Фото: исчезающие ледники Таджикистана

За последние несколько десятилетий ледники Таджикистана уменьшились почти в три раза, и этот процесс активно продолжается из-за потепления климата и увеличения выбросов парниковых газов. По прогнозу таджикских ученых, ледниковый покров на Памире в ближайшее десятилетие уменьшится еще на 30%.

Последствия изменения климата уже привели к резкому росту числа стихийных бедствий.

За последние 10 лет в стране в результате природных аномалий погибли сотни человек, а ущерб, нанесенный стихиями таджикской экономике, составил более миллиарда долларов.

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По данным таджикских ученых, в результате климатических изменений, произошедших за последние годы, из 14 тысяч ледников одна тысяча полностью исчезла.

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Официальный Душанбе призывает мировое сообщество создать международный фонд по защите ледников, а соседей по Центральной Азии - объединить усилия по изучению ледникового покрова страны, поскольку именно ледники Таджикистана питают основные реки Центральной Азии.

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Основная часть таджикских ледников сосредоточена на Памире, в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

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Самым крупным ледником не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии, является ледник Федченко, расположенный на Памире, на высоте более 6 тыс. метров над уровнем моря. Длина ледника превышает 70 км, средняя ширина - 2 км, толщина льда - 1 км.

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Ледники и горы Таджикистана - относительно молодые по сравнению с ледниками Европы и России. В Европе уменьшение ледникового покрова становится более заметным. Тысячи лет назад около половины территории европейского континента, а также России, были заняты ледниками. Но вместе с изменением климата меняется и эта ситуация.

Ученые считают природной нормой таяние ледников, но предостерегают, что сейчас скорость таяния заметно увеличилась, что может иметь серьезные последствия.

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Александр Пиров, начальник отдела гляциологии снега и снежных лавин центра по изучению ледников Агентства по гидрометеорологии, более 40 лет занимается изучением таджикских ледников.

Он считает ледники живыми существами, которые питаются, живут, стареют и умирают.

"В этом процессе нет ничего экстремального, но отчетливо прослеживается тенденция таяния крупных ледников. Они отступают, причем очень быстро, хотя назвать ситуацию критической нельзя. Однако ледники необходимо изучать постоянно", - объясняет он.

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Зона питания ледников располагается на высоте от 4000 до 7000 метров над уровнем моря, где идет накопление льда.

Таяние происходит на конечной части ледника, ее ученые называют языковой частью. Наибольшую опасность для жителей горных районов представляют так называемые пульсирующие ледники: в Таджикистане таких 60 штук.

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Ледник Медвежий - один из самых известных пульсирующих ледников. Несколько лет назад он перекрыл реку, образовав озеро, которое после прорыва устремилось вниз, что стало причиной больших разрушений и неудобства для жителей горных селений, расположенных в непосредственной близости от ледника.

Пульсирующие ледники много лет накапливают массу, а потом начинают движение.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Регулярные наблюдения на ледниках начались в конце 50-х годов прошлого столетия. Однако после начала гражданской войны в Таджикистане эти работы были заморожены.

Сейчас гляциологи ведут исследования, однако делать это в полную силу не получается из-за нехватки финансов.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

В советские времена облет и визуальное наблюдение за ледниками проводились регулярно. Сейчас же это происходит редко.

Для наблюдения нужен вертолет, летный час которого стоит около 4 тысячи долларов.

По словам сотрудников Центра изучения ледников, аренда вертолета на проведение только одной экспедиции составляет около 25 000 долларов. Кроме того, ученым нужны снаряжение, продукты питания, спецодежда.

Для проведения наземных экспедиционных работ тоже нужны средства, которых пока у Центра недостаточно.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Но когда средства находят, и специалисты выезжают в горы - это, по их словам, настоящий праздник.

"Горы стали частью нас самих. Это сложно понять тем, кто не знает, как затягивают горы. Ребята хотят заниматься этим, но проблема в нехватке средств на проведение экспедиций", - говорит Абдурашид Тагойбеков (на фото).

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Специалистов на вертолете забрасывают в горы, после чего они пешком проходят огромные участки горных ледниковых территорий, чтобы вести наблюдение. Это тяжелый физический труд.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Снаряжение и продукты питания нужно носить на себе. Ученые проводят в таких экспедициях недели. Это сближает людей, делая их одной командой, семьей. В горах сплоченность и дружба - важнейшие качества.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Таджикистан является наиболее богатой водными ресурсами страной Центральной Азии.

Ежегодно на территории страны формируется 64 млрд кубометров воды, что составляет около 60% речного стока рек региона. Несмотря на громадный гидроэнергетический потенциал, Таджикистан использует его лишь на 4%.

В результате население страны в течение шести месяцев каждый год испытывает серьезный дефицит электроэнергии.

Правообладатель иллюстрации Abdurashid Tagoibekov

Гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается в 527 млрд кВт/ч в год, что втрое превышает нынешний объем электропотребления странами Центральной Азии.

По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает восьмое место в мире, после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады.

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