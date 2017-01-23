Что бы вы хотели знать о культурной жизни Лондона?

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Лондон с его музеями и выставочными пространствами по праву может считаться культурной столицей мира.

Что бы вы хотели знать о постоянно меняющейся и бурлящей культурной жизни Лондона?

Задавайте ваши вопросы и наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан постарается ответить на некоторые из них.

В этой статье Александр Кан отвечает на ваш вопрос о мультикультурализме, в этой - размышляет о первом посещении города и бесплатных музеях.

В этом материале обсуждается судьба библиотек в Лондоне, а в этой обсуждается тема выставок в Лондоне, посвященных столетию революции в России. Эта статья посвящена театральному сезону в Лондоне.

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