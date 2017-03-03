Верховный суд Грузии передал "Рустави-2" бывшему владельцу

Image caption "Свободные СМИ - свободные люди", - гласит плакат, вывешенный одним из демонстрантов

Большая палата Верховного суда Грузии в четверг поставила точку в деле о крупнейшей телекомпании страны "Рустави-2", признав бизнесмена Кибара Халваши владельцем 60-процентной доли в телекомпании, а его компанию "Панорама" - владельцем остальных 40%.

Прежние официальные владельцы - Леван Караманишвили (22%), Георгий Караманишвили (18%), "Телекомпания Сакартвело" (51%) и Нино Нижарадзе (9%) лишены своих прав: суд постановил аннулировать регистрацию их собственности в Публичном реестре.

"Мы стали свидетелями поражения демократии в стране. В Грузии потерпела поражение свобода слова, в Грузии потерпело поражение правосудие", - заявил в эфире телекомпании, комментируя решение Верховного суда, генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия.

"Рустави-2" - популярный телеканал, отличающийся резкой критикой в адрес властей. Чиновники разного уровня часто обвиняли "Рустави-2" в том, что канал служит интересам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и оппозиционного Единого национального движения.

Это решение - доказательство того, что сегодня судебная система не независима и может принять любое решение, какое пожелает правящая команда Эка Гигаури, Исполнительный директор "Transparency International - Грузия"

Судебный спор о том, кому должен принадлежать "Рустави-2", продолжался с 2015 года. Халваши, который владел телекомпанией в 2004-2006 годах, требовал возвращения своей собственности, заявляя, что вынужден был уступить телеканал под давлением тогдашних властей.

В ноябре 2015 года тбилисский городской суд уже вынес решение в пользу Халваши. Это решение оставил в силе и апелляционный суд.

Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию внутри страны, однако адвокаты телекомпании уже заявили, что обжалуют его в Европейском суде по правам человека (который, впрочем, не рассматривает дела по существу, а лишь решает, была ли нарушена судебная процедура и право ответчика на справедливое рассмотрение дела).

"Рустави-2-мой"

Решение вызвало негодование собравшихся у здания Верховного суда на акцию в поддержку телеканала. Участники митинга, у многих из которых были значки "Рустави-2-мой", уверены, что за попытками Халваши вернуть телекомпанию стоят грузинские власти.

Image caption После Революции роз в Грузии "Рустави-2" получила известность как "телевидение победившего народа"

"Мне очень трудно принять то, что одному из лучших телеканалов, из которого мы узнаем правду, грозит если не закрытие, то изменение редакционной политики. Я против этого - мне "Рустави-2" нравится таким, какой он сегодня", - говорит одна из участников акции Лия Уротадзе.

После обнародования решения Верховного суда демонстранты переместились во двор телекомпании, куда стали стекаться представители как оппозиции и неправительственных организаций, так и журналисты.

"Я не могу не стоять там, где что-то угрожает свободомыслию и другой точке зрения. Сегодня это именно здесь - "Рустави-2" является тем местом, где, к сожалению, такое происходит", - заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе, которая отметила, что пришла поддержать телекомпанию как журналист.

Исполнительный директор организации "Transparency International - Грузия" Эка Гигаури, выступая в эфире телекомпании, заявила, что те, кто сегодня находится у власти в стране, повторяют ошибки своих предшественников.

Я понимаю, что вы в очень тяжелом положении. Вы убили разом свободу слова и судебную власть Ника Гварамия, генеральный директор телекомпании "Рустави-2"

"Очень жаль, что они не защищают нашу судебную систему и не стараются сделать ее независимой. А это решение - доказательство того, что сегодня судебная система не независима и может принять любое решение, какое пожелает правящая команда", - заявила Гигаури.

Более резкие заявления делали представители оппозиционных партий. Представитель Свободных демократов Нино Гогуадзе заявила, что власти перешли к демонстрации силы, а член Единого национального движения Акаки Минашвили назвал судебное решение объявлением войны народу Грузии со стороны бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

В Едином национальном движении заявили, что проведут заседание политического совета перед зданием телекомпании в пятницу, после чего будут объявлены планы последующих мер, направленных на защиту свободы слова в Грузии.

Борьба продолжается?

Созданная в 1994 году компания "Рустави-2" сыграла важную роль во время Революции роз в Грузии в 2003 году, получив известность как "телевидение победившего народа".

Image caption Судебный спор проходил на фоне акций поддержки и солидарности с телекомпанией

После Революции роз телекомпания, известная своими острыми репортажами, не раз становилась объектом обвинений в подконтрольности и лояльности тогдашним властям.

По данным организации Transparency International - Грузия, с 2004 по 2012 годы телекомпания сменила владельцев почти 20 раз, при этом зачастую это происходило в результате сомнительных сделок, в которых участвовали лица, связанные с тогдашними властями.

Однако после парламентских выборов и новой смены власти в Грузии в 2012 году телеканал отличался резкой критикой в адрес властей, а судебный спор о правах на владение телекомпанией проходил на фоне акций поддержки и солидарности в адрес журналистов.

Критические СМИ в первую очередь нужны власти Арчил Талаквадзе, лидер парламентского большинства Грузии

В ночь на пятницу генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, стоя в окружении сотрудников телеканала, заявил, что канал продолжит работу и останется в эфире. При этом он предложил Халваши передать 100% компании коллективу "Рустави-2", пообещав, что коммерческие интересы нового владельца не пострадают.

"Я понимаю, что вы в очень тяжелом положении. Вы убили разом свободу слова и судебную власть. Я предлагаю вам выход из этой безвыходной ситуации", - заявил Гварамия.

При этом он отметил, что судебное решение означает передачу единственного крупного критически настроенного телеканала бывшему премьеру Бидзине Иванишвили, и что это серьезно угрожает имиджу страны на международной арене.

Посольство США в Грузии заявило, что Соединенные Штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда, которое может привести к ограничению оппозиционной точки зрения в вещательных СМИ.

"Мы призываем правительство Грузии предпринять меры для сохранения свободной, открытой и плюралистической медиа среды",- говорится в заявлении посольства.

Image caption Решение Верхого суда окончательное и обжалованию не подлежит

Однако представители правящей партии уверяют, что плюрализму и свободе слова в Грузии ничего не угрожает. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что, каким бы ни было судебное решение, оно не повлияет на независимую и профессиональную деятельность журналистов.

"Критические СМИ в первую очередь нужны власти", - заявил Талаквадзе.

Сам Халваши уверяет, что "Рустави-2" будет служить интересам народа и не будет партийным телевидением, каким, по его мнению, канал является сегодня.

Комментируя судебное решение в эфире телекомпании "Пирвели", он заявил, что долгая борьба успешно завершилась, а протест против судебного решения навязан экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и на самом деле не отражает точку зрения коллектива и сотрудников телекомпании.