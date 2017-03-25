Христианские склепы и гробницы мусульманского Азербайджана

Image caption Традиция строительства гробниц передается от поколения к поколению

Азербайджан, расположенный между Ираном, Россией и Турцией, - преимущественно мусульманская страна с населением почти 10 млн человек. В том, что касается смерти и погребения, жители страны придерживаются мусульманских традиций.

Однако жители одного города по-прежнему сохраняют традиции погребения, относящиеся к христианской эре.

В Гяндже, древнем городе, расположенном в центре Азербайджана, продолжают строить гробницы в форме мавзолеев или склепов, уходящих под землю.

Зачастую в таких склепах захоронены целые семьи.

Большинство из них относятся к XIX веку, однако новые склепы строятся и сегодня.

Но внутри этих гробниц есть различия. Кто-то предпочитает хоронить своих мертвых в земле, а кто-то оставляет тела в саркофагах.

Некоторые жители, разговаривавшие с нами, сказали, что традиция строительства таких гробниц передается от поколения к поколению.

Хранитель кладбища Багман - одного из крупнейших в городе - говорит, что ему, предположительно, полторы тысячи лет.

По его словам, высота большей части гробниц - 1,8 метра, и еще на метр они уходят под землю.

Дверь в гробницу запечатывается и открывается вновь, когда в семье происходит новая смерть.

"Раньше тела не закапывали в землю, а просто помещали внутри гробницы, а позже стали закапывать", - говорит историк Фариз Халилли.

Он полагает, что традиция хоронить своих мертвых в гробницах восходит к христианскому периоду, к 3 веку н.э.

Халилли говорит, что многие шиитские мусульманские семьи сохранили эту традицию по религиозным соображениям.

"Многие верующие просили, чтобы их тела были погребены в склепе, а после, когда останутся одни кости, перевезти их в святые шиитские места, такие как Мешхед или Кербелу, уже для правильного захоронения", - говорит он.

По его словам, эта традиция сохранилась вплоть до включения Азербайджана в состав СССР, но сейчас люди следуют ей просто по привычке.

Однако стоимость такого погребения довольно высока. По словам пожилой женщины, местной жительницы, такая гробница стоит 2-3 тыс. манат (1,1 - 1,7 тыс. долларов).

На другом кладбище можно найти гробницы с двумя и тремя дверями. Местные жители говорят, что хоронят семьи вместе для того, "чтобы после смерти они были вместе".

Другой местный житель сказал нам, что он против таких гробниц. По его мнению, мертвые должны быть похоронены в земле.

"Теперь люди стали покупать землю в деревнях, чтобы сделать там кладбище. Если так будет продолжаться, весь мир превратится в огромное кладбище", - говорит он.