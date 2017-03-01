Страна запретов: как Россия прожила полгода по "закону Яровой"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Закон противоречит Конституции и абсолютно бесполезен с технической точки зрения, утверждают его противники

"Антитеррористический пакет" законов Ирины Яровой и Виктора Озерова вступил в силу 20 июля 2016 года - больше полугода назад. Русская служба Би-би-си разбиралась, какие его нормы уже реализуются, а какие, возможно, так и не будут воплощены в жизнь.

Среди уже действующих поправок: уголовное наказание за "несообщение о преступлении", пожизненное наказание за международный терроризм, запрет миссионерской деятельности вне специально отведенных мест.

К списку из 22 преступлений, за которые в России можно сесть в тюрьму с 14 лет, "закон Яровой и Озерова" добавил еще десять, в том числе терроризм и недоносительство.

Терроризм

Главное предназначение "антитеррористического пакета", по словам самих авторов, борьба с терроризмом.

Как это работает: статистика Судебного департамента при Верховном суде свидетельствует, что в 2016 году по "террористическим" статьям было осуждено 182 человека, в два с лишним раза больше, чем в 2015-м (87 человек). Впрочем, рост числа приговоров начался еще до принятия пакета законов Яровой и Озерова и может быть не связан с ним напрямую.

Пока известно только об одном уголовном деле, возбужденном за "акт международного терроризма" (статья 361 УК). Так следственные органы квалифицировали убийство в Турции российского посла Андрея Карлова.

Недоносительство

До двух лет лишения свободы грозит тем, кто не сообщит властям о подготовке теракта, вооруженного мятежа и еще 13 преступлениях (при этом недоносительство на супругов и близких родственников остается конституционным правом).

Как это работает: первый приговор по этой статье вынесен в феврале 2017 года в отношении жителя Астрахани Улугбека Гафурова. "Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы", - сказали в прокуратуре агентству ТАСС. Гафурова приговорили к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

Уголовное дело за недоносительство было также возбуждено в Чечне в середине января: следователи заподозрили жителя Грозного Асхаба Хизриева в том, что он знал, но не сообщил правоохранительным органам о намерениях своего знакомого примкнуть к джихадистам в Сирии. Сейчас дело рассматривается в суде.

Миссионерство

"Антитеррористический пакет" широко трактует "миссионерскую деятельность". Отныне ей могут заниматься только зарегистрированные организации и группы. При этом любая миссионерская деятельность вне специально предназначенных для этого помещений запрещена. За нарушения - штраф до 1 млн рублей.

Image caption Петербургский философ Дмитрий Угай хотел прочитать лекцию о йоге, а пришлось отвечать на вопросы в суде

Как это работает: под "миссионерскую поправку" из пакета антитеррористических законов уже попали десятки людей. Так, по информации "Московского комсомольца", в Екатеринбурге за нарушение "миссионерских" поправок привлекли к ответственности Алексей Помазова - исполнителя роли Деда Мороза на городском празднике. По мнению правоохранителей, тот не уследил за женщинами, которые примкнули к гуляниям и предлагали прохожим купить религиозные брошюры.

Процесс по делу философа Дмитрия Угая, выступившего с лекцией о видах йоги, - редкий пример, когда суд не согласился с обвинением.

Связь и интернет

Часть поправок из пакета Яровой и Озерова должны вступить в силу 1 июля 2018 года. Операторы связи и интернет-провайдеры должны будут хранить весь трафик пользователей на срок до полугода - для этого в стране должны появиться беспрецедентно огромные и беспрецедентно дорогие по российским меркам сетевые хранилища.

Операторы и провайдеры уже сейчас обязаны хранить метаданные - не само содержание разговоров и переписки, а сведения о том, между кем и когда произошла коммуникация.

Такая же обязанность будет возложена на "организаторов распространения информации в сети интернет" (ОРИ - электронная почта, мессенджеры, форумы и другие интернет-сервисы).

Если интернет-сервис поддерживает шифрование данных, владельцы обязаны будут помочь ФСБ расшифровать любое сообщение. За отказ предусмотрен штраф, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей. При этом способа расшифровать сообщения, передаваемые по международным сертифицированным протоколам, еще не изобретено.

В сентябре "Коммерсант" писал, что ФСБ вместе с профильными ведомствами пытается придумать способ расшифровки всего трафика россиян - анализировать его с помощью DPI-систем, то есть фактически взламывать хакерским способом. Неизвестно, удалось ли ведомству хотя бы частично осуществить эту идею.

Пользователи интернета собрали 100 тыс. подписей пот петицией об отмене пакета Яровой и Озерова, однако экспертная рабочая группа при федеральном правительстве отклонила это предложение.

При этом эксперты предложили вводить закон поэтапно и сократить объем хранимой информации в десять раз, исключив из нее видео и торренты. По словам замминистра связи России Алексея Волина, эти предложения согласованы с силовыми ведомствами.

Проверка почтовых посылок

"Почта России" и частные логистические компании к 1 июля 2018 года должны установить оборудование для выявления запрещенных предметов в посылках.

Финансовые потери таких компаний от исполнения пакета Яровой и Озерова могут составить 180 млрд рублей, рассказывал "Ведомостям" президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Эксперт отмечал, что это предварительные расчеты на основе оценки предстоящих расходов "Почты России", на которую приходится 70% рынка доставки посылок.

В ассоциации также предвидят снижение объема покупок в интернете на 30-40% и рост стоимости доставки до 60%. Почтовую лицензию имеют в России порядка 600 компаний.

Против закона

Митинги против поправок прошли в Москве, Петербурге и других городах России.

Image caption Активисты против асфиксии интернета законом Яровой на митинге в Москве 10 августа 2016 года

"Пакет Яровой и Озерова" раскритиковали международные правозащитные организации Amnesty International и Freedom House, а также Совет по правам человека при президенте России. Правозащитники заявляли, что законы из пакета Яровой нарушают базовые принципы Конституции России, в том числе право граждан на неприкосновенность частной жизни.

12 часов хранится трафик российских интернет-пользователей в системе СОРМ-3 сегодня По законопроекту, провайдеров могут обязать хранить трафик за 6 месяцев Thinkstock

30 606 серверных стоек понадобится для хранения данных в рамках законопроекта до 10 000 стоек будет вмещать крупнейший в России дата-центр, который "Росэнергоатом" строит в Тверской области Reuters

157 млрд гигабайт составит объем интернет-трафика, которые требует хранить депутат Яровая 3848039215686275 (3,8 квадриллиона) официальных портретов Яровой понадобилось бы, чтобы занять это виртуальное пространство duma.gov.ru

30-50% составляет доля защищенного трафика в рунете, который будут обязаны расшифровать операторы Thinkstock

Массовая слежка не работает. Этот закон будет стоить каждому россиянину денег и свободы, но не добавит безопасности. Он не должен быть подписан. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник американских спецслужб EPA