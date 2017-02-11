Референдум в непризнанной Южной Осетии: шаг к аннексии Россией?

Правообладатель иллюстрации TASS/SHARIFULIN Image caption Референдум пройдет в один день с выборами

9 апреля в отколовшемся от Грузии регионе Южной Осетии наряду с выборами президента жители будут голосовать за переименование непризнанной республики.

Официальный Тбилиси, который, как и международное сообщество, рассматривает Южную Осетию как часть Грузии, считает референдум шагом, направленным на аннексию и включение отколовшегося региона Грузии в состав России.

За что будут голосовать жители Южной Осетии?

Жители отколовшегося региона должны будут ответить на вопрос, согласны ли они с изменением в конституции, согласно которому название отколовшегося региона будет "Республика Южная Осетия - Государство Алания". При этом оба названия будут равнозначны.

Де-факто президент Южной Осетии Леонид Тибилов, который 6 февраля подписал указ, назначив референдум, заявил, что нужно ввести второе название - Государство Алания, при этом, сохранив нынешнее - Южная Осетия.

Это, по его мнению, поможет избежать в последствии проблем и затрат, которые возможны бы были в случае полного отказа от нынешнего названия.

"Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие - древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия - Алания в составе Российской Федерации", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации TASS/SHAMUKOV Image caption Тибилов заговорил о переименовании после открытия Аланских ворот в Магасе

Идея переименовать непризнанную республику не нова. Тибилов уже говорил об этом в декабре 2015 года, вскоре после открытия "аланских ворот" в Магасе, столицы Ингушетии.

"В Южной Осетии были удивлены тем, что в Ингушетии построили "Аланские ворота", поскольку весь мир знает, что осетины - потомки скифов и алан, и мы никому не позволим присваивать нашу историю", - заявил тогда Тибилов.

Реакция Тбилиси

В Тбилиси обращают внимание на то, что название аналогично названию субъекта Российской Федерации, в частности Северной Осетии, считая, что это указывает на намерения Москвы аннексировать отколовшийся регион Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в заявлении, распространенном по поводу назначения референдума, заявил, что политика грузинских властей направлена на восстановление доверия и примирение населения, разделенного линией оккупации, но на мирную политику Тбилиси Москва отвечает усилением изоляции отколовшихся регионов и шагами, направленными на аннексию отколовшихся регионов.

"Мы призываем международное сообщество, объединенными усилиями противостоять провокационным действиям Российской Федерации, помешать посягательству на территориальную целостность суверенных государств и внедрению практики незаконной аннексии, которая подрывает стабильность региона и международную систему, основанную на демократических ценностях", - заявил Квирикашвили.

При этом, в Тбилиси отмечают, что с правовой точки зрения референдум не имеет никакой силы и является незаконным в условиях, когда из региона выдворена большая часть грузинского населения, и обстановка полностью контролируется оккупационной силой.

"Сейчас в Цхинвальском регионе, фактически, не живет 80% проживавшего там до конфликта населения. Результаты этого так называемого референдума не будут иметь никакой правовой силы и не станут основанием для каких-то изменений. Соответственно, эти результаты не признает правительство Грузии, международное право и сообщество", - считает грузинский госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, этот шаг со стороны России, направленный на политическую манипуляцию темой аннексии Цхинвальского региона предпринят на фоне, когда Тбилиси делает прагматичные, гуманитарные и деполитизированные шаги для улучшения положения населения, проживающего вдоль разделительной линии.

"Поэтому сегодня процессы в огороженном колючей проволокой регионе не только не отражают воли народа, но и не служат интересам проживающих там людей",-говорит она.

Шаг к аннексии или предвыборный ход?

В намерении де-факто властей присоединиться к России нет ничего существенно нового. Де-факто президент ранее заявил, что, если Южная Осетия присоединиться к России, он будет считать свою президентскую миссию выполненной, он не раз поднимал вопрос о проведении референдума по этому вопросу.

Но политологи, как в Грузии, так и в России, сходятся во мнении, что, на данном этапе, присоединение отколовшегося от Грузии региона, скорее всего, не устраивают Москву.

По мнению исполнительного директора "Кавказского дома" Георгия Канашвили, в целом, в Южной Осетии подготавливается почва для того, чтобы, в случае надобности, не было помех и осложнений процессу аннексии, но, с другой стороны, Москва старалась, чтобы у референдума был наименьший политический вес.

По его словам, аннексия Южной Осетии еще более осложнит отношение России и Запада. Кроме того, улучшение отношений с Грузией сегодня, это в определенной степени, "имиджевый проект" для Москвы на фоне сложных отношений с Украиной и возможного ухудшения отношений с Беларусью.

Правообладатель иллюстрации TASS/SHARIFULIN Image caption Грузия не признает Южную Осетию, и считает ее своим регионом, однако старается проводить взвешенную политику в отношении него

В целом, переименование непризнанной республики является демонстрацией намерений Цхинвали, но существенно ничего не меняет на практике, считает аналитик.

