Трюдо, Бибер или Тимберлейк: какой вы Джастин?
- 3 марта 2017
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Утекшие в сеть фото молодого канадского премьер-министра Джастина Трюдо вызвали шквал восторгов и обсуждений в соцсетях.
Русская служба Би-би-си предлагает вам сопоставить его с другими Джастинами - Бибером (в среду отметившим 23-летие) и Тимберлейком - и понять, какой из публичных деятелей вам ближе в человеческом смысле.
С какими из этих утверждений вы согласны?