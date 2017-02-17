Действия России в Европе - угроза НАТО?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые аналитики предполагают, что новая ракета, если она действительно существует, может быть модификацией комплекса "Искандер"

Некоторое время назад мы обратились к нашим читателям с предложением присылать нам цитаты политиков, которые они хотели бы проверить.

Один из читателей предложил нам проанализировать высказывание американского сенатора-республиканца Джона Маккейна о том, что действия России в Европе представляют угрозу для вооруженных сил США и НАТО в Европе.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн заявил, что нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россией представляет собой "значительную военную угрозу" вооруженным силам США в Европе и союзникам США по НАТО, и призвал американские власти немедленно отреагировать.

Словам Маккейна предшествовала статья в New York Times, в которой, со ссылкой на чиновников американской администрации, говорилось, что Россия "тайно" развернула на своей территории крылатую ракету наземного базирования большой дальности, которая нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

США в прошлом нередко обвиняли Россию в нарушении договора о РСМД. Россия неизменно отвергала обвинения.

В 2014 году США заявили, что Россия - в нарушение договора - разрабатывает крылатую ракету наземного базирования средней дальности, параметры которой нарушают положения договора. Москва парировала тем, что положениям договора могут не соответствовать новые американские противоракетные системы, которые планируется разместить на базе США в Румынии.

На этот раз администрация президента США официально не обвиняла Москву в нарушении договора. В Кремле тем не менее неофициальные обвинения газеты без комментариев не оставили.

"Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - ответил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение обязывает стороны не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров. Россия в последние годы не раз говорила о возможном выходе из договора в одностороннем порядке в качестве ответа на расширение ПРО США.

Русская служба Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать слова Маккейна.

Саймон Дж. Смит, главный редактор журнала Defence Studies, специалист по международным отношениям Университета Стаффордшира

Прежде всего стоит оговориться, что статья в New York Times основывается на сообщениях анонимных источников. Российская сторона информацию газеты отвергла. Принимая все вышеперечисленное во внимание, можно тем не менее сказать, что если подобные слухи подтвердятся, это будет означать, что Россия прошла стадию тестирования ракеты, о которой США говорили три года назад, и развернула целый батальон новых запрещенных крылатых ракет.

В этом случае - если, конечно, подобная информация подтвердится, - НАТО и Пентагон сочтут этот шаг провокацией со стороны России.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Россия постоянно говорит, что созданная американцами система противоракетной обороны для Европы угрожает безопасности России

США и Североатлантический альянс будут внимательно анализировать данные разведки и пытаться оценить возможное влияние, которое российские действия окажут на ядерную стратегию и доктрину США и НАТО. Они также рассматривают краткосрочные и долгосрочные дипломатические и военные стратегии, направленные на сдерживание и нейтрализацию любых возможных изменений в российской ядерной программе.

О степени и масштабах угрозы российских маневров в ядерной сфере в понимании США и их союзников по Альянсу можно будет судить по содержанию контрстратегии, как по существу, так и по предусмотренному в ней соотношению между военными и дипломатическими мерами.

Иэн Бонд, руководитель исследований международной политики, Лондонский центр европейских реформ

Бесспорно, развертывание новой системы ядерного оружия представляет угрозу для всех стран, находящихся в пределах его возможного действия. Если информация газеты действительно верна, это говорит о том, что положения договора 1987 года нарушены.

Договор был призван ослабить военное напряжение в Европе на излете холодной войны, а также считался одним из важнейших шагов на пути строительства доверительных отношений между Советским Союзом и США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В адрес Трампа все чаще звучат призывы придерживаться жесткой линии в диалоге с Россией

Американцы последние несколько лет говорили русским, что новая ракета может нарушить положения договора. Но пока она была в стадии тестирования, и предупреждения были из разряда технических. Теперь же, если верить газете, новые крылатые ракеты уже не только испытаны, но и поставлены на боевое дежурство, а значит, ставки выросли.

Я убежден, что время утечки выбрано не случайно. У Путина появилась возможность еще на ранней стадии выяснить, как отреагирует Трамп - выберет ли он жесткий подход, введя новые санкции и планируя новые военные маневры?

Таким был бы "традиционный" американский ответ, что дало бы Путину повод инвестировать еще больше в оборонку, объясняя это стратегическими российскими интересами и необходимостью сдерживать Запад. Или же Трамп будет держаться линии, заявленной во время президентской кампании, и будет по-прежнему стремиться победить "Исламское государство" с российской помощью, отказавшись в этом случае от контрмер? Путин такой шаг воспринял бы как некий карт-бланш на действия в Европе в обмен на кооперацию, пусть даже кажущуюся, на Ближнем Востоке.

Россия, безусловно, представляет угрозу для НАТО, пусть не в военном плане (США и союзники вполне могут защитить себя в Европе), но в идеологическом - Россия пытается подорвать доверие НАТО и разобщить Альянс изнутри. Будет ли готов Трамп прийти на помощь Европе в случае необходимости и оказать им большую, нежели сейчас, поддержку? В прошлом он критически отзывался об Альянсе, поэтому, скорее всего, нет. Будет ли Европа требовать от США большей защиты от ядерной угрозы? Многие европейцы не доверяют Трампу, поэтому, наверное, нет. В этом и заключается угроза единству НАТО.

Александр Гольц, военный эксперт

На следующий день после выхода статьи в New York Times Госдепаратамент выступил с заявлением, в котором, не вдаваясь в детали, подтвердил, что, по мнению США, Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Я подозреваю, что утечка, которая стала источником этой статьи, вполне могла быть инициирована официальными кругами США.

Это не первый случай, когда США высказывают такие претензии. Но впервые они хоть как-то конкретизированы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Договор о РСМД - первый в истории случай реального сокращения имевшихся вооружений. Соглашение было полностью выполнено к июню 1991 года

Не очень понятно, о какой именно ракете идет речь. Российские эксперты высказывают самые разные мнения. По их мнению, речь может идти или о модификации "Искандеров", или это может быть наземная модификация воздушной крылатой ракеты X101.

То, что именно сейчас произошла утечка информации, - это часть внутриполитического расклада США. В силу складывающейся сейчас внутриполитической ситуации в США, когда развивается чудовищный скандал относительно связей представителей администрации Трампа с Россией, в Вашингтоне есть ощущение, что надо говорить с Россией пожестче.

А поскольку отношения в сфере ядерной безопасности и сокращение стратегических вооружений - это всегда основополагающие вещи в отношении России и Запада, то именно на них все стали напирать.