Израиль впервые применил в боевых условиях систему ПРО Arrow

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ночные испытания ракеты семейства Arrow

По сообщениям израильской прессы, военным удалось сбить одну из зенитных ракет, выпущенных сирийцами по самолетам ВВС Израиля, при помощи системы ПРО Arrow. Это первый случай боевого применения комплекса, который входит в израильскую систему ПРО.

Официально не сообщается, какая именно модификация Arrow использовалась для перехвата сирийской ракеты С-200 советского производства.

Израильтяне приступили к разработке собственных систем противоракетной обороны еще в конце 1980-х годов, а в начале 1990-х комплексы Arrow стали поступать на вооружение Армии обороны Израиля.

Разработкой занимается израильская оборонная компания Israel Aerospace Industries в партнерстве с американской корпорацией Boeing.

В 2000 году была развернута первая батарея комплекса Arrow 2, ракеты которого могут перехватывать цели на удалении до 100 километров и на высоте до 50.

В течение всех 2000-х годов комплекс прошел несколько стадий модернизации, а в конце десятилетия началась разработка нового поколения - Arrow 3. Он был принят на вооружение два месяца назад, 17 января 2017 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Израильские военные заявили, что их боевые самолеты в ночь на пятницу поразили несколько целей в Сирии и уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда по ним было выпущено несколько ракет

Главное отличие третьего поколения от предыдущих - дальность действия. Arrow 3 способна перехватывать баллистические ракеты на высотах в 100 километров и даже выше.

Это первая израильская противоракетная система, которая, как утверждают разработчики, способна сбивать спутники на околоземной орбите.

Еще одна особенность - боеголовка. Противоракета, в отличие от предыдущих версий, оснащена кинетической боеголовкой - то есть она сбивает цель не при помощи подрыва боевой части с поражающими элементами в непосредственной близости, а прямым ударом.

Система управления ракеты включает в себя ракетные двигатели, оснащенные отклоняемым вектором тяги. Эта система рассчитана на поражение новейших баллистических ракет, способных интенсивно маневрировать для преодоления системы ПРО.

Израильтяне сообщают, что перехваченная сирийская ракета упала в Иордании. Еще две, не поразившие цели, упали на территории Израиля.

Серьезная эскалация: анализ Джонатана Маркуса, военного обозревателя Би-би-си

Данный эпизод необычен по ряду соображений. Израиль редко признает факт авиаударов по целям в Сирии, хотя с декабря прошлого года поступали сообщения о по крайней мере четырех ударах по машинам движения Хезболла, которые перевозили ракетные вооружения.

Речь также идет, видимо, о первом оперативном применении израильской противоракетной системы Arrow, которая произвела залп по сбившейся с курса зенитной ракете, упавшей затем на территорию Израиля.

Данный инцидент, о котором стало известно из официального заявления Армии обороны Израиля, знаменует собой серьезную эскалацию напряженности между Израилем и Сирией.

Всего 10 дней назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Москву, где встречался с президентом Путиным. Российские радары и самолеты контролируют значительную часть воздушного пространства Сирии.

Вероятно, этот эпизод можно также расценить как сигнал всем участвующим в конфликте сторонам, что если поставки оружия "Хезболле" продолжатся, Израиль готов к эскалации своей воздушной кампании.