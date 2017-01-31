Бой под Авдеевкой: чего пытаются добиться стороны

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Во вторник бой в районе небольшого украинского города Авдеевка, расположенного в нескольких километрах от Донецка, продолжился с новой силой. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелых вооружений и обстрелах жилых кварталов.

В свою очередь, в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" обвиняют украинские войска в обстреле Макеевки, которая также находится по соседству с Донецком, но контролируется вооруженными формированиями ДНР.

В Авдеевке введено чрезвычайное положение. В городе отключено электричество и ограничена подача тепла. Местные власти пытаются наладить электроснабжение поселка, однако, как заявил вечером на совещании в Киеве президент Петр Порошенко, сделать это невозможно до полного прекращения огня.

Об этом же рассказал директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов: "Стрелять продолжают. Энергетики не смогли выехать в серую зону и определить, где повреждение, и его восстановить. Говорили, что обе стороны дают добро, но по факту оказалось, что ничего не получилось".

По его словам, работникам завода удалось обеспечить в ночь на вторник обогрев города по минимуму, чтобы от морозов не пострадала отопительная система.

"Мы остановили половину завода, вторая половина функционирует и дает небольшое количество кокса и коксового газа, который мы используем для обогрева города. Ночью направили коксовый газ на обогрев города, удалось сохранить отопительную систему, Потому что были морозы минус 20, и в течение четырех часов мы бы замерзли, если бы не эта операция. Примерно в 09:30 нам подали природный газ. Сейчас один котел переведен на природный газ, которым мы сейчас греем Авдеевку", - сказал он.

В ОБСЕ призвали обе стороны прекратить огонь и допустить в этот район наблюдателей. В заявлении организации говорится, что в результате боевых действий без воды, тепла и электричества остались мирные жители по обе стороны от линии столкновения.

Бой под Донецком: как произошло обострение ситуации в Донбассе

Жители Авдеевки: "Они просто выживают весь город"

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник сообщила, что прорабатывает вопрос об эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки. О возможной эвакуации жителей Макеевки говорят и представители ДНР.

Министерство обороны Украины утверждает, что в результате боевых действий со стороны военнослужащих за последние сутки потерь нет, но были ранены четверо. При этом минобороны утверждает, что со стороны вооруженных формирований ДНР погибли не менее 10 человек, а 25 были ранены.

Представитель ДНР Эдуард Басурин во второй половине дня заявил, что 31 января в районе Авдеевки потери формирований сепаратистов составили двое погибших и шесть раненых. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов погибла местная жительница.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Украинская военнослужащая показывает осколок снаряда, вынутый из воронки, оставшейся после взрыва в Авдеевке. 31 января 2017 года

Эскалация

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта в районе Донецка.

Согласно официальной позиции минобороны Украины, в воскресенье в 4 утра сепаратисты начали мощный обстрел позиций сил АТО в Авдеевской промзоне, после чего две штурмовые группы боевиков в составе 25-30 человек атаковали два опорных пункта ВСУ. Украинские военнослужащие штурм отбили, пошли в контратаку и, по словам министра обороны Степана Полторака, "заняли стратегически важную позицию".

В ответ формирования ДНР открыли огонь из тяжелой артиллерии, чтобы отбить утраченный опорный пункт, отмечают в штабе АТО.

Непосредственной причиной эскалации обе стороны называют попытки противника сорвать Минские договоренности накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которая запланирована на 1 февраля.

Ситуацию в районе Авдеевки прокомментировал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, причем его комментарий касался и хода боевых действий. По его словам, украинские силы атаковали позиции вооруженных формирований ДНР. "В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", - цитирует его Интерфакс.

В интервью российскому телеканалу "Дождь" Песков сказал, что ситуация в Авдеевке - "не что иное, как провокация".

Провокацией назвал действия украинцев и представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. "Действия украинских вооруженных сил и президента - хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину[...] Уверен, что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины осведомлен о действиях собственной армии и лично отдаёт приказы", - сказал он.

Украинский МИД назвал обострение в районе Авдеевки сознательной эскалацией, к которой причастна Россия, передает Укринформ.

"То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит вчера и сегодня, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы", - заявил на брифинге в Мариуполе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании с представителями украинских силовых ведомств сказал, что в этих боях именно украинские вооруженные силы занимают оборонительную позицию. "Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", - сказал Порошенко.

По словам президента, члены вооруженных формирований ДНР размещают артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня в жилых районах Ясиноватой и Макеевки, но украинские войска контрбатарейной борьбы против них не ведут.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оставшиеся в Авдеевке жители приходят на пункты раздачи пищи

Бой за окоп

Ход боевых действий, цели и задачи обеих сторон активно комментируют политические и военные эксперты.

Как рассказал Би-би-си российский политолог Алексей Чеснаков, по его мнению, эти боевые действия вписываются в тактику постепенного "выдавливания" отрядов ДНР с их позиций.

"Хотел бы напомнить, что несколько дней назад господин Турчинов подтвердил, что военнослужащие Украины постепенно, "метр за метром возвращают территорию под контроль Украины". То есть украинские войска постепенно начали продвигаться в нейтральную зону по линии соприкосновения и соответственно начали агрессивно давить и обстреливать позиции ополченцев", - сказал Чеснаков.

Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал Украинской службе Би-би-си, что считает обострение реакцией на локальный успех ВСУ.

"Как и Светлодарская дуга, это - своего рода ответ на наши действия. Мы заняли там господствующую высоту и получили жесткий ответ в течение трех суток с применением всех видов оружия, которые есть в арсенале российских оккупационных войск [Россия последовательно отрицает участие своих кадровых военных в боях на Донбассе, но на Украине настаивают на том, что российские военные активно участвуют в боях - Би-би-си] . Так же и здесь - украинские военнослужащие обстреляли позиции, с которых, по данным разведки, постоянно работали снайперы и корректировщики артиллерии противника", - рассказал Жданов.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Несколько украинских военных было ранено (один из них на фото) и убиты; потери есть и у противоположной стороны

При этом, согласно поступающим от обеих сторон данным, "стратегическая позиция", которую заняли украинские военные, - это окоп в замерзшей земле в нескольких сотнях метров от дороги.

Олег Жданов утверждает, что этот опорный пункт находится на господствующей высоте, что позволяет более эффективно его защищать и контролировать местность на левом фланге обороны украинских сил в промзоне.

Однако основатель одного из вооруженных формирований ДНР - "Батальона "Восток" - Александр Ходаковский, с которым накануне связалась Русская служба Би-би-си, придерживается другой точки зрения. По его словам, этот окоп, наоборот, находится в низменности, в простреливаемой зоне, и не может быть важным для той или другой стороны.

Ходаковский рассказал, что две прикрывающие фланги этого окопа позиции силы ДНР несколько месяцев назад решили оставить из-за потерь во время ротаций и доставки боекомплекта. Основная же линия обороны сепаратистов, по его словам, проходит на 600-700 метров дальше - вдоль трассы Донецк-Горловка.

Важность этой дороги отметил и Олег Жданов. "Бои ведутся именно из-за этой дороги. Мы ее простреливаем, причем из автоматов - всю Ясиноватскую развязку. Поэтому они не используют ее для транспортировки военно-технического имущества, личного состава, техники и боеприпасов. А все остальные дороги, ведущие из Донецка в Горловку, - либо сельские, либо в худшем состоянии", - сказал эксперт.