"Желание присоединения Южной Осетии к России исходит от Цхинвали, но Москва полностью использует этот фактор и манипулирует им… Так что, несмотря на то, что в Москве сейчас серьезно не думают о присоединении Южной Осетии, использование этого вопроса, как инструмента для давления на Тбилиси, конечно, остается", - сказал Канашвили в интервью Би-би-си.

Координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Александр Скаков, считает, что заинтересованности Москвы в референдуме, как и во вхождении Южной Осетии в состав России, нет.

"Москва, как не собиралась аннексировать Южную Осетию, так и не собирается этого делать. Сейчас Москве это совершенно не нужно, учитывая то, что есть большие проблемы с Западом, непонятно, что будет в отношениях России с Америкой, непонятно, что будет на Востоке Украины и в Карабахе. Поэтому сейчас Москве такие проблемы на пустом месте, как присоединение Южной Осетии, совершенно не нужны ", - полагает он.

По его словам, референдум, на самом деле, является ничем не обязывающим мероприятием, направленным на повышение рейтинга Тибилова, который является одним из кандидатов на предстоящих в непризнанной республике президентских выборах.

Лозунг Анатолия Бибилова, спикера парламента, претендента на пост президента, является немедленное вхождение Южной Осетии в состав России и объединение Северной и Южной Осетии.

У Тибилова ситуация сложнее - он, с одной стороны, не отказывается от этой идеи, но и не настаивает на ней, так как в его команду входят и те, кто выступает за независимый путь развития Южной Осетии, говорит политолог.

"Ни у одного из двух кандидатов нет выраженной идеологии, нет программы развития Южной Осетии, поэтому они пытаются набрать себе рейтинг и электорат на каких-то лозунгах… - заявил в интервью Би-би-си Скаков. - Идея этого референдума, это попытка просто перехватить электорат и лозунг у Бибилова. Это ни к чему не обязывает, и совершенно не важно, как будет называться регион - это ни к чему не приведет, и не решит его проблемы".

Политика Тбилиси

Грузинские власти утверждают, что проводят мирную и прагматичную политику в отношении отколовшихся регионов.

Результатом этой политики является сохранение мира на фоне напряженной геополитической ситуации, провокаций и российского военного присутствия на оккупированных территориях, говорит Цихелашвили, отмечая, что стабильность является предпосылкой мирного урегулирования конфликта.

Но это не означает, что нынешняя ситуация, в том числе и незаконные задержания граждан Грузии, приемлемы для Тбилиси, подчеркнула она.

Эта политика Тбилиси предусматривает несколько задач, в том числе: прямой диалог и построение доверия с абхазским и осетинским обществами, а также сотрудничество, основанное на общих интересах.

В рамках политики включенности и примирения, уже разработаны конкретные инициативы, которые служат расширению контактов, в том числе и торгово-экономических и культурных связей между населением, оказавшимся по разные стороны разделительной линии, отметила госминистр.

"Важно, чтобы произошло осознание того, что существующее в оккупированных территориях положение не служит ни интересам грузин, ни интересам абхазов и осетин, и чтобы готовность грузинской стороны к диалогу разделялась", - говорит Цихелашвили.

Критика оппозиции

В Тбилиси убеждены, что их отношения с Россией конструктивны. Политика Грузии предусматривает нормализацию отношений с Москвой в определенных сферах, но принципиальна в вопросе, который касается статуса отколовшихся регионов и освобождения грузинских территорий от российской оккупации.

При этом власти не раз становились объектом критики со стороны оппозиции за лояльность по отношению к Москве и пассивность на международной арене. В оппозиционном Едином Национальном Движении считают, что правительство Грузии не проявляет никакой активности на международном уровне в вопросах, которые касаются отколовшихся регионов.

Такой же точки зрения придерживаются депутаты парламентской фракции "Движение за Свободу - Европейская Грузия".

"Я считаю, что по поводу России, у нас в последние годы очень пассивная политика. Иногда МИД делает заявления, но этого мало… Мы могли бы намного ярче и активнее участвовать в разных международных акциях, быть более активными в вопросе Украины. Мы упустили очень много возможностей", - сказал депутат Серги Капанадзе.

По его словам, назначение референдума в Южной Осетии в очередной раз показывает, что Россия продолжает оккупировать и пытается интегрировать отколовшиеся от Грузии регионы, и Грузия должна использовать все возможные ресурсы для того, чтобы добиться соответствующей реакции международного сообщества на действия России в этих регионах.

Сегодня России не нужно присоединение Южной Осетии, но в будущем референдум о присоединении Южной Осетии к России обязательно будет использован Москвой, считает он.

"Если мы будем продолжать интеграцию в НАТО и ЕС, этот момент, когда Россия использует референдум о присоединении и аннексию этих регионов, как инструмент давления на правительство и народ Грузии, наступит. Они сейчас это не делают просто потому, что сейчас им это невыгодно", - сказал Серги Капанадзе.