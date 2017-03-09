15 лет без сна: как потерпевшие по делу "Норд-Оста" ищут правду

Правообладатель иллюстрации Boris Kavashkin / TASS Image caption С момента захвата заложников группой чеченских боевиков на мюзикле "Норд-Ост" прошло 14 лет, а родственники жертв все еще ищут ответы

В Московском окружном военном суде выступили потерпевшие по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Спустя многие годы после трагедии они все еще безуспешно пытаются выяснить, что за газ был применен при штурме здания. На заседании суда побывал корреспондент Русской службы Би-би-си.

Выжившие и родственники погибших в коридоре суда держались вместе. "Много наших", - удовлетворенно говорила одна из потерпевших. А потом, все же недосчитавшись знакомых, устроила перекличку: "Володя-то где, Володя придет? А где Юля? А где Зоя?". Все эти люди, чьи имена так по-свойски выкрикивали в суде, объединены бедой, которая не дает им покоя уже больше 14 лет.

"Люди уже научились, несмотря на тяжесть потерь, улыбаться друг другу, встречаясь, целоваться, желать друг другу здоровья и всего хорошего, хотя у большинства из них есть чувство, что уже ничего хорошего не будет", - объясняла одна из адвокатов потерпевших Карина Москаленко.

Владимира Курбатова со дня штурма 26 октября 2002 года, по его собственному выражению, "преследует и мучает один вопрос": из-за чего погибла его дочь, 13-летняя Кристина. В официальных документах путаница: непонятно, где конкретно и при каких обстоятельствах умерла девочка.

"Он свою несовершеннолетнюю дочь потерял так, что не может спать почти 15 лет. Если не констатировали [сначала] смерть, но поместили в холодильную камеру, так может быть… и тут он обрывает сам себя", - описывала Москаленко терзания Курбатова.

СПРАВКА:

23 октября 2002 года был совершен захват заложников в театральном центре на Дубровке.

Вооруженная группа из 40 человек, возглавляемая полевым командиром Мовсаром Бараевым, захватил а здание концертного зала, где шел мюзикл "Норд- О ст".

В заложниках у преступников оказались более тысячи человек.

Захватчики центра требовали вывода федеральных сил из Чечни. В противном случае они угрожали взорвать театральный центр.

При разных обстоятельств захватчики убили 5 заложников и отпустили около 50-ти.

Ранним утром 26 октября произошел штурм здания с использованием неизвестного газа. Власти рапортовали о гибели всех захватчиков .

После штурма умерли 125 заложников (потерпевшие говорят о 16 9 погибших).

По делу были осуждены на различные сроки шестеро пособников нападавших .

Одним из организаторов теракта следствие называло Шамиля Басаева, убитого в 2006 году в Ингушетии.

"В материалах дела имеется только ответ из ФСБ, по которому у нас [при штурме театрального центра] применена специальная рецептура на основе производных фентанила. Это очень общее понятие. Производных фентанила очень много. Это газ, это наркотический анальгетик, и его действие на организм достаточно серьезное", - объясняла адвокат Мария Куракина.

При этом в документах у некоторых погибших первоначально был "диагноз" "жертва терроризма". Потом он сменился на формулировку "острая сердечная и дыхательная недостаточность, вызванная сочетанием внешних неблагоприятных факторов". Официально эксперты исключили наличие связи между смертью людей и использованием газа.

Потерпевший Сергей Карпов негодовал в зале суда: "Хотелось бы услышать скрытых героев России [главу ЦСН ФСБ Александра] Тихонова, [тогдашнего первого заместителя директора ФСБ Владимира] Проничева. Изобретателей газа, которые скрытым указом президента были назначены героями. Посмотреть в глаза судмедэкспертов, которые заявили, что связи между газом и смертью не было, хотя неизвестно, что это был за газ" (Би-би-си не имеет официального подтверждения, что перечисленные лица действительно были награждены секретным указом президента).

"Должно быть установлено: кто руководил спасательной операцией? Какой конкретно газ был использован в ходе освобождения заложников? Кто отдал приказ о применении газа? В результате чего конкретно наступила смерть каждого из погибших, а выжившим был причинен вред здоровью? Каким образом оказывалась медицинская помощь пострадавшим?", - перечислял уже более спокойно один из адвокатов потерпевших, Игорь Зубер.

И он, и его коллеги напомнили, что в 2011 году Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу потерпевших по делу "Норд-Оста". Были удовлетворены жалобы 64 бывших заложников и родственников погибших. "В отношении них было признано нарушение Россией права на жизнь. И главным основанием для вынесения такого решения послужило нерасследование адекватно Россией данных событий", - сказал адвокат Сергей Панченко.

Он пояснил, что власти расследовали только захват заложников, а операция по их освобождению должной правовой оценки не получила. Панченко констатировал, что это было недостатком и самого следствия, и этого судебного процесса. Получается, что Россия до сих пор не устранила это нарушение.

В начале марта потерпевшие подали ходатайства о возвращении дела в прокуратуру, о раскрытии рецептуры газа, о проведении новых экспертиз о свойствах этого вещества. Но председательствующий Михаил Кудашкин эти ходатайства отклонил.

Судья даже удалил адвоката Татьяну Окушко с одного из заседаний, когда она начала задавать свидетелю вопросы об обстоятельствах операции по спасению заложников.

Что касается ходатайств, то Кудашкин посчитал, что они не имеют отношения к текущему судебному разбирательству. Ведь на скамье подсудимых -предполагаемый пособник захватчиков театрального центра, который лично не присутствовал в театральном центре на Дубровке.

Правообладатель иллюстрации Alexander Scherbak / TASS Image caption Для бывших заложников и родственников погибших дело Хасана Закаева (в центре) стало лишь новым поводом снова поднять вопросы о неизвестном газе и спасательной операции

Хасан Закаев, по версии обвинения, перевозил для них оружие и взрывчатку. Он обвиняется в незаконном обороте оружия, терроризме и пособничестве терроризму, убийстве и покушении на убийство, а также в пособничестве захвату заложников. Закаев признает вину только в незаконном обороте оружия. Часть предъявленных ему обвинений и вовсе касается не "Норд-Оста", а взрыва машины на парковке кафе "Макдональдс" в 2002 году, когда погиб один человек. Прокуратура запросила для обвиняемого 23 года лишения свободы.

Потерпевшие подали к Закаеву гражданские иски о компенсации на общую сумму около 100 миллионов рублей. "Если заявлен гражданский иск, то это немедленно поднимает процессуальный статус наших доверителей и дает им дополнительные права, в особенности в плане судов международного характера", - пояснила Москаленко.

И она, и другие адвокаты полагают, что дело о захвате заложников в театральном центре на Дубровке далеко от завершения. На свободе в международном розыске находится еще один фигурант дела о захвате театрального центра, Герихан Дудаев.