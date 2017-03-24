Правообладатель иллюстрации Inditex Image caption Это платье Zara побывало как минимум в пяти странах и пересекло гораздо больше, прежде чем оказаться в магазине

"Сделано в Марокко", - написано бирке этого платья Zara.

Да, это платье шилось в Марокко, однако до того оно уже успело побывать в других странах.

На самом деле, это платье путешествовало столько, сколько, возможно не путешествовали вы сами. Если бы это платье было человеком, одно бы заработало солидное количество бонусных миль за свои авиапутешествия.

Сама ткань была произведена из лиоцелла - более прочного аналога хлопка. По данным австрийской компании Lenzing, поставляющей лиоцелл компании Inditex, которой принадлежит Zara, волокно это получают из древесины европейских деревьев.

Затем волокно отправляют в Египет, где из него прядут нити. После этого нити отправляются в Китай, где из них ткут ткань, которую затем отправляют в Испанию для окраски, в данном случае - в розовый цвет. А затем в Марокко, где ткань кроится и сшивается.

А после готовое платье оказывается в Испании, где пакуется и отправляется в США, Великобританию или любую другую из 93 стран, где находятся магазины Zara.

Неважно, о каком предмете одежды идет речь: почти любой из них, будь то платье или брюки, совершает подобное путешествие.

Но на самом деле это путешествие может быть еще более запутанным.

Большинство предметов одежды, которые продает Inditex, производятся в странах, близких территориально к Испании: Португалии, Марокко и Турции.

Это помогает компании мгновенно реагировать на изменения в моде, чем не могут похвастаться другие производители с далеко удаленными производственными цепочками.

Вне зависимости от того, где они находятся, большинство фабрик не принадлежит модным брендам. Они всего лишь официальные поставщики. Часто эти поставщики заключают субконтракты с другими фабриками для выполнения определённых работ, чтобы уложиться в срок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь вашей футбоолки могла начаться на хлопковых полях Техаса

Такая система затрудняет отслеживание производства каждой конкретной вещи. Я связалась с некоторыми крупными производителями, такими как H&M, Marks and Spencer, Gap и Arcadia Group, и попросила их предоставить мне карту примерного путешествия футболки или любой другой базовой вещи из их коллекций.

И только Inditex смогла предоставить мне такую информацию в срок.

"Полагаю, что компании не хотят отвечать просто потому, что они даже не представляют, откуда приходят материалы, которые они покупают", - говорит Тим Хант, сотрудник организации Ethical Consumer, которая занимается исследованием поведения компании с этической, экологической и социальной точек зрения.

Эта проблема стала очевидна после обрушения здания фабрики Рана Плаза в 2013 году в Бангладеш, когда погибло более 1100 человек, и более 2500 были ранены. В некоторых случаях, компании даже не знали, что их одежда производится здесь.

Правообладатель иллюстрации Fashion revolution Image caption Участники кампании #whomademyclothes призывают покупателей быть более внимательными к тому, где производится одежда

Согласно отчету "Что скрывается за штрихкодом", подготовленному благотворительной организацией Christian Aid и организацией по развитию Baptist World Aid Australia, только 16% из 87 крупнейших модных брендов публикуют полный список фабрик, где шьется их продукция, и менее половины имеют представление, где произведены молнии, пуговицы, нитки и ткани.

Некоммерческая организация Fashion Revolution, созданная после трагедии в Бангладеш, проводит агиткампанию, призывающую фирмы сделать свою деятельность более прозрачной в вопросе их поставщиков.

Каждую годовщину трагедии Рана Плаза, Fashion Revolution проводит кампанию под названием #whomademyclothes, которая призывает покупателей обратить внимание на эту проблему.

Один из основателей и креативный директор Fashion Revolution Урсула де Кастро говорит, что массовое производство и жесткие временные рамки, необходимые для того, чтобы вещи как можно быстрее попали с подиумов на прилавки магазинов, превращают процесс производства в совершенный хаос.

"Обычная футболка даже на этапе шитья проходит через множество рук. Даже при производстве стандартных вещей большинство производителей не знает, какой путь они проделывают, пока добираются до прилавка магазина", - говорит она.

В то время как молодые компании создают продукцию, чей путь можно отследить на 100%, для гигантов ритейла это намного труднее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пьетра Риволи совершила путешествие из США в Китай и Африку, чтобы проследить путь футболки за шесть долларов

"Это большая и сложная проблема, и она требует массового изменения сознания", - считает Урсула.

Всего лишь десять лет назад для Пьетры Риволи не составило труда проследить путь шестидолларовой футболки из супермаркета Walmart во Флориде.

Начав с ярлычка на футболке, она проследила ее путь шаг за шагом по всей цепочке производителей.

Это путешествие потом было описано в книге "Путешествие футболки в глобальной экономике".

Занимаясь преподаванием финансовых дисциплин и международного бизнеса в Джорджтаунском университете, профессор Риволи хотела найти подтверждение своей теории о том, что свободная торговля приносит пользу всем странам.

Правообладатель иллюстрации Pietra Rivoli Image caption Пьетра Риволи считает, что нынешняя негативная реакция на глобальную торговлю является реакцией на политическое вмешательство

Это исследование провело ее из района Лаббок в Техасе, где выращивают хлопок, в Китай, где футболка была сшита. В конце концов путешествие завершилось в Танзании, на восточном побережье Африки, где процветает рынок подержанной одежы.

Она предполагала, что такая запутанная цепочка поставщиков обусловлена затратами и запросами рынка.

Однако в итоге пришла к заключению, что решения о том, где покупать сырье и шить одежду, принимаются, основываясь на политике. Это могут быть, к притмеру, субсидии на сельское хозяйство, которые выделило правительство США, или политика Китая по вопросам миграции, вынудившая рабочих переселиться в провинцию.

"Вместо того, чтобы написать историю о том, как люди соревнуются в том, как сделать футболку быстрее, лучше, дешевле, я написала историю футболки и того, как изменилась ее жизнь под влиянием людей, использующих свое политическое влияние", - говорит она.

По ее мнению, нынешняя негативная реакция на глобальную торговлю является результатом этого политического вмешательства.

Она считает, что гнев потребителей рано или поздно обернется против производителей. Профессор Риволи говорит, что все больше производителей публикуют списки своих поставщиков, и эти отношения между производителем и поставщиком становятся все более прочными.

"Так что надежда есть", - говорит она.