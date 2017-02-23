Как тысячи таджикистанцев пытаются переселиться в Россию

Правообладатель иллюстрации TASS/ Alexander Ryumin Image caption Многие таджикистанцы хотели бы получить российское гражданство

За последние два года число таджикских граждан, желающих переехать в Россию, выросло на 40%. Все они пытаются воспользоваться программой переселения соотечественников, утвержденной Владимиром Путиным еще в 2007 году.

По данным представительства МВД России в Таджикистане, в 2014 году к ним обратилось более 10 тысяч человек, в 2015 году - 13 тысяч, а в 2016 году - около 14 тысяч человек.

Большинство заявителей, мечтающих о переезде в Россию, - молодые люди в возрасте от 20 до 50 лет.

35-летний житель Душанбе Сухроб Курбонов - один из них. Он собирается участвовать в программе по переселению.

Правообладатель иллюстрации Vladislav Markevich Image caption По данным МВД России, за последние четыре года более 12 тысяч таджикских граждан получили свидетельства участника госпрограммы переселения

Молодой мужчина, историк по образованию, несколько лет работал в России на стройках. Однако ему пришлось вернуться на родину из-за проблем с оформлением разрешительных документов. Теперь он хочет получить российское гражданство, которое позволит ему работать в России. Он также мечтает перевезти туда свою семью.

"У меня два образования. Мне предлагают пойти учителем в школу, но на зарплату в 400 сомони (50 долларов) сложно будет обеспечивать семью даже самым необходимым. Невозможно на эти деньги содержать семью, уже не говоря о том, что ни о какой достойной жизни не может идти и речи", - говорит Сухроб Курбонов.

"В России я работал на стройках, получал 500 долларов, на которые жил сам и мог еще отправить жене на родину. Это немного, конечно, но это больше того, что я могу заработать дома. Кроме того, имея российское гражданство, можно найти и другую работу, но главное - я смогу дать своим детям качественное образование и качественную жизнь", - продолжает мужчина.

Для Сухроба Курбонова российский паспорт - еще и "страховка" на случай неспокойной политической ситуации в стране.

Image caption Таджикистан переживает нехватку рабочих мест, спад производства и снижение деловой активности

Этнических русских в Таджикистане осталось немного, и большинство желающих переехать на новую родину - таджики и узбеки.

Многие из них - трудовые мигранты, которые работают и живут в России. Получить официальный статус непросто, поэтому для стоящих в очереди перед представительством МВД России в Таджикистане данная программа - это почти единственная надежда на российское гражданство.

"Я родился в СССР, вырос в большой стране, получил образование, мне удалось что-то увидеть, но моим детям не повезло. Я хочу перевести семью в Россию, чтобы мои дети учились в российских школах, смогли получить хорошее образование. Каждый год мне приходится оставлять семью, выезжать на заработки в Россию. Семья здесь, я там. Это очень трудно. Мне - без детей и жены, им - без меня. Российская госпрограмма переселения - мой шанс узаконить свое положение в России", - поясняет Джура Шарипов.

Позицию мигранта Джуры Шарипова поддерживают многие таджикские граждане, даже те, кто пока всерьез не задумывался о смене места жительства.

Правообладатель иллюстрации Vladislav Markevich Image caption По словам главы представительства МВД России в Таджикистане Владислав Маркевича, лишь около 15% обратившихся отвечают требованиям программы переселения

Официальный Душанбе неоднократно заявлял о больших экономических успехах страны, о создающихся рабочих местах и поддержке молодежи, но молодые люди, в том числе хорошо образованные таджики, продолжают искать возможности для выезда за границу.

Председатель союза таджикистанцев в России Абдулло Давлатов полагает, что штамп о российском гражданстве - гарантия безопасности и надежда на светлое будущее.

"Власти Таджикистана пытаются выдавать фантазии за реальность. Население слушает, аплодирует, но кушать-то хочется всегда. Вот и стараются всеми правдами и неправдами выбраться, и делают это ради будущего детей", - говорит Абдулло Давлатов.

По данным МВД России, за последние четыре года более 12 тысяч таджикских граждан получили свидетельства участника госпрограммы переселения.

"В этом году мы начали запись на консультацию 12 января. В день начала приема заявлений возле входа представительства собралось до 1000 человек. Пришлось даже милицию вызывать, чтобы успокоить людей", - заявил Русской службе Би-би-си Владислав Маркевич, руководитель представительства МВД России в Таджикистане.

