Радость, слезы и перепутанные конверты на "Оскарах-2017": фоторепортаж

  • 27 февраля 2017
На снимке: писатель и режиссер Барри Дженкинс, актеры Джейден Пайнер и Алекс Р. Хибберт Правообладатель иллюстрации Empics
Image caption Самая большая интрига вечера: после некоторой путаницы лучшим фильмом года в конце концов был назван "Лунный свет". На снимке: писатель и режиссер Барри Дженкинс, актеры Джейден Пайнер и Алекс Р. Хибберт.
Уоррен Битти держит карточку с названием лучшего фильма года Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Изначально было объявлено, что "Оскар" за лучший фильм получил мюзикл "Ла-Ла Ленд". Позже выяснилось, что вручавшему награду Уоррену Битти просто дали не тот конверт.
Уоррен Битти и создатели "Ла-Ла Ленд" Правообладатель иллюстрации Mark Ralston / AFP
Image caption В дело пришлось вмешаться продюсеру "Ла-Ла Ленд" Джордану Хоровицу, который любезно объявил, что на самом деле "Оскар" присужден картине "Лунный свет".
Актеры и съемочная группа "Лунного света Правообладатель иллюстрации Kevin Winter / Getty Images
Image caption После того как ситуация прояснилась, на сцену за наградой поднялись актеры и съемочная группа "Лунного света".
Кейси Аффлек Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Кейси Аффлек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря". "Это так много значит для меня, спасибо. Дензел Вашингтон был одним из первых, кто научил меня актерскому ремеслу. Сегодня вечером я впервые встретил его лично", - пошутил Аффлек в своей благодарственной речи.
Эмма Стоун Правообладатель иллюстрации Mark Ralston / AFP
Image caption Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил шесть "Оскаров", в том числе награду за лучшую женскую роль, которой удостоилась Эмма Стоун. В 2015 году актриса была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Бердмэн" Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Махершала Али Правообладатель иллюстрации Mark Ralston / AFP
Image caption Махершала Али был удостоен награды Американской киноакадемии за лучшую роль второго плана в фильме "Лунный свет".
Виола Дэвис Правообладатель иллюстрации Chris Pizzello / Invision / AP
Image caption Виола Дэвис получила "Оскар" за роль второго плана в фильме "Ограды", снятом по одноименной пьесе Огаста Уилсона.
Слева направо: лучший актер второго плана Махершала Али, лучшая актриса Эмма Стоун, лучшая актриса второго плана Виола Дэвис и лучший актер Кейси Аффлек Правообладатель иллюстрации Lucas Jackson / Reuters
Image caption Четыре победителя позируют фотографам в пресс-центре (слева направо): лучший актер второго плана Махершала Али, лучшая актриса Эмма Стоун, лучшая актриса второго плана Виола Дэвис и лучший актер Кейси Аффлек.
Церемония вручения "Оскаров" Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Церемония награждения началась после того, как все звезды и члены киноакадемии прибыли в театр "Долби" в Лос-Анджелесе.
Джастин Тимберлейк (в центре) Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Открыл церемонию Джастин Тимберлейк (в центре), исполнив песню собственного сочинения Can't Stop The Feeling, номинированную на "Оскар" в категории "Лучший саундтрек".
Джимми Киммел Правообладатель иллюстрации Mark Ralston / AFP
Image caption Ведущий Джимми Киммел первым делом сообщил публике, что церемония вручения "Оскаров" транслируется в "220 странах, которые теперь нас ненавидят".
Математик НАСА Кэтрин Джонсон (третья слева) на сцене вместе со звездами фильма "Скрытые фигуры" Жанель Моне, Тараджи П. Хенсон и Октавией Спенсер Правообладатель иллюстрации Kevin Winter / Getty Images
Image caption Математик НАСА Кэтрин Джонсон (третья слева) появилась на сцене вместе со звездами фильма "Скрытые фигуры" Жанель Моне, Тараджи П. Хенсон и Октавией Спенсер. Фильм рассказывает о работе трех темнокожих женщин-математиков в НАСА во время космической гонки с Советским Союзом в 1960-е годы.
Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон получили "Оскар" за лучшие грим и прически в фильме "Отряд самоубийц".
Коллин Этвуд Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Коллин Этвуд была удостоена премии Американской киноакадемии в четвертый раз - за лучшие костюмы в фильме "Фантастические твари и где они обитают". Другие известные работы Этвуд - "Алиса в Стране Чудес" ("Оскар" 2011 года), "Мемуары гейши" ("Оскар" 2006 года) и "Чикаго" ("Оскар" 2003 года).
Мерил Стрип Правообладатель иллюстрации Lucy Nicholson / Reuters
Image caption Джимми Киммел обратил внимание аудитории на присутствовавшую в зале актрису Мерил Стрип, попросив приветствовать ее аплодисментами "за многочисленные невыдающиеся и переоцененные актерские работы" - очевидный намек на слова Трампа о Стрип в ответ на ее резкую критику американского президента.
Сет Роген (слева) и Майкл Джей Фокс Правообладатель иллюстрации Chris Pizzello / Invision / AP
Image caption В ходе церемонии на автомобиле DeLorean из фильма "Назад в будущее" на сцену выехали Майкл Джей Фокс и Сет Роген.
Выступления Джона Ледженда Правообладатель иллюстрации Kevin Winter / Getty Images
Image caption "Оскар" в категории "Лучшая песня" получила композиция City of Stars из мюзикла "Ла-Ла Ленд", которую исполнил перед присутствующими Джон Ледженд.

Позже выяснилось, что ошибка, в результате которой победителем в номинации "Лучший фильм" был объявлен "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света", произошла по вине аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

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