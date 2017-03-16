Налоговые декларации Трампа: бомба, сыгравшая на руку президенту

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Вот такой я умный", - говорил как-то Трамп о своих налогах

В 7:36 вечера коротко постриженная и хронически экзальтированная Рэйчел Мэддоу, звезда MSNBC, самого прогрессивного из трех новостных каналов американского телевидения, торжествующе объявила в "Твиттере": "Молния! Мы раздобыли налоговые декларации Дональда Трампа! Сегодня в 9 часов вечера на MSNBC (серьезно)".

Это была сенсация, обещавшая вытолкнуть отстающий канал в ряды фаворитов. Раздобыть декларации Трампа - это как найти скелет чуда-юда из озера Лох-Несс или философский камень, которым сэр Исаак Ньютон мечтал превращать свинец в серебро.

Кандидаты в президенты США не обязаны обнародовать свои налоговые декларации, но все последние (два демократа и четыре республиканца, начиная с Никсона) делали это добровольно. Трамп же наотрез отказался, сославшись на то, что налоговики проводят очередной аудит его налоговых документов и адвокаты советуют ему подождать до его окончания. Как только, так сразу, говорил он.

Налоговое управление заявило, что не возражает против их оглашения, но Трамп стоял на своем, и заставить его было нельзя.

Сделавшись президентом, он сменил пластинку и начал говорить, что его налоги никого не интересуют, кроме, как он выражается, "нечестной прессы", и что народ проголосовал за него, так и не увидев его деклараций, так что не очень и хотел.

Критики парируют, что опросы показывают обратное, но Трамп продолжает упорствовать. Призыв к тому, чтобы Трамп предал свои декларации гласности, собрал почти миллион подписей на сайте Белого дома.

"Вот такой я умный"

Недруги Трампа объясняют его нежелание предъявить налоговые документы по-разному. Одна версия гласит, что он совсем не так богат, как кажется, и не хочет, чтобы об этом узнал народ.

Другая версия заключается в том, что он не платит налогов или платит копейки. Эту теорию регулярно озвучивала его соперница Хиллари Клинтон.

New York Times как-то раздобыла три страницы из трамповской декларации за 1995 год, поданной не дяде Сэму, а налоговым управлениям Нью-Йорка и двух соседних штатов, в которых Трамп работал.

Трамп имеет сотни компаний, и его декларации по идее должны занимать сотни страниц. Но и из трех листочков извлекли данные о том, что он потерпел в тот год убытки почти в миллиард долларов.

Эксперты сказали газете, что в свете таких убытков Трамп теоретически мог не платить налогов в течение последующих 18 лет. В ответ Трамп пожал плечами и сказал, что "да, вот такой я умный".

Но и Клинтон, и самопровозглашенный социалист Берни Сандерс потом доили эту версию бесконечно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон обвиняла своего соперника в том, что он недоплачивает налогов

И вот Мэддоу объявляет, что она добыла заветные декларации.

Соцсети залихорадило. Одни гадали, все ли трамповские декларации сумела она достать. Другие ожидали, что увидят доказательства выгодных сделок Трампа в России, которые он отрицает и которые могут объяснить его загадочное расположение к Путину.

Третьи выражали надежду, что обещанные телеведущей бумаги вскроют сомнительные операции Трампа и наконец свалят ненавистного застройщика.

Правда, пишет телевизионный критик либерального сайта Slate Уилла Паскин, неясно было, почему телеканал не прерывает свои передачи, чтобы поведать о такой сенсации, а дожидается 9 часов, когда начинается ежедневная программа Мэддоу.

Белый дом, в котором тоже смотрят телевизор, узнал о готовящейся новостной бомбе и в 8.30 разрядил ее, сообщив, что в декларации сказано, что в 2005 году Трамп заработал 150 млн долларов и заплатил федеральный налог в сумме 38 млн.

Так что за сенсация?

Спустя полчаса Мэддоу появилась на экране и начала с 20-минутного сумбурного монолога, в котором злорадство соседствовало с упоминаниями о флоридской недвижимости, Deutsche Bank и уволенном Трампом федеральном прокуроре Прите Бхараре.

После перерыва на рекламу Мэддоу наконец перешла к виновникам торжества. Это были не декларации, а две странички из одной, за 2005 год.

Во-вторых, раздобыла их не сама ведущая, а лауреат престижной Пулитцеровской премии финансовый журналист и биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон, который утверждает, что кто-то анонимно прислал ему странички по почте.

За кражу чужих налоговых документов в США грозит тюрьма, но СМИ могут распространять их безнаказанно.

Грузный седобородый Джонстон решил обнародовать драгоценные странички в передаче Мэддоу, в которой он тоже высказал предположение, что Трамп утаивает свои декларации из желания замести следы сделок с Россией.

Джонстон также не исключил, что добычу подбросил ему... сам Трамп. Мало того, что на ней стоял стандартный штампик составителя декларации "Копия клиента", то есть нынешнего президента США, так она выставляла Трампа в самом выгодном свете.

Как озаглавил свой комментарий обозреватель Джей Ярроу с родственного канала CNBS, "Дональд Трамп только что одержал недурную победу, благодаря не кому-нибудь, а Рэйчел Мэддоу!".

Разрекламированные телеведущей странички засвидетельствовали, что (по крайней мере в 2005 году) Трамп был весьма богат. Это отвергает одно объяснение того, почему он утаивает налоговые документы.

Другое - что он недоплачивал налоги - тоже не годится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Дональда Трампа сложились, мягко говоря, непростые отношения с журналистами - как из печатной прессы, так и с телевидения

Как замечает Ярроу, из передачи Мэддоу складывается впечатление, что Трамп действительно заколачивает кучу денег и платит миллионы долларов налогов.

Трамп отдал дяде Сэму в 2005 году 24-25% своего дохода.

Сторонники Трампа заметили для сравнения, что Барак Обама платил федеральный налог в 19,5%, а Берни Сандерс в 2013 году- 13,5%, то есть значительно меньше, чем нынешний президент. Митт Ромни, баллотировавшийся в президенты от республиканцев, в 2011 году заплатил 14,1%.

Скептики парировали, что у нас пока есть данные лишь за один год, и предположили, что в другой Трамп мог заплатить гораздо меньше.

С другой стороны, мог и больше.

Во-вторых, говорят скептики, Трамп заплатил так много из-за существования альтернативного минимального налога, который он грозится теперь отменить.

Как замечает Уилла Паскинг с сайта Slate, может быть, это несправедливо, но это уже не изменит налогов, которые Трамп заплатил в 2005 году.

Немудрено, что поклонники Трампа оседлали "Твиттер" и начали слать Мэддоу потешные благодарственные отзывы.