Чего добилось "феминистическое правительство" Швеции?

Правообладатель иллюстрации Swedish Women's Lobby Image caption Шведские женщины ежегодно выходят на акцию протеста, призванную привлечь внимание к разнице в оплате труда

"Первое феминистическое правительство в мире" - так себя называют шведские власти. Так в чем же выражается этот феминизм?

Дэвид Крауч, журналист и преподаватель, работающий во втором по величине шведском городе Гётеборг, разбирается в этом вопросе.

15 февраля на центральной площади Стокгольма десятки женщин выстроились в форме цифры 1600.

Все они - представительницы женских организаций, политических партий и профсоюзов - хотели привлечь внимание к разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швеции. При сравнении получается, что последний час своего рабочего дня - после 16:00 - женщины фактически работают бесплатно.

"Гендерное равенство - это вопрос перераспределения власти, и на это требуется время. Но даже я устала ждать", - заявила на митинге министр по вопросам равноправия Аса Регнер.

С тех пор как подобная акция прошла впервые, пять лет назад, это символическое время - расчет неоплачиваемого рабочего дня женщин - чуть сократилось, на девять минут.

С момента провозглашения "феминистического правительства" - когда в 2014 году к власти в стране пришла левоцентристская коалиция из социал-демократов и "зеленых" - ситуация с правами женщин стала улучшаться. Однако, по словам критиков, сделать нужно еще очень много.

Внешнеполитические шаги

Феминизм в Швеции - не столь остро политизированный вопрос, как в некоторых европейских странах или в США. Лишь одна политическая партия не имеет феминистической повестки в своей программе - крайне правые "Шведские демократы". Из четырех оставшихся правоцентристских оппозиционных партий три возглавляют женщины.

Ярко выраженная приверженность шведского правительства идеям феминизма привлекла к себе международное внимание после нескольких резонансных внешнеполитических жестов.

Правообладатель иллюстрации Isabella Lovin: Facebook Image caption Эта фотография шведского министра по вопросам климата Изабеллы Лёвин высмеивала мужскую команду Дональда Трампа

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём спровоцировала дипломатический кризис в 2015 году, после того как арабские страны запретили ей выступить с речью о правах женщин в Каире. Она назвала позицию Саудовской Аравии в отношении прав человека средневековой.

В феврале текущего года Швеция присоединилась к Дании, Финляндии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, пообещавшим собрать 600 млн долларов для международных организаций, поддерживающих аборты, - в качестве компенсации за потерю американского финансирования, отозванного президентом Трампом.

А заместитель премьер-министра Швеции Изабелла Лёвин прославилась в интернете после публикации фотографии, на которой она сидит в окружении других женщин, также входящих в правительство страны. Этот снимок, очевидно, был пародией на фотографию Дональда Трампа, подписывающего указ, направленный против абортов, в окружении своих подчиненных-мужчин.

Неполное равенство

Однако не все действия "феминистического правительства" встречают повсеместное одобрение. На прошлой неделе шведские власти подверглись жесткой критике после в Иран, в ходе которого женской части делегации было велено носить на голове платки в соответствии с законом принимающей страны.

В прошлом году союз организаций, занимающихся гражданскими правами и вопросами равноправия, осудил Стокгольм за продолжающийся экспорт вооружений в страны, нарушающие права женщин.

Подобные действия абсолютно несовместимы с феминистической внешней политикой, говорилось в докладе, равно как и политика, запрещающая воссоединение семей беженцев, в рамках которой женщины и девочки - родственники получивших в Швеции убежище - вынуждены оставаться в своих странах, где идет война.

Правообладатель иллюстрации IRNA Image caption Министр торговли Анн Линде возглавляла шведскую делегацию, побывавшую в Тегеране неделю назад

На протяжении больше части последнего столетия в странах Северной Европы правили левоцентристские социал-демократы, отстаивающие права женщин. Однако в последние годы все начало резко меняться.

В Финляндии и Норвегии у власти находятся коалиции с участием националистических партий, а правительство меньшинства в Дании зависит от поддержки крайне правых.

