Что общего между Трампом и Трюдо? Оказывается, не так уж мало

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд

На первый взгляд, вряд ли можно найти двух человек, более непохожих друг на друга, чем премьер-министр Канады Джастин Трюдо и избранный президент США Дональд Трамп.

Трюдо - любимец сторонников прогресса, которые видят в нем преграду на пути нарастающей волны антииммигрантских настроений и протекционизма. В ходе своей кампании он призывал видеть в людях лучшее.

Трамп одержал победу на выборах в США на волне неприятия торговых договоров и глобализации. Он считался политическим аутсайдером, который может позволить себе оскорблять кого угодно.

Отношения между двумя странами важны для обеих сторон, и их будущее во многом зависит от того, смогут ли президент-республиканец и премьер-либерал найти общий язык, несмотря на разницу во взглядах и в проводимой ими политике.

Есть по меньшей мере пять точек соприкосновения, которые могли бы расположить их друг к другу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Победа Джастина Трюдо на выборах в 2015 году стала сюрпризом для его оппонентов

1. Они оба одержали неожиданную победу на выборах, несмотря на прогнозы критиков и экспертов

Опросы общественного мнения в обеих странах не смогли предсказать успех у избирателей ни Трюдо, ни Трампу. Оппоненты считали их известными, но несерьезными соперниками.

Джастин Трюдо сам отмечал их схожесть в этом отношении. 16 декабря в интервью радио Монреаля канадский премьер рассказал, что напомнил об этом избранному президенту США, когда звонил ему, чтобы поздравить с победой на выборах.

"Мы поговорили о том, каково испытывать на себе нападки журналистов, так как (за исключением сегодняшних собеседников) это именно то, что мне пришлось испытывать в течение многих лет. Меня критиковали и говорили, что мне никогда не стать премьер-министром", - сказал тогда Трюдо.

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2. Они оба сумели стать политиками эпохи социальных сетей

Премьер-министр Канады и избранный президент США умеют использовать социальные сети в своих политических интересах.

Трюдо и его помощники хорошо знают, что удачный снимок фотогеничного премьера, будь то его селфи без рубашки или же эффектная поза йога, в момент разлетится по интернету и может повысить его популярность дома и за рубежом.

Для Трюдо соцсети стали полезным инструментом в продвижении по всему миру собственного бренда прогрессивного политика.

Микроблог в "Твиттере" канадского премьера имеет почти 2,4 миллиона подписчиков (плюс 830 тысяч подписчиков в "Инстаграмме"), это очень неплохой показатель для мирового лидера. Однако его успех меркнет в сравнении с популярностью Трампа, за твитами которого следит 19,7 миллиона пользователей.

Избранный президент США использует соцсеть для с атак на своих оппонентов, создания инфоповодов и давления на американских производителей.

Трамп, однако, пообещал умерить свой пыл в "Твиттере" после своей инаугурации 20 января.

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3. Они оба пообещали изменить политическую систему

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп дал слово "осушить болото" Вашингтона, который многие его сторонники рассматривают как сточную канаву, наполненную лоббистами и коррупционерами.

Джастин Трюдо в ходе предвыборной гонки в Канаде в 2015 году обвинял своего предшественника, бывшего премьера-консерватора Стивена Харпера в том, что за время своего почти десятилетнего правления он превратил Оттаву в "болото одной партии".

Трюдо пообещал сделать правительство более открытым и дать парламентариям больше свободы, чтобы те могли воплощать в жизнь пожелания своих избирателей.

Обоих политиков критиковали за то, что они очень быстро забывают о своих обещаниях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп обещал "сделать Америку снова великой"

4. В своих кампаниях они оба апеллировали к ностальгии избирателей

Оба политика в ходе своих кампаний хорошо знали и использовали болевые точки своего электората.

Главный лозунг кампании Трампа "Сделать Америку снова великой" был позаимствован им у бывшего президента США Рональда Рейгана, который использовал его во время президентской гонки 1980 года. Избирателям напоминали о временах, когда, по их мнению, страна находилась в лучшем экономическом положении и пользовалась уважением на мировой арене.

Джастин Трюдо не был столь прямолинеен, хотя и в его кампании были ностальгические нотки: начиная с обещания вновь отправлять канадских военных для участия в миротворческих миссиях и заканчивая возвратом к внешней политике, при которой, как считают канадцы, мир видел в их стране "доброго соседа".

После победы на выборах Трюдо и члены парламента от его партии сделали лозунг "Канада возвращается" одной из своих излюбленных крылатых фраз.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отец Джастина Трюдо - бывший премьер-министр Канады Пьер Эллиот Трюдо (справа) и бывший президент США Рональд Рейган

5. Они оба пошли по стопам своих отцов

Фред Трамп, ставший первым олигархом в семействе Трампов, сколотившим состояние на продаже недвижимости в Нью-Йорке, начал свой многомиллионный бизнес в районах Бруклин и Куинс.

Дональд познавал азы работы с недвижимостью у своего отца, однако вместо строительства домов в бедных районах Нью-Йорка он занялся возведением роскошных небоскребов на Манхэттене.

Джастин Трюдо был с детства окружен политиками. Однажды тост в его честь произнес бывший президент США Ричард Никсон, предсказавший, что когда-нибудь он станет премьер-министром, как и его отец Пьер Эллиот Трюдо. Трюдо-старший занимал этот пост дважды - с 1968 по 1979 годы и позднее с 1980 по 1984 годы. Он стал одним из самых узнаваемых лидеров Канады.