Трюдо, Бибер или Тимберлейк: какой вы Джастин?

Утекшие в сеть фото молодого канадского премьер-министра Джастина Трюдо вызвали шквал восторгов и обсуждений в соцсетях.

Русская служба Би-би-си предлагает вам сопоставить его с другими Джастинами - Бибером (в среду отметившим 23-летие) и Тимберлейком - и понять, какой из публичных деятелей вам ближе в человеческом смысле.

С какими из этих утверждений вы согласны?