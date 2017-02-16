Что такое закон Логана, или Чем провинился Майкл Флинн

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые считают, что Майкл Флинн нарушил закон Логана, но вряд ли у подобных обвинений была бы судебная перспектива

В последние дни в США были сказаны миллионы слов по поводу вынужденной отставки советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, но истинные ее обстоятельства по-прежнему неясны.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Флинна попросили уйти, поскольку он вышел из доверия. Но в среду Дональд Трамп несколько раз повторил на встрече с Биньямином Нетаньяху, что с отставным генерал-лейтенантом, который в прошлом руководил американской военной разведкой, "лживые СМИ обошлись очень несправедливо".

Он также назвал Флинна "чудесным человеком". Пойди пойми.

Бытовала теория, что Флинну грозили неприятности юридического характера, которые скомпрометировали бы администрацию, поэтому ему пришлось уйти.

Эти неприятности могли быть двоякого свойства. Насколько известно, Флинна допросили в январе сотрудники ФБР, интересовавшиеся его телефонными разговорами с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Разговоры (или разговор) имели место 29 декабря. В этот день Барак Обама объявил о высылке из США 35 российских дипломатов, которых американские спецслужбы называли разведчиками.

Российские дипломаты прекрасно знают, что спецслужбы страны пребывания прослушивают их разговоры. Записали американцы и разговоры Кисляка с Флинном.

Если верить газетам, речь Кисляка записалась лучше, чем речь Флинна.

Флинн поначалу отрицал, что они затронули с Кисляком тему обамовских санкций. Возможно, он отрицал это и на допросе ФБР. Если последнее все же сумело разобрать его слова в разговоре с россиянином и нашло, что санкции таки обсуждались, то Флинну мог бы грозить арест за ложь федеральному следователю, которая считается в США уголовным преступлением.

Но опять же, по данным СМИ, у ФБР нет впечатления, что Флинн сознательно лгал его сотрудникам, хотя им показалось, что он "был не до конца откровенен". Это, однако, неподсудно, а значит, неприятности по этой линии ему, видимо, не грозили.

Пенсильванский лекарь Логан

Во-вторых, пресса начала взахлеб упоминать архаический закон Логана, предусматривающий штраф или до трех лет тюрьмы любому гражданину Америки, который самочинно вступает в переговоры с иностранным правительством, имеющим разногласия с США.

Закон, названный в честь пенсильванского лекаря Джорджа Логана, был подписан президентом США Джоном Адамсом 30 января 1799 года. При достаточно широком его толковании за нарушение этого закона теоретически можно было бы привлечь и юную американку Саманту Смит, написавшую в 1982 году письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американскую девочку Саманту Смит, написавшую письмо Юрию Андропову, теоретически тоже можно было бы привлечь за нарушение закона Логана

Однако за истекшие 218 лет за нарушение закона Логана не осудили и даже не судили ни единого человека, хотя двоих пытались. Закон абсолютно беззуб, но при этом не вполне бесполезен, поскольку обе американские партии используют его как риторическую кувалду в политических сварах.

В 1798 году, когда между США и Францией завязалась так называемая Квазивойна, Адамс отправил в Париж трех посланников вести мирные переговоры, которые оказались безуспешными. Тогда во Францию отправился на свой страх и риск квакер и, соответственно, пацифист Логан.

Он встретился с Талейраном и Мерленом из Дуэ и заявил, что приехал не читать французам нотации, - хотя они захватили массу американских торговых судов и держали в темницах их экипажи, - а растолковать им происхождение антифранцузских настроений, царивших в Америке. Он объяснил их кознями британских недругов Франции, которые вели в США пропаганду против французов.

Либо на французов подействовали его речи, либо они уже были готовы к примирению, но через несколько дней после приезда Логана они сделали ряд шагов, разрядивших обстановку: сняли с Америки торговое эмбарго и выпустили плененных ими американских моряков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Второй президент США Джон Адамс был так разгневан миссией Джорджа Логана, что добился принятия закона, запрещающего подобную деятельность. Впрочем, даже самого Логана так и не судили

Казалось бы, мирная инициатива Логана увенчалась успехом. Но по возвращении на родину, где уже настроились на войну, он обнаружил, что и Адамс, и Джордж Вашингтон, и их соратники разгневаны его миссией.

