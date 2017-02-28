Смерть эротического фотографа потрясла мир искусства Китая

Правообладатель иллюстрации Ren Hang / Taschen Image caption Жэнь Хан (на фотографии не он) часто снимал известных в Китае молодых актеров

Китайский мир искусства потрясен известием о смерти культового эротического фотографа Жэнь Хана в возрасте 30 лет.

Жэнь Хан прославился своими провокационными фотографиями и поэзией - его произведения выставлялись по всему миру. Он публиковался в таких известных журналах моды, как Gucci и GQ China.

Подробности того, что именно произошло в минувшую пятницу, пока неизвестны, но, как полагают, Жэнь Хан покончил с собой.

Правообладатель иллюстрации Ren Hang / Taschen

Диан Хэнсон, редактор известного немецкого издательства Taschen, сообщила, что Жэнь Хан впал в тяжелую депрессию в октябре прошлого года, которая усилилась "под воздействием политической нестабильности в мире".

Жэнь Хан родился в городе Чанчунь в северо-восточной провинции Гирин. Затем он перебрался в Пекин, где поступил в университет. Он занялся фотографией от скуки, делая снимки своих друзей.

Со временем он приобрел известность своими постановочными эротическими фотографиями, объектами которых часто становились молодые китайские актеры и манекенщицы. Нередко он приглашал для участия в групповых снимках друзей и знакомых, и даже снимал свою мать в одной из серий.

Жэнь Хан считал себя представителем нового поколения, выросшего в условиях распространения социальных сетей. Он широко публиковал свои работы в "Фейсбуке", "Инстаграме" и на фотосайте Flickr, а также на собственном сайте. У Жэнь Хана была масса поклонников среди молодежи, многие мечтали сниматься у него.

Поклонники Жэнь Хана считали его творчество иллюстрацией к социальным переменам, происходящим в консервативном и репрессивном китайском обществе, к борьбе за творческую и сексуальную свободу.

Правообладатель иллюстрации Ren Hang / Taschen

"The British Journal of Photography" ("Британский журнал фотографии") однажды процитировал следующее высказывание фотохудожника: "Мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что китайцы - это роботы, или что они скрывают свою сексуальность как некое сокровище".

Однако откровенные фотографии Жэнь Хана часто вызывали резко негативную реакцию со стороны китайских властей. В Китае порнография запрещена, и существует строгая цензура в печати и интернете. Жэнь Хан несколько раз подвергался аресту, его работы конфисковывались.

Он упорно отрицал, что его фотоработы имеют политическое содержание. "Политика в моих фотографиях не имеет ничего общего с Китаем. А вот китайская политика считает нужным вмешиваться в мое искусство", - заявил он в интервью два года назад.

Правообладатель иллюстрации Ren Hang / Taschen

Жэнь Хан много выставлялся - в разных городах мира прошло более 20 выставок только его работ, и 70 групповых экспозиций, в которых он принимал участие. Опубликовано несколько монографий, посвященных его творчеству. Только что вышла новая книга о нем в издательстве Taschen, а в Амстердаме открылась выставка его новых работ.

Жэнь Хан давно страдал депрессией, о которой он открыто говорил. На своем сайте он откровенно писал о своей борьбе с болезнью, в том числе с галлюцинациями.

Правообладатель иллюстрации Ren Hang / Taschen

Среди его записей в "Сина Вэйбо", китайском эквиваленте "Твиттера", в конце января, когда празднуется китайский Новый год по лунному календарю, появилась такая: "Каждый год у меня одно желание - умереть молодым". Затем появилась еще одна запись: "Надеюсь, это случится в этом году".

После его смерти скорбящие поклонники стали публиковать в соцсетях свои воспоминания и слова соболезнования. Один из них написал в "Сина Вэйбо": "Мне не грустно, потому что ты не знал счастья в этом мире".