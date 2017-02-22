Макмастер вместо Флинна: назначенец Трампа, которого хвалят все

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Макмастер на личном опыте знает, что такое война - он получил орден "Серебряная звезда" за доблесть во время войны в Персидском заливе

Назначив генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим советником по национальной безопасности, президент США Дональд Трамп заполнил брешь, образовавшуюся неделю назад с вынужденным уходом Майкла Флинна, пострадавшего за ложь вице-президенту Майку Пенсу и другим сановникам по поводу деталей своих телефонных разговоров с российским послом в Вашингтоне.

54-летний Макмастер, по всем данным, относится к России менее благожелательно, чем Флинн, ездивший в Москву на десятилетие RT и сидевший за банкетным столом по правую руку от Путина.

Как пишет Washington Post, Макмастер известен как сторонник жесткой линии по отношению к Москве и не питает иллюзий "по поводу угрозы, которую представляет Владимир Путин. После вторжения Путина на Украину Макмастер подготовил подробное исследование о том, как армия США должна модернизироваться, чтобы не отстать от российских новинок".

Как сказал газете Питер Фивер из университета Дьюк, он ожидает, что новый советник Трампа будет относиться к России скептически, поскольку "он считает Москву сомнительным партнером и значительной потенциальной угрозой безопасности США".

Фивер добавил, что Макмастер, видимо, будет относиться скептически и к Ирану.

Кандидат Болтон

Местные остряки говорят, что Трамп назначает себе сановников из миллиардеров и военных. Макмастер был выбран из трех генералов. Четвертым кандидатом на этот пост был любимец консервативных кругов Джон Болтон, бывший постпред США при ООН, известный своими моржовыми усами, которые могли показаться Трампу слишком экстравагантными.

Тогда усы второй раз торпедировали назначение Болтона, которого раньше прочили в госсекретари. Но Трамп, возможно, постепенно к ним привыкает, поскольку он заявил, что найдет Болтону другое место в своей администрации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Болтон тоже был кандидатом на пост советника по нацбезопасности, но помешали усы

"Мы попросим Джона Болтона работать у нас в каком-то ином качестве, - сказал Трамп журналистам на своем флоридском курорте Мар-а-Лаго, где он объявил им под классическую музыку о назначении Макмастера. - Джон - классный. Он много знает, и у него масса идей, с которыми я, должен вам сказать, согласен".

Многие из тех, кто знаком с ястребиными взглядами Болтона, возможно, закатили при этом глаза. Сенатор-республиканец Рэнд Пол, исповедущий либертарианство, говорил, что не будет голосовать за Болтона, потому что тот - поджигатель войны. Но Трамп, скорее всего, подыщет Болтону должность, не нуждающуюся в утверждении.

"Блестящий выбор" Трампа

Макмастер относится к категории военных интеллектуалов, к которой также причисляют Дэвида Петреуса, его начальника в Афганистане.

Макмастер защитил в университете Северной Каролины докторскую диссертацию по истории, которую потом переработал во влиятельную книгу о Вьетнамской войне, и имеет обыкновение цитировать Клаузевица и Фукидида.

По словам генерал-лейтенанта в оставке Дэвида Бардо, хорошо знающего Макмастера, тот знает, что такое война, и на личном опыте. Причем он близко знаком с обеими ее разновидностями, классической и партизанской.

26 февраля 1991 года, в начале войны за освобождение Кувейта, оккупированного Саддамом Хусейном, 28-летний капитан Макмастер командовал танковой ротой, которая выполняла разведывательное задание и внезапно наткнулась на большое скопление иракских войск.

Бой длился каких-то 23 минуты. За это время рота Макмастера уничтожила 28 танков противника, 16 бронетранспортеров и более 30 грузовиков.

За этот бой Макмастер получил орден "Серебряная звезда", которым награждают за доблесть.

По словам известного эксперта по терроризму Питера Бергена, считающего назначение Макмастера блестящим выбором Трампа, молодые американские офицеры часто разбирают этот бой как классический пример "неядерных боевых действий высокой интенсивности".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макмастера прославил бой во время войны в Персидском заливе: за 23 минуты его танковая рота уничтожила 28 танков, 16 бронетранспортеров и более 30 грузовиков противника

Операция против "Аль-Каиды"

Макмастер, по его собственным словам, извлек из той войны следующий урок: "Против вооруженных сил Америки можно воевать двумя способами - асимметрично и по-глупому. Асимметрично - значит, пытаться обойти наши сильные стороны. Во время войны 1991 года в Персидском заливе дело выглядело так, будто мы вызвали армию Саддама "на стрелку" на школьный двор и ее отлупили".

Почти полтора десятилетия спустя Макмастеру пришлось иметь в Ираке дело с войной второго типа, которую вела против американцев "Аль-Каида". Она захватила западные районы страны и оказалась куда более крепким орешком, чем армия Саддама, пишет Берген на сайте Си-эн-эн.

Дело было в том, что "Аль-Каида" тоже извлекла урок из войны 1991 года и начала воевать с американцами не "по-глупому", а асимметрично.

В 2005 году Макмастер, дослужившийся в тот момент до полковника, командовал первым успешным массированным наступлением на "Аль-Каиду" в городе Таль-Афар на западе Ирака.

Вместо того чтобы отвести свой полк от города, как требовала тогдашняя доктрина, Макмастер разместил в нем 29 опорных пунктов. Его полк жил среди населения Таль-Афара и заключил союз с племенными старейшинами, вместе с ними защищая жителей от "Аль-Каиды", которая до этого ими помыкала.

Жители постепенно начали доверять американцам и поставлять им бесценную информацию о боевиках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В иракском Таль-Афаре полковник Макмастер применил необычную тактику - заключил союз с местными против "Аль-Каиды"

"Зачистить, удерживать, строить"

Макмастер действовал по классической системе "зачистить, удерживать и строить", суть которой тогдашний госсекретарь Кондолиза Райс объяснила в ходе показаний в конгрессе в 2005 году. Тактика США состоит в том, говорила она, чтобы зачистить населенный пункт от инсургентов, удерживать его и выстраивать крепкие иракские институты.

Кампанию Макмастера в Таль-Афаре сейчас изучают в военных академиях США как образец успешной антитеррористической тактики в Ираке. Она послужила прообразом предпринятого Бушем в 2007 году наращивания войск в Ираке, которое изменило ход войны в пользу США.

С выводом всех американских войск из Ирака ситуация изменилась, и Таль-Афар находится сейчас в руках экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, включая Россию).

Макмастер участвовал во всех крупных американских войнах этого тысячелетия. Он пользуется таким авторитетом, что его назначение хвалили с единодушием, какого не видели другие трамповские назначенцы.

Если бы его назначение подлежало утверждению сенатом, тамошним демократам пришлось бы поругать его хотя бы по долгу службы, но оно утверждению не подлежит.