Эти правительства более скептически относятся к либеральным или феминистическим идеям и более консервативно настроены по отношению к традиционным институтам - в частности, в вопросах семьи. Все это, полагают шведские феминистки, возлагает дополнительную ответственность на Стокгольм в деле отстаивания прав женщин.

Кроме того, несмотря на имидж Швеции за рубежом как государства образцового равноправия, где женщины занимают в обществе высокое положение, в самой стране все еще заметно неравенство.

По данным Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Швеция обгоняет все развитые страны по степени равноправия полов в бюджетном секторе.

Однако в частном секторе, значительно выросшем за последние годы, мужчины все еще составляют более 80% менеджерского состава и 94% - топ-менеджерского. В редакциях газет на каждую женщину приходится три мужчины, а среди ньюсмейкеров и экспертов, появляющихся в СМИ, - 70% мужчин.

В 2014 году 75% университетских профессоров были мужчинами.

Равноправие в Швеции 13.2 % разница в оплате труда между женщинами и мужчинами в 2014 году 43.6% членов парламента - женщины 54% министров в правительстве - женщины Getty

В повседневной жизни на улицах страны результаты феминистической политики также не сразу заметны. "Правительство называет себя феминистическим, и это очень хорошее заявление", - говорит 24-летняя Матильда Андерссон, парикмахер из Гётеборга.

"Но я не заметила никаких серьезных изменений в своей жизни. На самом деле я чувствую себя менее безопасно на улице, чем несколько лет назад, - и боюсь я вовсе не женщин", - продолжает она.

Андерссон работает в сфере, где традиционно занято больше женщин, однако почти все знаменитые парикмахеры, по ее словам, - мужчины.

В январе в крупных газетах появились сообщения о том, что в больнице маленького городка на севере страны закрыли родильное отделение, - это значит, что местным женщинам придется ехать рожать за 100 километров от дома.

"Так что теперь там готовят женщин к родам в автомобилях, - рассказывает Андерссон. - Такого не было бы, если бы рожали мужчины".

Непопулярные реформы

Швеция знаменита своим щедрым отпуском по уходу за ребенком - в общей сложности родители могут сидеть с ребенком почти полтора года и большую часть этого времени получать 80% от полного размера зарплаты.

Однако львиная доля оплачиваемого отпуска - 75% - предусмотрена для женщин. А среди тех, кому приходится работать на полставки из-за ухода за ребенком или взрослым родственником, женщин почти 90%.

Как социал-демократы, так и "зеленые" говорят, что хотят поровну разделить отпуск по уходу за ребенком между женщинами и мужчинами. Недавно они увеличили время, отпущенное новоиспеченным отцам, с двух до трех месяцев.

Правообладатель иллюстрации Swedish women's lobby Image caption Лоббист Клара Берглюнд хочет от правительства более активных действий по защите прав женщин

"Это хорошее начинание, и оно принесет свои плоды, - говорит Клара Берглюнд, лидер организации за права женщин "Женское лобби Швеции". - Но если вы феминистическое правительство, почему бы не пойти до конца?"

Берглюнд также недовольна тем, что недавно власти отказались от планов по введению квот на число женщин в советах директоров публичных компаний.

Кроме того, по ее словам, правительство недостаточно активно борется с сексизмом в рекламе, несмотря на предвыборные обещания. В пример она ставит лондонского мэра Садика Хана, в прошлом году запретившего рекламу "бодишейминга" в метро.

"Швеция - единственная страна Северной Европы, где нет законодательства против сексистской рекламы, - говорит она. - Если такое можно сделать в Лондоне, то для бездействия феминистического правительства нет никаких оправданий".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Женский марш в Стокгольме после избрания Дональда Трампа президентом США

И все же Берглюнд верит, что с учетом подъема консервативных движений во многих странах Запада Швеция должна позиционировать себя как образец феминизма - даже если властям трудно полностью соответствовать высоким ожиданиям.

"Они совершили ряд изменений, необходимых для гендерного равноправия, - говорит она. - Но у нашего женского движения большие ожидания. У феминистического правительства должно хватить смелости провести непопулярные реформы".