#Londonблог: задавайте ваши вопросы
- 31 января 2017
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Что бы вы хотели, чтобы наш блогер Бен Тавенер рассказал в следующем блоге о жизни в Британии?
Задавайте ваши вопросы, вопользовавшись формой ниже, и Бен Тавенер попробует ответить на некоторые из них.
Все выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.