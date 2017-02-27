"Оскар-2017": как же они могли перепутать конверты?!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уоррен Битти явно не знал, что ему делать со злополучным конвертом

В ходе церемонии вручения "Оскаров" возникла удивительная путаница: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Ошибку вскоре исправили, однако многие теперь задаются вопросом: как же подобное могло произойти?

Два человека - представители аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers - подсчитывают голоса и заранее знают победителей.

Каждый них имеет полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

Во время церемонии представители PriceWaterhouseCoopers стоят по обе стороны сцены и передают конверты ведущим перед каждым эпизодом награждения.

И вот после того, как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй аналогичный конверт был по ошибке вручен ведущему Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".

Именно поэтому, судя по всему, сконфуженная Стоун позже заявила репортерам: "Все это время я держала свою карточку "Лучшая актриса" при себе".

"Пришел в замешательство"

Со стороны все выглядело так, будто заслуженный актер валяет дурака на сцене: сначала Битти открыл конверт, затем посмотрел на карточку, затем вновь заглянул в конверт, чтобы убедиться, что в нем нет еще одной карточки.

После этого он снова проверил конверт, показал его соведущей Фэй Данауэй, и уже она прочла слова: "Ла-Ла Ленд".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эмма Стоун (на заднем плане), судя по всему, была потрясена произошедшим

"Я хочу рассказать вам, что произошло. Я открыл конверт, на карточке было написано "Эмма Стоун. "Ла-Ла Ленд". Вот почему я так долго смотрел на Фэй и на аудиторию. Я и не пытался кого-то позабавить", - пояснил Уоррен Битти.

"Из-за этой карточки он пришел в замешательство. Кстати, по ходу дела он мне ее показал - на ней было написано "Эмма Стоун. "Ла-Ла Ленд", - рассказал другой ведущий церемонии, Джимми Киммел.

"Это, очевидно, сбило его с толку. Мы-то думали, что он играет на публику, изображает милое замешательство, чтобы всех огорошить, но на самом деле он был озадачен тем, что на карточке значилось ее имя", - добавил Киммел.

"Глубоко сожалеем"

Благодарственные речи создателей "Ла-Ла Ленд" уже лились рекой, когда сотрудники PriceWaterhouseCoopers и представители организаторов церемонии поднялись на сцену, чтобы проинформировать съемочную группу и актеров фильма, а заодно и весь мир, что произошла чудовищная ошибка.

"Ребята, извините, нет. Это ошибка. "Лунный свет" - это вы победили в категории "Лучший фильм", - заявил один из продюсеров "Ла-Ла Ленд" Джордан Хоровиц.

"Это не шутка. Я боюсь, что они прочитали что-то не то", - поддержал коллегу сопродюсер мюзикла Марк Платт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После того как ошибка была исправлена, продюсеры "Лунного света" и "Ла-Ла Ленд" обнялись на сцене

"Нет, это не шутка. "Лунный свет" стал лучшей картиной", - повторил Хоровиц.

В доказательство справедливости своих слов он показал аудитории карточку и прочел на ней: "Лунный свет". Лучший фильм".

Тем временем аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers, ответственная за подсчет голосов членов Американской киноакадемии, обнародовала заявление, в котором принесла извинения за инцидент на церемонии награждения.

Компания подтвердила, что Уоррену Битти и Фэй Данауэй был передан не тот конверт.

"В настоящее время мы проводим расследование случившегося и глубоко сожалеем о произошедшем", - говорится в заявлении PriceWaterhouseCoopers.