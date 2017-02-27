Радость, слезы и перепутанные конверты на "Оскарах-2017": фоторепортаж

Image caption

Кейси Аффлек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря". "Это так много значит для меня, спасибо. Дензел Вашингтон был одним из первых, кто научил меня актерскому ремеслу. Сегодня вечером я впервые встретил его лично", - пошутил Аффлек в своей благодарственной речи.