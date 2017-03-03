Верховный суд Грузии передал "Рустави-2" бывшему владельцу
Большая палата Верховного суда Грузии в четверг поставила точку в деле о крупнейшей телекомпании страны "Рустави-2", признав бизнесмена Кибара Халваши владельцем 60-процентной доли в телекомпании, а его компанию "Панорама" - владельцем остальных 40%.
Прежние официальные владельцы - Леван Караманишвили (22%), Георгий Караманишвили (18%), "Телекомпания Сакартвело" (51%) и Нино Нижарадзе (9%) лишены своих прав: суд постановил аннулировать регистрацию их собственности в Публичном реестре.
"Мы стали свидетелями поражения демократии в стране. В Грузии потерпела поражение свобода слова, в Грузии потерпело поражение правосудие", - заявил в эфире телекомпании, комментируя решение Верховного суда, генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия.
"Рустави-2" - популярный телеканал, отличающийся резкой критикой в адрес властей. Чиновники разного уровня часто обвиняли "Рустави-2" в том, что канал служит интересам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и оппозиционного Единого национального движения.
Судебный спор о том, кому должен принадлежать "Рустави-2", продолжался с 2015 года. Халваши, который владел телекомпанией в 2004-2006 годах, требовал возвращения своей собственности, заявляя, что вынужден был уступить телеканал под давлением тогдашних властей.
В ноябре 2015 года тбилисский городской суд уже вынес решение в пользу Халваши. Это решение оставил в силе и апелляционный суд.
Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию внутри страны, однако адвокаты телекомпании уже заявили, что обжалуют его в Европейском суде по правам человека (который, впрочем, не рассматривает дела по существу, а лишь решает, была ли нарушена судебная процедура и право ответчика на справедливое рассмотрение дела).
"Рустави-2-мой"
Решение вызвало негодование собравшихся у здания Верховного суда на акцию в поддержку телеканала. Участники митинга, у многих из которых были значки "Рустави-2-мой", уверены, что за попытками Халваши вернуть телекомпанию стоят грузинские власти.
"Мне очень трудно принять то, что одному из лучших телеканалов, из которого мы узнаем правду, грозит если не закрытие, то изменение редакционной политики. Я против этого - мне "Рустави-2" нравится таким, какой он сегодня", - говорит одна из участников акции Лия Уротадзе.
После обнародования решения Верховного суда демонстранты переместились во двор телекомпании, куда стали стекаться представители как оппозиции и неправительственных организаций, так и журналисты.
"Я не могу не стоять там, где что-то угрожает свободомыслию и другой точке зрения. Сегодня это именно здесь - "Рустави-2" является тем местом, где, к сожалению, такое происходит", - заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе, которая отметила, что пришла поддержать телекомпанию как журналист.
Исполнительный директор организации "Transparency International - Грузия" Эка Гигаури, выступая в эфире телекомпании, заявила, что те, кто сегодня находится у власти в стране, повторяют ошибки своих предшественников.
"Очень жаль, что они не защищают нашу судебную систему и не стараются сделать ее независимой. А это решение - доказательство того, что сегодня судебная система не независима и может принять любое решение, какое пожелает правящая команда", - заявила Гигаури.
Более резкие заявления делали представители оппозиционных партий. Представитель Свободных демократов Нино Гогуадзе заявила, что власти перешли к демонстрации силы, а член Единого национального движения Акаки Минашвили назвал судебное решение объявлением войны народу Грузии со стороны бывшего премьера Бидзины Иванишвили.
В Едином национальном движении заявили, что проведут заседание политического совета перед зданием телекомпании в пятницу, после чего будут объявлены планы последующих мер, направленных на защиту свободы слова в Грузии.
Борьба продолжается?
Созданная в 1994 году компания "Рустави-2" сыграла важную роль во время Революции роз в Грузии в 2003 году, получив известность как "телевидение победившего народа".
После Революции роз телекомпания, известная своими острыми репортажами, не раз становилась объектом обвинений в подконтрольности и лояльности тогдашним властям.
По данным организации Transparency International - Грузия, с 2004 по 2012 годы телекомпания сменила владельцев почти 20 раз, при этом зачастую это происходило в результате сомнительных сделок, в которых участвовали лица, связанные с тогдашними властями.
Однако после парламентских выборов и новой смены власти в Грузии в 2012 году телеканал отличался резкой критикой в адрес властей, а судебный спор о правах на владение телекомпанией проходил на фоне акций поддержки и солидарности в адрес журналистов.
В ночь на пятницу генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, стоя в окружении сотрудников телеканала, заявил, что канал продолжит работу и останется в эфире. При этом он предложил Халваши передать 100% компании коллективу "Рустави-2", пообещав, что коммерческие интересы нового владельца не пострадают.
"Я понимаю, что вы в очень тяжелом положении. Вы убили разом свободу слова и судебную власть. Я предлагаю вам выход из этой безвыходной ситуации", - заявил Гварамия.
При этом он отметил, что судебное решение означает передачу единственного крупного критически настроенного телеканала бывшему премьеру Бидзине Иванишвили, и что это серьезно угрожает имиджу страны на международной арене.
Посольство США в Грузии заявило, что Соединенные Штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда, которое может привести к ограничению оппозиционной точки зрения в вещательных СМИ.
"Мы призываем правительство Грузии предпринять меры для сохранения свободной, открытой и плюралистической медиа среды",- говорится в заявлении посольства.
Однако представители правящей партии уверяют, что плюрализму и свободе слова в Грузии ничего не угрожает. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что, каким бы ни было судебное решение, оно не повлияет на независимую и профессиональную деятельность журналистов.
"Критические СМИ в первую очередь нужны власти", - заявил Талаквадзе.
Сам Халваши уверяет, что "Рустави-2" будет служить интересам народа и не будет партийным телевидением, каким, по его мнению, канал является сегодня.
Комментируя судебное решение в эфире телекомпании "Пирвели", он заявил, что долгая борьба успешно завершилась, а протест против судебного решения навязан экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и на самом деле не отражает точку зрения коллектива и сотрудников телекомпании.