Все британские ударные подлодки не готовы к бою

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Эстьют" хоть и находится в море, но проходит испытания, а не несет боевое дежурство

Техническое состояние семи британских многоцелевых атомных подводных лодок не позволяет им участвовать в операциях в открытом море, сообщили источники Би-би-си.

Обычно в море находится одна из таких субмарин, но в настоящее время единственная лодка, которая находится в открытом море, - "Эстьют" (HMS Astute) - проходит испытания.

Министерство обороны Великобритании отказалось сообщать подробности несения боевой службы подлодками, а источник заявил Би-би-си, что Королевский военно-морской флот вооружен подлодками, исправными и совершенно боеготовыми.

Речь идет об "ударных", как их называют в Британии, или "многоцелевых" по российской классификации подводных лодках, вооруженных торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

Они способны выполнять широкий спектр задач, включая борьбу с другими подводными и надводными кораблями, поддержку наземных операций и выполнение спецзаданий.

Проблемы не коснулись субмарин класса "Вэнгард" (Vanguard) - четыре стратегических атомных ракетоносца, вооруженные баллистическими ядерными ракетами Trident, продолжают нести боевую службу.

"Детские болезни"

Как стало известно Би-би-си, КВМФ с большим трудом поддерживает техническое состояние четырех субмарин класса "Трафальгар" (Trafalgar class).

Три более новых "Эстьюта", между тем, страдают от "детских болезней", которые начали проявляться еще на стадии строительства первой из них.

Как написала газета Sun, пять из семи британских подлодок либо находятся в ремонте, либо проходят техническое обслуживание после поломок.

Газета утверждает, что еще одну ремонтируют после столкновения с танкером. Наконец, "Эстьют", головной корабль новейшей серии, хоть и находится в море, но не на боевом дежурстве.

Представитель КВМФ отказался комментировать подробности несения боевого дежурства подводным флотом, но заявил, что Британия обладает флотом мирового уровня.

"Королевский военно-морской флот продолжает выполнять все оперативные задачи, несет боевое дежурство в мировом океане, защищая наши национальные интересы по мере того, как Британия расширяет свое присутствие во всем мире", - сказал он.