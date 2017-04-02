Кремль контролирует телевидение, но подростки его не смотрят

"Доброе утро! Меня зовут Любовь Соболь", - так в 8 утра начинает свой ежедневный выпуск новостей на YouTube жизнерадостная 29-летняя ведущая.

В сегодняшнем часовом выпуске обсуждаются массовые аресты, коррупция на высшем уровне и крупнейшие за последние годы протесты, охватившие Россию.

Все это - темы, которые государственное телевидение игнорирует.

"Я хочу поделиться моим видением того, что происходит в стране, обсудить интересные события,"- объясняет ведущая.

Она - сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией", или ФБК, который возглавляет активист Алексей Навальный, организовавший протесты на минувшей неделе. Судя по большому числу студентов и даже школьников, принявших участие в протестах, его альтернативные взгляды апеллируют к сознанию поколения молодых россиян.

Все это вызвало дискуссии о так называемом "поколении YouTube" - новом поколении тех, кто вырос в путинской России, но оказался вне зоны влияния жестко контролируемых им СМИ.

"Мы требуем ответов"

"Школьники, молодые люди все прекрасно понимают. Им горазде легче иметь какой-то критический взгляд на вещи, потому что они не так долго жили в России, у них нет еще такой усталости и разочарования, как у старшего поколения, - так объясняет этот феномен Любовь Соболь - Мне кажется, совершенно нормально, что они протестуют, потому что они хотят справедливости. Они видят, что все это не нормально".

Именно поэтому 17-летний Павел Лещев присоединился к первому в своей жизни протесту, который проходил в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Он недавно посмотрел в интернете профессионально сделанный видеоролик ФБК с обвинениями российского премьер-министра Дмитрия Медведева в коррупции.

"Отвратительно, что полиция и прокуратура России не расследуют это,- заявил Павел в телефонном разговоре с нами. - Я думаю, все хотят получить ответы". Он говорит, что коррупция и экономические проблемы больше всего волнуют его самого и его школьных друзей.

Image caption Павел - большой фанат Алексея Навального и сделал это селфи при первой же встрече с ним

Здесь, в Москве, не заметить юных протестующих было просто невозможно. Роман Шингаркин залез на фонарный столб, чтобы его не раздавили в толпе: фотографии подростка разошлись по всем соцсетям. Роман был задержан, и среди тех, кто оказался вместе с ним в автозаке в тот день, большинству, по его словам, не было 18 лет. Скорее всего, их попросту легче всего было схватить.

"Я пришел протестовать против коррупции в России", - объясняет свои действия Роман. Он подтвердил, что тоже видел видеоролик ФБК о российском премьере.

"Молодежь сидит в интернете. И это все распостраняется по интернету. ТВ не передает эту информацию. Пытается всячески это скрывать,"- говорит он.

Юноша с фонарного столба: я не спускался, чтобы не задержали

Фонд Навального нашел у премьера Медведева усадьбы и яхты

В то время как для государственного телевидения фигура Путина является неприкасаемой, и все упоминания протестов подвергаются цензуре, оба подростка считают, что президенту, возможно, пора уходить.

Роман считает, что в свои 64 года Путин уже засиделся и что "у него возраст".

Павел - большой фанат Алексея Навального и будет за него голосовать, если известному активисту удастся выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в следующем году. Однако он опасается, что Путин, ставший президентом в год, когда Павел родился, останется у власти еще на шесть лет, а потом еще на шесть.

Image caption Российские спецслужбы опечатали документацию в ходе обысков в "Фонде борьбы с коррупцией" на прошлой неделе

Для многих россиян старшего поколения, переживших "лихие 90-е", президент Путин обеспечил долгожданное чувство стабильности. Но для многих подростков это несущественно.

"Молодые сыты по горло существующим порядком вещей. Никто не предлагает сценарий будущих событий, все лишь говорят о прошлом, - считает политолог Екатерина Шульман. - Стабильность для них не представляет особой ценности, они более или менее неподвластны государственной пропаганде".

И вот здесь как раз у молодой команды Навального появляется шанс проявить себя.

В минувший четверг Любовь представила своего соведущего, суперзвезду российских социальных сетей: его страница МДК в соцсети "ВКонтакте" - российском эквиваленте "Фейсбук" - имеет 7,7 млн подписчиков.

Власти страны начинают ощущать брошенный им вызов.

Полиция в прошлое воскресенье нагрянула в штаб-квартиру Навального, когда оттуда велась трансляция демонстраций протеста. 15 человек было арестовано, офис ФБК был опечатан, и доступ к нему был закрыт на протяжении недели.

Но причина, по которой многие россияне присоединились к протестам, остается.

"Если все и дальше будет так продолжаться, люди вновь выйдут на улицы. И будут протестовать против коррупции, и уже против существующей власти, - настаивает 17-й летний Роман. - Я лично выйду".