"К сожалению, многие просто не понимают, что это за программа и кто в ней может принять участие. Как показывает практика, только около 15 процентов обратившихся отвечают требованиям программы переселения и могут подать заявление для участия в ней", - отмечает он.

Image caption Многие говорят, что уезжают в Россию ради детей, чтобы обеспечить им будущее

Трудовая миграция из Таджикистана растет с каждым годом. Порой в поисках заработка уезжают несовершеннолетние дети, которые при выезде из страны меняют отметку о годе рождения. В Россию едут, чтобы заработать на жизнь, на свадьбу или на квартиру.

"Таджикистан находится в условиях серьезного социально-экономического кризиса. Налицо нехватка рабочих мест, спад производства и снижение деловой активности. В этих условиях количество желающих уехать на ПМЖ в Россию и другие страны возрастает, особенно среди молодежи. Наиболее образованная и конкурентоспособная часть интеллигенции стремится перебраться на Запад, остальная часть населения предпочитает Россию, где, несмотря на кризис, найти работу все равно легче, чем в Таджикистане", - подчеркивает таджикский политолог Парвиз Муллоджанов.

"Российское направление популярно среди таджикских врачей, так как там нет необходимости пересдавать дипломы и проходить переобучение, как в западных странах. Наличие российского паспорта снимает все ограничения по трудоустройству - именно поэтому, получив его, многие таджикские граждане предпочтут остаться в России", - добавляет он.

Image caption Абдулло Давлатов, председатель союза таджикистанцев в России, говорит, что таджикские власти желанию своих граждан получить российское гражданство не препятствуют

Российские паспорта имеют уже сотни тысяч граждан Таджикистана, сотни тысяч других намерены его получить. Эта тенденция вызывает беспокойство у наблюдателей, которые не исключают, что в будущем фактор гражданства может быть использован в качестве повода для военного вмешательства под предлогом защиты интересов российских граждан в стране.

Так ли это?

"Теоретически это возможно, если значительная часть населения будет иметь российское гражданство. В этом случае Россия (или любая другая страна в той же ситуации) может использовать юридическое право заявить о защите своих граждан. Такие прецеденты уже были - например, 80% населения Южной Осетии к 2006 году имели российские паспорта, что позволило главе МИД РФ Сергею Лаврову заявить о праве защиты своих граждан", - поясняет Парвиз Муллоджанов.

Однако в условиях Таджикистана, по его мнению, этот сценарий маловероятен, поскольку большинство таджикских граждан с российскими паспортами предпочитают на постоянной основе жить в России.

Таджикский паспорт они сохраняют лишь для возможности кратковременных посещений исторической родины и для визитов к родственникам.

Image caption Уровень безработицы в Таджикистане очень высок

Абдулло Давлатов, председатель союза таджикистанцев в России, также скептически относится к таким опасениям.

По его словам, безопасность Таджикистана во многом зависит от нахождения в стране российской военной базы, поэтому трудно представить, что Россия может допустить военное вмешательство в дела страны, которая находится под полным контролем российских властей.

"На эту тему я несколько лет назад дискутировал с таджикскими высокопоставленными чиновниками. Они думали, что если таджики получают российские паспорта, то Россия их может использовать против Таджикистана. Но я уверен, что беспокоиться следует России, потому что миллионы среднеазиатов сегодня получают российские паспорта, а через некоторое время власти их исторической родины смогут использовать соответствующие диаспоры для шантажа российских властей", - размышляет Абдулло Давлатов.

"Сегодня многие таджикские чиновники, дипломаты и их семьи в карманах имеют паспорта с двуглавым орлом", - добавляет он.

Таджикские власти желанию своих граждан получить российское гражданство не препятствуют. Предложить мигрантам на родине пока нечего.

Большая часть предприятий, закрытых после развала Союза и начала гражданской войны, до сих пор не работают.

"Предложите сегодня любому таджикскому милиционеру или офицеру таджикских вооруженных сил получить российский паспорт - тут же перебегут. Или предложите таджикистанской молодежи выбор: служить в таджикской армии или российской. Уверен, большинство предпочтут российскую. Так зачем же России военное вмешательство, когда можно одним призывом любые вопросы решить?", - задается вопросом Абдулло Давлатов.

За последние годы условия получения российского гражданства значительно усложнились. Однако это вовсе не означает, что желающих стать россиянами стало меньше. Многие с нетерпением ожидают положительного ответа по своим запросам, которые дадут возможность им уехать в Россию в новом качестве и с новым статусом. Они хотят быть соотечественниками, а не нелегальными мигрантами.