Составление закона, получившего его имя, заняло всего несколько дней. В палате представителей он прошел со счетом 58:36, а в сенате - 18:2.

Судить самого виновника торжества по закону его имени уже не могли, потому что тот не имел обратной силы. Более того, Логан был избран в сенат США и просидел там шесть лет, но так и не добился отмены закона Логана.

Риторическая угроза

Первая попытка пустить закон в дело была сделана в 1803 году, когда фермер из Кентукки по имени Фрэнсис Флауэрной напечатал в газете Frankfort Guardian of Freedom статью "Западный американец", призывавшую основать к западу от тогдашних США отдельное государство, которое бы заключило союзный договор с Францией.

Автор воспользовался псевдонимом, который быстро рассекретили. Местный федеральный прокурор, назначенный Адамсом, созвал большое жюри, которое возбудило против Флауэрноя уголовное дело по закону Логана. Судить его прокурор не пытался.

New York Times только что раскопала в судебных базах черновик исследования, в котором упоминается еще одно дело по закону Логана. В 1852 году против другого американца возбудили дело за письмо президенту Мексики. Как можно понять, тем дело и кончилось.

Правоведы считают, что если бы Флинна привлекли по закону Логана, то суд быстро забраковал бы этот акт. Ряд категорий выписан в нем слишком расплывчато, да и сам запрет на участие в переговорах может быть истолкован как нарушение Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу слова.

Но закон периодически поминают, когда хотят уязвить или напугать оппонента. Рональд Рейган, например, заявил в 1984 году, что тогдашний визит афроамериканского трибуна Джесси Джексона в Москву, где тот пытался помочь академику Сахарову, равно как и поездки Джексона на Кубу, откуда он вывез группу политзаключенных, и в Никарагуа, могут быть истолкованы как нарушения закона Логана.

В 1987 и 1988 годах Рейган был так взбешен вмешательством спикера палаты представителей демократа Джима Райта в переговоры между левым сандинистским правительством Никарагуа и антикоммунистами-"контрас", что Совет национальной безопасности США рассматривал вопрос о привлечении Райта к суду за нарушение закона Логана. Дальше расмотрения дело не пошло.

В марте 2015 года 47 сенаторов-республиканцев обнародовали свое открытое письмо правительству Ирана по поводу соглашения о замораживании иранской ядерной программы, которое потом подписали Обама и лидеры пяти других держав. Авторы письма предупреждали, что этот документ не будет иметь силу закона, поскольку Обама не пошлет его на утверждение в сенат США, и может не пережить его правление.

В США раздались призывы спустить на авторов закон Логана. Петиция с таким требованием собрала 320 200 подписей на сайте Белого дома. Закон снова не реанимировали.

Этот список можно продолжить, но картина ясна.

За что все-таки ушли?

По официальной версии Белого дома, "чудесного человека" Флинна ушли, поскольку он солгал вице-президенту Майку Пенсу и другим сановникам, что в его разговорах с Кисляком санкции не упоминались, и поэтому утратил доверие шефа.

Пенс потом публично отрицал то, что Флинн обсуждал с россиянином обамовские санкции, наложенные в наказание за взлом компьютеров Нацкомитета Демократической партии США и главы штаба Клинтон Джона Подесты. Правда, осторожный вице-президент непременно ссылался на Флинна, а не опровергал ничего от себя.

Демократы и небольшая пока часть республиканцев требуют расследования этого эпизода, который дает оппозиции новую возможность обвинить Трампа и его ближайшее окружение в подозрительных шашнях с Кремлем.

Белый дом, с другой стороны, требует расследования, которое выявит силовиков, сливших в СМИ данные о разговорах Флинна с Кисляком. Данные электронного перехвата в США особо секретны, и за их разглашение грозит до 10 лет тюрьмы. Тот факт, что сотрудники спецслужб пошли на такой риск, убеждает многих сторонников нового президента в том, что речь идет о своего рода попытке дворцового переворота.

Как утверждает консервативная вашингтонская газета Free Beacon, у нее есть сведения о том, что кампания по дискредитации Флинна была организована бывшими деятелями администрации Обамы, которая видела в нем одного из своих опаснейших критиков, особенно по вопросу о ядерной сделке с Ираном.