вскидываться: доктор, у меня проблема, вези меня туда-то. То есть, конфликтных ситуаций очень много [...] Но в процессе разговора весь этот негатив сходит на нет, и в конце получается нормальное общение.

И.Х.: Не знаю, может, у меня настолько замылился глаз при работе на "скорой", но... Десять дней праздников. Неужели настолько не жалко себя, своего здоровья, своих родных и близких, чтобы все десять дней потратить просто на употребление алкоголя?!

Есть парки, есть катки. Фильмы, мультфильмы - с детьми смотреть. Читайте книги, отдыхайте. Посвятите себя своим близким, семье. А десять дней просто пить вино, водку - это ужас.