Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые британские работодатели возражают против яркой помады

Недавно в британском парламенте прозвучал призыв штрафовать работодателей за то, что те заставляют сотрудников одеваться на определенный манер для привлечения потребителей. Проблема в том, что многие организации и компании действительно имеет особые требования к форме одежды своих сотрудников и сотрудниц. Но насколько эти требования законны?

Можно ли требовать, чтобы сотрудница носила туфли с высоким каблуком?

"Нет, такое требование можно квалифицировать как дискриминацию по признаку пола, что нарушает закон, - говорит Лора Аллнер из юридической компании CMS. - В тех случаях, когда работодатель явно требует от сотрудниц определенного внешнего вида, не выдвигая подобных требований в отношении мужчин, это можно квалифицировать как прямую дискриминацию по признаку пола".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юрист Лора Аллнер считает, что работодателю будет нелегко объяснить, почему он хочет, чтобы женщины носили на работу туфли на шпильках

"Если обжаловавшая такое требование сотрудница сумеет доказать, что оно ставит женщин и ее в частности в невыгодное положение, то любой суд признает это правило или требование дискриминационным, - говорит юрист. - Если при этом удастся доказать, что такое требование наносит ущерб здоровью женщин, то дело будет решено в пользу истца".

Что можно требовать в отношении внешнего вида сотрудников?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Например, от работников могут потребовать скрывать татуировки

Работодатели могут вводить определенные правила в отношении внешнего вида подчиненных при условии, что они не могут быть признаны дискриминационными.

"Главным моментом при рассмотрении такого дела в суде является способность работодателя убедительно доказать, что применяемые им требования в отношении внешнего вида сотрудников разумны и пропорциональны в достижении определенных деловых целей.

"Например, если по причинам охраны здоровья или техники безопасности от сотрудников требуется ношение головных уборов или короткой стрижки, такое требование является допустимым. Если же такое требование продиктовано сугубо эстетическими или вкусовыми соображениями начальника, его будет трудно обосновать", - указывает Лора Аллнер.

Недавние громкие судебные разбирательства касались ношения тех или иных религиозных символов на рабочем месте, напоминает эксперт. Изучение этих дел показывает, что очень многое тут зависит от специфики выполняемой работы.

Как жаловаться, если вас дискриминируют?

В Британии работник может подать официальную или неофициальную жалобу для рассмотрения работодателем.

"Если работник требует решения по жалобе, она может быть передана на рассмотрение специального трудового трибунала, но только после того, как ее рассматривали в службе арбитража, что является теперь обязательным требованием", - говорит юрист.

В любом случае, прежде чем совершать какие-либо действия работнику рекомендуется поговорить с юристом, напоминает эксперт.

"В тех случаях, когда работник подвергается увольнению или сам уходит с работы из-за дискриминационной политики компании, работник может подать иск о незаконном увольнении".

Как наказывают компанию-нарушителя?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Яркий лак для ногтей может стать предметом недовольства администрации

В тех случаях, когда работнику удается доказать наличие дискриминации, назначается компенсация за моральный ущерб.

Хотя теоретически не установлен предел такой компенсации, обычно назначаемые суммы невелики, говорит Лора Аллнер. Однако в случае увольнения компенсация обычно включает потерянный доход.

Если же в случае незаконного увольнения отсутствовал элемент дискриминации, то закон ограничивает предельный размер компенсации годовым окладом работника, но не более 79 тысяч фунтов.