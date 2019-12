Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рассел Кроу снимался в "Гладиаторе" Ридли Скотта

Один из фильмов, продолжение которого мы можем увидеть в ближайшем будущем - "Гладиатор".

"Гладиатор" Ридли Скотта получил пять "Оскаров" в 2000 году.

До настоящего момента многие из нас были уверены, что сиквела быть не может: Максимус Децим Меридий, которого сыграл Рассел Кроу, умер в финале картины.

Однако Ридли Скотт дает понять, что такая мелочь, как смерть главного героя, его не остановит.

"Я знаю, как вернуть его", - сказал он недавно в интервью.

"Случится ли это, я пока не знаю. "Гладиатор" вышел в 2000 году, с тех пор Рассел немного изменился. Он занят сейчас, но я попытаюсь заинтересовать его", - сказал Скотт.

Сиквелы часто собирают неплохую кассу, но с творческой точки зрения могут заканчиваться провалом. Вот несколько примеров таких неудач.

"Секс в большом городе 2" / Sex And The City 2

Всего лишь несколько фильмов можно назвать большей катастрофой, чем "Секс в большом городе 2".

На волне популярности сериала, первый сиквел был принят поклонниками благосклонно.

Но релиз второго сиквела в 2010 году был неудачным: от него отвернулись даже самые преданные фанаты.

Несмотря на то, что сиквелу удалось что-то заработать, у зрителей он вызвал чувство отвращения, не говоря уже о критиках.

"Слабое, пошлое и карикатурно-грубое путешествие в никуда, задуманное прежде всего для того, чтобы найти новые, более циничные способы злоупотребления преданностью своих зрителей", - написала тогда Washington Post.

"Скорость 2" / Speed 2: Cruise Control

Помимо того, что "Скорость" была потрясающим фильмом, она была фильмом неожиданным.

Критики полюбили фильм. Зрители полюбили фильм. Продолжение должно было последовать.

Но "Скорость 2", вышедшая в 1997 году, тут же затормозила.

Несмотря на то, что Сандра Буллок вернулась во второй части фильма, Киану Ривз не стал подписывать контракт.

Вместо него в фильме появился Джейсон Патрик, а бюджет фильма сильно вырос по сравнению с первой частью.

Но вместо несущихся на сумасшедшей скорости автобусов и поездов подземки, действие второго фильма происходило на… медленно движущейся лодке.

Вялое действие, вероятно, и принесло картине восемь "Золотых малин", которые выдаются за худшие достижения в кино.

Сиквелы к "Челюстям" / Jaws

Рекламный слоган второй части "Челюстей" - "И когда вы подумали, что заходить в воду опять безопасно" - был одним из самых запоминающихся в истории кино.

К сожалению, и возвращение в кинотеатры зрителей оказалось небезопасным.

В то время как рейтинг первой части фильма уверенно держится на 97% (по данным агрегатора Rotten Tomatoes), у его сиквела - всего 52%.

В итоге слоган оказался самым запоминающимся и надолго пережил сам фильм.

Справедливости ради, вторая часть "Челюстей" собрала неплохую кассу и была не так плоха, как ее последователи.

Вышедшие в 1983 "Челюсти 3D" и "Челюсти: Месть" 1987 года стали настоящей катастрофой.

"Ведьма из Блэр 2: Книга теней" / Book of Shadows: Blair Witch 2

В 1999 году "Проект ведьма из Блэр" стал вирусным задолго до появления самого термина "вирусное видео".

Этот фильм ужасов использовал интернет для того, чтобы создать предысторию - размещая фейковые полицейские отчеты и новости о ведьме из Блэр. Так что многие зрители были в замешательстве - это документальный или художественный фильм?

Все это вызвало шумиху вокруг фильма, который в итоге стал чрезвычайно коммерчески успешным.

Можете догадаться, что произошло потом.

Создатели второй части фильма отказались от повествования от лица участника событий, и она была сделана более традиционным методом, что в итоге сказалось на ее сборах: на 200 млн долларов меньше, чем собрала первая часть ужастика.

Следующий сиквел, вышедший в 2016, собрал еще меньше денег, однако он был прибыльным, а не убыточным, о чем некоторые картины могут только мечтать.

"Образцовый самец 2" / Zoolander 2

Уверен, вы согласитесь со мной, что именно этот фильм относится к той же категории фильмов, что и "На пятьдесят оттенков темнее".

А это означает, что сиквел, возможно, не так уж плох, учитывая, как плох был оригинал.

Сиквел можно назвать плохим, когда, основываясь на впечатлениях от оригинала, вы ждете от продолжения тех же эмоций, однако вышедший в 2001 "Образцовый самец" не может похвастаться и этим.

Роли-камео (появления знаменитостей) от Арианы Гранде, Джастина Бибера и Кэти Перри не могут исправить того жалкого впечатления, которое произвел "Образцовый самец 2".

Любопытно, что этот фильм стал одним из трех сиквелов 2016 года, чьи оригиналы выходили много лет назад.

Между первой и второй частью "Самца" прошло 15 лет, "Моей большой греческой свадьбы" - 13 лет и "Плохого Санты" - 14 лет.

Поощрительная премия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Великий уравнитель 2" выйдет в 2018 году

Плохих сиквелов и триквелов так много, что нам едва ли удастся перечислить их все.

Несомненно, этот материал о сиквелах нуждается в собственном сиквеле.

В этом списке - "Матрица: Революция", "Мисс конгениальность 2", "Блондинка в законе 2", "Братья блюз 2000", "Тупой и еще тупее тупого", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Ради одного лишь удовольствия произнести его название, отдельного упоминания удостаивается "Элвин и бурундуки 2", который в оригинале называется Alvin and The Chipmunks: The Squeakquel (слово, скомбинированное из двух: squeak пищать, потому что бурундуки в фильме отвратительно пищат, и sequel - сиквел, которое российские прокатчики не рискнули перевести на русский, - ред.).

И если следующая часть "Великого уравнителя" (в оригинале название The Equalizer) не будет называться The Sequelizer (а третья The Threequelizer), мы будем сильно разочарованы.